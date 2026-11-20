Na Câmara dos Deputados, um estudante de universidade federal e membro da União Nacional dos Estudantes (UNE) questionava uma liderança do PT sobre os "cortes no ensino superior" que o PLP 299/2026, de ajuste fiscal, iria promover. O deputado petista, já com longa trajetória na Casa, perguntava onde no texto esses cortes estavam estabelecidos. Perguntou também a opinião do estudante sobre o trecho que garante a manutenção do reajuste dos pisos de educação. A resposta foi um silêncio, seguido de "mas nos passaram que havia um risco".

O estudante não era voz isolada na mobilização pela rejeição ao PLP no Congresso Nacional, pelo contrário. E menos ainda nas redes sociais e na opinião pública. A ofensiva iniciada por parlamentares como Lindbergh Farias (PT-RJ) e Fernanda Melchionna (PSOL-RS) foi seguida por deputados eleitos, mas ainda sem mandato, e que possuem influência nas redes, como Ana Elisa (PT-MG) e Luna Zarattini (PT-SP). A UNE convocou atos pelo país e na própria Avenida Faria Lima, no dia 17 de novembro, contra o ajuste fiscal "do mercado".

A proposta do governo, contudo, está longe do que o setor financeiro gostaria para as contas públicas. A reação do mercado ao projeto no preço dos ativos, desde sua apresentação na semana passada, foi negativa. Há uma avaliação de que a mudança para mirar o centro da meta é bem-vinda, mas insuficiente para estabilizar o crescimento da dívida pública. A estratégia de aumentar a arrecadação novamente pela via tributária também foi vista como algo negativo do texto.

É justamente a estratégia de aumentar a receita que provocou forte reação do setor empresarial, em especial das grandes empresas que fazem uso do mecanismo de crédito tributário. A pressão de representantes da indústria, do comércio e do agronegócio para derrubar a parte do PLP que corta benefícios tributários foi suficiente para adiar a votação em um dia no Senado e ameaçar uma vitória dos senadores da oposição, liderada pelo PL, PP e Republicanos.

Enquanto no Salão Verde deputados, estudantes e militantes criticavam o projeto por uma interpretação de que ele cortaria investimentos sociais, no Salão Azul representantes do setor privado criticavam o aumento de impostos. "Mais uma vez esse governo vem ajustar as contas em cima dos empresários", disse um profissional de relações governamentais no plenário da Casa no dia da votação. Em paralelo, nos centros financeiros de São Paulo e Rio de Janeiro, permanece a crítica pela ausência de cortes no gasto público.

Em Brasília, há alguns consensos entre quem circula pela Esplanada a respeito da percepção sobre o governo Lula. O primeiro é de que o PT não cometerá estelionato eleitoral e avalia que o projeto vencedor nas urnas deverá ser executado. O segundo é de que qualquer equilíbrio nas contas públicas será feito para garantir as políticas sociais anunciadas e existentes, e não o contrário. A junção entre aumentar a cobrança de grandes empresas para reduzir o tamanho da necessidade de corte no orçamento público presente no PLP é, portanto, condizente com o governo eleito e, de certa forma, até previsível.

O ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, além de responsável pelo texto, liderou toda a articulação política no Congresso Nacional, tanto com a base governista quanto com os parlamentares da oposição. Ainda, concedeu uma série de entrevistas à imprensa para conter a onda de fake news. "Foi preciso separar o que era desinformação do que era crítica legítima", afirmou à Globo News nesta quinta-feira (19).

Segundo mais de uma fonte do alto escalão da Esplanada, há uma confiança das pastas setoriais de que Moretti não cortaria recursos de políticas públicas. Pelo contrário, a avaliação é de que o ministro é competente em entregar o que o presidente da República solicita, conciliando todos os interesses e necessidades.

Lula, inclusive, pediu para que os demais ministros se posicionassem nas redes sociais em defesa do PLP para ajudar na comunicação e na educação dos eleitores sobre o tema, afirma um desses interlocutores. O vice-presidente Geraldo Alckmin se tornou um dos principais aliados nessa estratégia, além de Alexandre Padilha (Saúde) e Leonardo Barchini (Educação).