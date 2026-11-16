Por Ricardo Grimone, Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário na Cidade Center Norte

As grandes metrópoles globais enfrentam um desafio comum que vai muito além da infraestrutura básica: a gestão do tempo e da mobilidade de seus habitantes, diretamente conectados à qualidade de vida. Durante décadas, o crescimento das principais capitais brasileiras — com destaque para São Paulo — seguiu um padrão de crescimento afastado do núcleo urbano, que tendeu a distanciar as zonas residenciais dos principais eixos de emprego, cultura, saúde e lazer. O resultado dessa expansão horizontal, fragmentada e dependente de longos deslocamentos é conhecido: horas preciosas perdidas no trânsito, saturação dos sistemas de transporte coletivo e uma perda, por vezes invisível, na qualidade de vida e na produtividade da população.

Diante desse cenário de exaustão do modelo tradicional, surge uma oportunidade de olhar para a cidade de forma integrada, superando a visão baseada apenas em intervenções isoladas. O papel dos agentes de desenvolvimento evoluiu. Hoje, planejar o amanhã exige o compromisso de desenhar ecossistemas vivos, autossuficientes e conectados. É exatamente nessa intersecção entre o planejamento de longo prazo e o bem-estar social que reside o conceito de centralidade urbana — uma visão que precisa deixar de ser um conceito abstrato de prancheta para se tornar o lema principal dos novos projetos metropolitanos.

Existe um equívoco comum ao associar a criação de uma centralidade urbana apenas à construção de empreendimentos de uso misto (mixed-use). Ela diz respeito à consolidação de um novo ponto de convergência na malha urbana, um polo capaz de atrair investimentos, reter talentos, gerar empregos qualificados na região de origem e oferecer infraestrutura de ponta a uma comunidade que antes precisava migrar diariamente para a região central.

Esse conceito conversa diretamente com o que há de mais avançado no urbanismo contemporâneo, como a premissa da "cidade de 15 minutos". A ideia central é que as necessidades humanas mais fundamentais — o trabalho, a moradia, o acesso à saúde, a educação, as compras e o lazer — possam ser plenamente atendidas a uma curta caminhada ou pedalada de distância. Ao descentralizar o desenvolvimento econômico e fortalecer novas regiões geográficas dentro da própria metrópole, reduz-se drasticamente a pressão sobre os eixos saturados e promove-se uma ocupação mais sustentável, inteligente e distribuída do solo urbano.

Grandes projetos de desenvolvimento urbano e imobiliário já têm se conectado a essa tendência, traduzindo o conceito em iniciativas práticas. É o caso do Cidade Center Norte, que desponta como um exemplo dessa visão ao propor um bairro de vida planejada voltado para essa conveniência integrada.

------------

Nos últimos anos, regiões que historicamente tiveram perfil predominantemente residencial ou logístico passaram a assumir um novo protagonismo nas grandes cidades. Com alta densidade populacional e demanda crescente por serviços, comércio e infraestrutura de qualidade, esses territórios têm atraído investimentos capazes de impulsionar seu desenvolvimento e criar novos polos urbanos.

Desenvolver a centralidade urbana nesses novos eixos significa olhar para o território e realmente compreender sua vocação latente. Muitas regiões consideradas descentralizadas possuem conectividade e eixos de transporte público já consolidados, mas carecem de conveniência e serviços. Quando o desenvolvimento imobiliário descentralizado leva complexos médicos modernos, instituições de ensino renomadas e edifícios corporativos eficientes para além dos bairros de negócios tradicionais, o impacto é imediato. Evita-se que milhares de pessoas cruzem a cidade todos os dias, devolvendo a elas o ativo mais escasso e valioso do século XXI: o próprio tempo.

Não há centralidade urbana bem-sucedida que não seja essencialmente sustentável. O desenvolvimento de bairros planejados modernos precisa caminhar em sintonia com as premissas ESG (Ambiental, Social e Governança, em português). Sob a ótica estritamente ambiental, a lógica de aproximar as pessoas de seus destinos finais reduz de forma drástica a pegada de carbono decorrente da queima de combustíveis fósseis em deslocamentos pendulares desnecessários.

Sob a ótica social e econômica, a requalificação urbana e a injeção de novas centralidades valorizam o entorno de forma orgânica, geram empregos locais de diferentes níveis de especialização e atraem um ecossistema de microeconomia e inovação que beneficia toda a comunidade preexistente. Projetos de grande escala devem atuar como vizinhos geradores de valor e de orgulho local. As praças abertas, as calçadas caminháveis, as fachadas ativas no térreo dos edifícios e a integração harmônica com as estações de transporte público não são meros detalhes estéticos, são os elementos vitais que humanizam a engenharia e convidam as pessoas a vivenciarem, de fato, o espaço em que habitam.

O futuro das metrópoles não pertence aos projetos arquitetônicos isolados ou murados, mas sim às visões urbanísticas de longo prazo que compreendem a cidade como um organismo integrado, dinâmico e vivo. As intervenções estruturais realizadas hoje no espaço urbano ditarão a saúde social e a viabilidade econômica das próximas gerações.

Desenhar e incentivar novas centralidades urbanas nas grandes capitais é o manifesto de um setor que compreende sua responsabilidade civil, pavimentando o caminho para cidades mais policêntricas, onde cada região possui seus próprios polos de emprego, cultura e saúde. Nosso compromisso precisa estar na aproximação das pessoas com o espaço público, transformando o deslocamento e tempo de qualidade. A melhor maneira de projetar o futuro das cidades é começar a construí-lo, na prática, hoje.