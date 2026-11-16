Ciclovias em São Paulo: cidade tem 778 quilômetros de áreas para a circulação de bicicletas (CET/Divulgação)
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 17h24.
Por Ricardo Grimone, Diretor Executivo de Desenvolvimento Imobiliário na Cidade Center Norte
As grandes metrópoles globais enfrentam um desafio comum que vai muito além da infraestrutura básica: a gestão do tempo e da mobilidade de seus habitantes, diretamente conectados à qualidade de vida. Durante décadas, o crescimento das principais capitais brasileiras — com destaque para São Paulo — seguiu um padrão de crescimento afastado do núcleo urbano, que tendeu a distanciar as zonas residenciais dos principais eixos de emprego, cultura, saúde e lazer. O resultado dessa expansão horizontal, fragmentada e dependente de longos deslocamentos é conhecido: horas preciosas perdidas no trânsito, saturação dos sistemas de transporte coletivo e uma perda, por vezes invisível, na qualidade de vida e na produtividade da população.
Diante desse cenário de exaustão do modelo tradicional, surge uma oportunidade de olhar para a cidade de forma integrada, superando a visão baseada apenas em intervenções isoladas. O papel dos agentes de desenvolvimento evoluiu. Hoje, planejar o amanhã exige o compromisso de desenhar ecossistemas vivos, autossuficientes e conectados. É exatamente nessa intersecção entre o planejamento de longo prazo e o bem-estar social que reside o conceito de centralidade urbana — uma visão que precisa deixar de ser um conceito abstrato de prancheta para se tornar o lema principal dos novos projetos metropolitanos.
Existe um equívoco comum ao associar a criação de uma centralidade urbana apenas à construção de empreendimentos de uso misto (mixed-use). Ela diz respeito à consolidação de um novo ponto de convergência na malha urbana, um polo capaz de atrair investimentos, reter talentos, gerar empregos qualificados na região de origem e oferecer infraestrutura de ponta a uma comunidade que antes precisava migrar diariamente para a região central.
Esse conceito conversa diretamente com o que há de mais avançado no urbanismo contemporâneo, como a premissa da "cidade de 15 minutos". A ideia central é que as necessidades humanas mais fundamentais — o trabalho, a moradia, o acesso à saúde, a educação, as compras e o lazer — possam ser plenamente atendidas a uma curta caminhada ou pedalada de distância. Ao descentralizar o desenvolvimento econômico e fortalecer novas regiões geográficas dentro da própria metrópole, reduz-se drasticamente a pressão sobre os eixos saturados e promove-se uma ocupação mais sustentável, inteligente e distribuída do solo urbano.
Grandes projetos de desenvolvimento urbano e imobiliário já têm se conectado a essa tendência, traduzindo o conceito em iniciativas práticas. É o caso do Cidade Center Norte, que desponta como um exemplo dessa visão ao propor um bairro de vida planejada voltado para essa conveniência integrada.
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Nos últimos anos, regiões que historicamente tiveram perfil predominantemente residencial ou logístico passaram a assumir um novo protagonismo nas grandes cidades. Com alta densidade populacional e demanda crescente por serviços, comércio e infraestrutura de qualidade, esses territórios têm atraído investimentos capazes de impulsionar seu desenvolvimento e criar novos polos urbanos.
Desenvolver a centralidade urbana nesses novos eixos significa olhar para o território e realmente compreender sua vocação latente. Muitas regiões consideradas descentralizadas possuem conectividade e eixos de transporte público já consolidados, mas carecem de conveniência e serviços. Quando o desenvolvimento imobiliário descentralizado leva complexos médicos modernos, instituições de ensino renomadas e edifícios corporativos eficientes para além dos bairros de negócios tradicionais, o impacto é imediato. Evita-se que milhares de pessoas cruzem a cidade todos os dias, devolvendo a elas o ativo mais escasso e valioso do século XXI: o próprio tempo.
Não há centralidade urbana bem-sucedida que não seja essencialmente sustentável. O desenvolvimento de bairros planejados modernos precisa caminhar em sintonia com as premissas ESG (Ambiental, Social e Governança, em português). Sob a ótica estritamente ambiental, a lógica de aproximar as pessoas de seus destinos finais reduz de forma drástica a pegada de carbono decorrente da queima de combustíveis fósseis em deslocamentos pendulares desnecessários.
Sob a ótica social e econômica, a requalificação urbana e a injeção de novas centralidades valorizam o entorno de forma orgânica, geram empregos locais de diferentes níveis de especialização e atraem um ecossistema de microeconomia e inovação que beneficia toda a comunidade preexistente. Projetos de grande escala devem atuar como vizinhos geradores de valor e de orgulho local. As praças abertas, as calçadas caminháveis, as fachadas ativas no térreo dos edifícios e a integração harmônica com as estações de transporte público não são meros detalhes estéticos, são os elementos vitais que humanizam a engenharia e convidam as pessoas a vivenciarem, de fato, o espaço em que habitam.
O futuro das metrópoles não pertence aos projetos arquitetônicos isolados ou murados, mas sim às visões urbanísticas de longo prazo que compreendem a cidade como um organismo integrado, dinâmico e vivo. As intervenções estruturais realizadas hoje no espaço urbano ditarão a saúde social e a viabilidade econômica das próximas gerações.
Desenhar e incentivar novas centralidades urbanas nas grandes capitais é o manifesto de um setor que compreende sua responsabilidade civil, pavimentando o caminho para cidades mais policêntricas, onde cada região possui seus próprios polos de emprego, cultura e saúde. Nosso compromisso precisa estar na aproximação das pessoas com o espaço público, transformando o deslocamento e tempo de qualidade. A melhor maneira de projetar o futuro das cidades é começar a construí-lo, na prática, hoje.