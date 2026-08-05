Opinião: China muda a estratégia e o agro brasileiro precisa acompanhar o novo cenário

* Adilson Martins e Vinin Li

O 15º Plano Quinquenal da China para o período de 2026 a 2030 acendeu um alerta para as exportações brasileiras para o mercado chinês.

A China pretende diversificar seus fornecedores internacionais e reduzir gradualmente sua exposição externa a produtos considerados estratégicos, configurando uma política que pretende ampliar sua autonomia.

O novo plano coloca como prioridades nacionais a segurança alimentar, a modernização agrícola, o fortalecimento da ciência e da tecnologia no campo e o aumento da produção doméstica, com a meta de elevar a produção de grãos para cerca de 725 milhões de toneladas até 2030.

Essa política tende a trazer impactos para o agronegócio brasileiro, já que a China é o principal destino das exportações do setor, totalizando US$ 55,22 bilhões em 2025, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, valor que dá uma ideia do montante que pode estar exposto a mudanças mais intensas de demanda chinesa.

O país asiático absorve cerca de 70% da soja exportada pelo Brasil, conforme dados do Comex Stat, sistema de estatísticas de comércio exterior da Secretaria de Comércio Exterior (Secex/MDIC), e mais da metade das exportações de carne bovina, segundo estimativa da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, com base em números da Secex/MDIC.

No entanto, ao contrário do que pode parecer à primeira vista, esse novo cenário não representa uma retração abrupta das exportações brasileiras no curto prazo.

O que se desenha é uma mudança gradual, porém profunda, na dinâmica da demanda chinesa, impulsionada pela busca de maior autossuficiência em alimentos e pela redução da dependência externa em algumas cadeias.

Mais do que um choque imediato, trata-se de uma reconfiguração do ambiente competitivo ao longo da próxima década. Essa estratégia altera o ambiente de negócios, mas não elimina a forte interdependência econômica construída entre Brasil e China ao longo das últimas décadas.

O principal efeito dessa transição não será necessariamente exportar menos, mas exportar sob novas condições.

À medida que a China amplia sua capacidade de produção e diversifica fornecedores, tende a aumentar seu poder de negociação, tornando-se mais seletiva em relação aos parceiros comerciais.

Exigências mais rigorosas de rastreabilidade, qualidade, sustentabilidade e compliance devem ganhar espaço nas negociações, ao mesmo tempo em que cresce a concorrência entre países exportadores interessados em manter acesso ao maior mercado consumidor de alimentos do planeta.

Interpretar esse processo apenas como uma ameaça seria desconsiderar a profundidade da relação econômica entre os dois países.

A presença chinesa no agronegócio brasileiro ultrapassa a condição de compradora de commodities. Empresas chinesas participam de diferentes etapas da cadeia produtiva nacional, com investimentos em sementes, fertilizantes, defensivos, biotecnologia, infraestrutura logística, transporte, financiamento e comercialização da produção.

Essa integração cria uma relação de interesses compartilhados, na qual uma eventual redução abrupta das compras também produziria efeitos sobre investimentos e operações conduzidos por grupos chineses instalados no Brasil, incluindo empresas estatais.

Esse movimento de aproximação econômica continua se intensificando. Em 2025, o Brasil foi o país que mais recebeu investimentos chineses no mundo, segundo dados do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).

Os aportes alcançaram US$ 6,1 bilhões, com crescimento de 45% em relação ao ano anterior e número recorde de projetos.

Embora eletricidade e mineração tenham liderado os investimentos, com destaque para projetos ligados à produção de minerais essenciais para a transição energética, o avanço de montadoras chinesas no mercado brasileiro demonstra que a estratégia de longo prazo da China envolve ampliar sua presença em diferentes segmentos da economia nacional, consolidando uma parceria que vai muito além das exportações de commodities.

O principal desafio para o agronegócio brasileiro, portanto, não está apenas na possibilidade de exportar menos, mas na mudança das condições sob as quais esse comércio será realizado.

À medida que a China amplia sua capacidade de produção e diversifica fornecedores, tende a aumentar seu poder de negociação, tornando-se mais seletiva em relação aos parceiros comerciais.

Exigências mais rigorosas de rastreabilidade, qualidade, sustentabilidade e compliance devem ganhar espaço nas negociações, ao mesmo tempo em que cresce a concorrência entre países exportadores interessados em manter acesso ao maior mercado consumidor de alimentos do planeta.

Esse novo contexto exige uma revisão da estratégia brasileira, que deve buscar a diversificação de mercados para reduzir a dependência de um único comprador e agregação de valor à produção nacional.

Da mesma forma, o agronegócio precisará de investimentos em rastreabilidade, sustentabilidade e conformidade com padrões internacionais. A geopolítica também deve ser incorporada ao processo de tomada de decisão das empresas, uma vez que questões diplomáticas, tecnológicas e de segurança alimentar influenciam diretamente o ambiente de negócios.

O avanço da autossuficiência chinesa não elimina a importância do Brasil como fornecedor de alimentos, mas reduz o conforto estratégico que durante anos sustentou parte da expansão do agronegócio.

Ao mesmo tempo, a forte presença de empresas chinesas em diversos elos da cadeia produtiva brasileira demonstra que a cooperação continuará a alimentar essa parceria. O desafio para o agro brasileiro é aumentar sua competitividade perante novas exigências, diversificação de mercados e adaptação permanente às mudanças da economia global.

* Adilson Martins é sócio-líder de Agronegócio da Deloitte e Vinin Li é sócia-líder do Grupo de Serviços para China-Brasil da Deloitte.