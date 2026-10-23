Na F1, não basta criar regras: é preciso conseguir fiscalizá-las

A Fórmula 1 sempre foi um laboratório de inovação. Motores, aerodinâmica, materiais, sensores e sistemas computacionais evoluíram nas pistas e, muitas vezes, influenciaram tecnologias usadas fora delas. Mas há outra transformação em curso que merece atenção: a maneira como a FIA usa dados e tecnologia para fiscalizar as regras da própria categoria.

Dois movimentos recentes ajudam a entender essa mudança. Para 2027, a FIA aprovou controles mais rígidos sobre a separação entre as atividades de Fórmula 1 e outros projetos das equipes. Em 20 de outubro, inaugurou oficialmente seu novo Centro de Operações Remotas, na Inglaterra, que amplia a capacidade de acompanhar incidentes durante as corridas.

São assuntos diferentes. Um envolve recursos, pessoas e conhecimento; o outro, acontecimentos na pista. Mas ambos mostram o mesmo desafio: não basta estabelecer regras. É preciso ter informações confiáveis, meios para verificar seu cumprimento e pessoas preparadas para tomar decisões.

O que precisa ser fiscalizado além do dinheiro

Desde 2021, a Fórmula 1 adota um teto para determinados custos das equipes. Em 2026, o limite-base passou a US$ 215 milhões. Esse valor não representa todo o orçamento de uma equipe: o regulamento define quais custos entram no cálculo.

Fiscalizar esse limite é mais complexo do que analisar balanços. Também é preciso entender como o trabalho, as instalações, os sistemas e o conhecimento são distribuídos entre as atividades de F1 e outros projetos de uma mesma organização.

A FIA aprovou para 2027 regras operacionais que tratam dessa fronteira. Elas preveem áreas restritas, controle eletrônico de acesso, registros que podem ser auditados e separação dos sistemas de tecnologia da informação. Há também restrições à circulação de profissionais entre as operações de F1 e as demais atividades.

Essas medidas não significam que a FIA tenha comprovado que equipes burlaram o teto. Elas mostram uma preocupação de fiscalização: quando diferentes atividades convivem na mesma organização, é preciso conseguir identificar quem trabalhou em cada uma, que recursos utilizou e se o conhecimento foi transferido dentro dos limites permitidos.

É um desafio conhecido nas empresas. Não basta estabelecer uma política de segurança da informação se não há como verificar quem acessou determinado conteúdo ou como ele foi utilizado. Uma regra sem evidências e controles fica difícil de aplicar.

Mais informação para acompanhar a corrida

O novo Centro de Operações Remotas, conhecido como ROC, funciona em Biggin Hill, na Inglaterra. A estrutura já operava desde o Grande Prêmio da Holanda de 2026 e dá suporte à direção de prova e aos comissários nas etapas de Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3.

Durante os fins de semana de corrida, os analistas acompanham mais de 140 fontes de áudio e vídeo, além de dados de posicionamento dos carros e comunicações de rádio. Até 16 profissionais podem atuar na operação. Ferramentas de visão computacional, reconhecimento de formas com apoio de inteligência artificial e identificação automatizada de mensagens ajudam a sinalizar possíveis infrações, como largadas antecipadas, limites de pista e irregularidades nos boxes.

A tecnologia amplia a capacidade de observação, mas não decide sozinha. Os sistemas ajudam a identificar situações que precisam ser analisadas. Os profissionais avaliam as evidências e o contexto; a decisão continua sob responsabilidade dos oficiais da FIA.

Isso não acaba com as controvérsias. Situações parecidas ainda podem gerar debates sobre interpretação e punição. O que muda é a capacidade de reunir informações e dar mais consistência à análise.

Ter dados não significa saber o que fazer

Recentemente, durante uma aula para engenheiros de uma grande empresa do setor automobilístico, conversamos sobre o papel dos dados na engenharia. A discussão me fez pensar no que a Fórmula 1 está fazendo.

Engenheiros medem, testam, comparam resultados e procuram desvios. Mas coletar dados é só o começo. O trabalho está em dar significado às informações, relacioná-las e construir uma explicação que ajude a prever problemas ou identificar oportunidades.

Um carro produz uma enorme quantidade de dados durante um fim de semana de corrida. Sensores acompanham temperaturas, pressões, pneus, consumo de energia e muitas outras variáveis. Nenhum dado isolado, porém, explica tudo o que está acontecendo.

O diferencial está nas pessoas que relacionam essas informações, constroem modelos, simulam cenários e avaliam as opções. Um modelo pode indicar a estratégia mais rápida no papel. A equipe ainda precisa considerar as condições da corrida, os adversários, o que o piloto relata e os riscos envolvidos.

Na fiscalização, o princípio é parecido. Uma imagem pode apontar uma possível infração, mas é preciso entender o contexto, verificar outras evidências e aplicar o regulamento.

A inteligência artificial permite analisar grandes volumes de informação e encontrar sinais com mais rapidez. Para tirar proveito disso, ainda precisamos de profissionais que conheçam o problema, façam as perguntas certas e interpretem as respostas. A ferramenta pode ajudar a enxergar mais; decidir o que fazer com o que foi encontrado continua sendo responsabilidade humana.

O valor está em transformar informação em decisão

Nas empresas, assim como na Fórmula 1, não basta coletar dados ou instalar ferramentas sofisticadas. É preciso saber que problema queremos resolver, quais informações importam e quem será responsável por agir. Também precisamos verificar se os dados são confiáveis e se as decisões produzem o resultado esperado.

O teto de gastos e o centro remoto da FIA mostram aplicações diferentes desse princípio. Em um caso, a tarefa é acompanhar o uso de recursos e conhecimento. No outro, é analisar acontecimentos em tempo real. Nos dois, processos, tecnologia e pessoas precisam trabalhar juntos.

Volto àquela sala de aula com os engenheiros. Durante muito tempo, usamos dados principalmente para explicar o que já aconteceu. Hoje, podemos usá-los para entender o presente e antecipar cenários. Ainda assim, o trabalho decisivo continua sendo transformar informação em conhecimento e conhecimento em escolha.

Na Fórmula 1, os dados não fazem esse caminho sozinhos. São as pessoas que os interpretam, questionam o que os modelos indicam e assumem a responsabilidade pela decisão. É isso que dá sentido a toda a tecnologia que vemos nas pistas.