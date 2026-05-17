O que fazer quando a empresa entra em investigação

Por Ricardo Breier, presidente do Escritório de Advocacia Breier & Advogados

Em investigações empresariais, o maior risco nem sempre está no fato investigado, mas na forma como a empresa reage nos primeiros dias.

Poucos momentos geram tanta insegurança para um empresário quanto a notícia de que sua empresa está sob investigação. Seja por uma fiscalização, uma apuração interna ou um procedimento formal, a reação inicial costuma ser marcada por urgência, pressão e, muitas vezes, decisões tomadas sem a devida reflexão.

O problema é que, nesse tipo de situação, agir por impulso pode ampliar significativamente o risco jurídico. Em muitos casos, o que começa como uma apuração limitada se transforma em algo maior justamente por erros cometidos nas primeiras horas.

Mais do que um evento jurídico, uma investigação é também um evento de gestão. Ela testa a capacidade da empresa de organizar informação, tomar decisões sob pressão e preservar sua posição institucional diante de autoridades, mercado e stakeholders.

Entender o que não fazer é, muitas vezes, tão importante quanto saber como agir.

Falar sem estratégia pode comprometer a defesa

Um dos erros mais comuns é tentar resolver rapidamente a situação por meio de explicações imediatas. Empresários e gestores, ao serem questionados, tendem a fornecer informações sem avaliar o impacto jurídico de suas declarações.

O que parece uma tentativa de colaboração pode acabar criando inconsistências, antecipando linhas defensivas ou até ampliando o escopo da investigação. Em ambiente jurídico, cada palavra importa e, uma vez registrada, dificilmente pode ser revista.

Há um ponto pouco percebido: investigações não são apenas sobre fatos, mas sobre narrativas construídas a partir desses fatos. E a narrativa inicial costuma ter grande peso no desenvolvimento do caso.

Tentar organizar documentos no meio da crise é um risco

Outro equívoco frequente é iniciar uma reorganização de documentos após o início da investigação. A intenção, muitas vezes, é legítima: reunir informações e entender o cenário.

No entanto, qualquer alteração, exclusão ou movimentação inadequada de documentos pode ser interpretada como tentativa de interferência na apuração. Mesmo ações sem intenção irregular podem gerar consequências relevantes e comprometer a credibilidade da empresa.

O momento exige preservação, rastreabilidade e controle. Mais do que organizar, é preciso garantir integridade da informação.

Tratar a investigação como um problema apenas interno

Muitos empresários tentam lidar com a situação apenas com equipes internas, acreditando que o problema pode ser resolvido administrativamente.

Esse é um erro estratégico. Investigações possuem dinâmica própria, lógica jurídica específica e consequências que extrapolam o ambiente empresarial. A ausência de orientação especializada pode levar a decisões que fragilizam a posição da empresa e de seus gestores.

Além disso, há um desalinhamento comum: enquanto a empresa pensa em eficiência operacional, a investigação opera sob critérios de responsabilização.

Subestimar o impacto reputacional

Nem toda investigação resulta em processo. Mas praticamente toda investigação gera algum nível de impacto reputacional.

Ignorar esse aspecto pode ser tão prejudicial quanto ignorar o risco jurídico. Comunicação inadequada com sócios, colaboradores ou com o mercado pode ampliar a exposição do problema e gerar desconfiança desnecessária.

Hoje, a gestão de crise envolve também gestão de percepção. A forma como a empresa se posiciona — internamente e externamente — influencia diretamente a leitura que terceiros fazem da situação.

Demorar para estruturar uma resposta coordenada

Outro erro recorrente é a falta de coordenação interna. Cada área reage de forma isolada, sem alinhamento, o que gera informações desencontradas e decisões inconsistentes.

Investigações exigem organização. É fundamental definir responsáveis, centralizar informações e estabelecer um fluxo claro de tomada de decisão. Sem isso, a empresa perde controle sobre o próprio caso.

Empresas mais preparadas costumam tratar esse momento com lógica de gestão de crise: menos improviso, mais estrutura.

No fim, investigações empresariais não são apenas um teste jurídico. São também um teste de maturidade organizacional.

Empresas preparadas não são aquelas que nunca enfrentam problemas, mas aquelas que sabem como reagir quando eles surgem com método, cautela e consciência de risco.

Em um ambiente cada vez mais regulado, a forma como o empresário responde a uma investigação pode ser tão decisiva quanto o próprio fato que está sendo analisado.

Concluindo, no ambiente empresarial atual, risco jurídico não é exceção. É parte da decisão.