Maricá: um destino para muito além do petróleo

Por Emilio Izquierdo Merlo, CEO de MARAEY

Por muito tempo, Maricá foi conhecida pelo que tinha debaixo da terra. Agora, começa a merecer atenção pelo que tenta construir acima dela. E o desafio hoje já não é apenas administrar a abundância, mas usá-la para desenhar um futuro capaz de sobreviver ao ciclo inevitavelmente finito do petróleo.

O Brasil voltou ao radar global como uma plataforma concreta para o próximo ciclo de investimentos. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) acaba de apontar o país como o 3º maior destino de investimento estrangeiro direto do mundo em 2025, atrás apenas de EUA e China. E o turismo, pela capacidade de mobilizar imagem, emprego, serviços e capital de longo prazo, passa a ocupar com mais nitidez esse mapa de oportunidades.

O que se vê hoje não é apenas um país tentando atrair recursos. É um país que volta a ser percebido, por parte relevante do capital internacional, como território de escala, potência natural e oportunidades ainda subexploradas. O desafio, como sempre, está em transformar vantagem estrutural em ambiente confiável de execução.

O momento ajuda. O Brasil encerrou 2025 com mais de 200 milhões de viagens domésticas e 9,3 milhões de turistas internacionais, consolidando o segundo ano consecutivo de forte crescimento do setor turístico. Dentro desse contexto, a cidade do Rio de Janeiro fechou o ano com um recorde de 2,2 milhões de turistas estrangeiros e 10,5 milhões de turistas nacionais, um crescimento aproximado de 45% em relação a 2024 e de 75% frente a 2019.

Em 2026, a trajetória de expansão continua. No primeiro trimestre, o Rio recebeu 884,5 mil visitantes internacionais, avançando 19% sobre o mesmo período do ano anterior. Segundo a Embratur, o Estado liderou os desembarques internacionais do país, concentrando quase 24% de todo o fluxo nacional.

O Rio está na moda. E cidades próximas, acessíveis e com atributos próprios deixam de disputar apenas fluxo e passam a disputar permanência. É aí que Maricá pode crescer.

Para começar, é chegar rápido e, ainda assim, sentir que se foi para longe. Maricá está a apenas 45 km da capital: perto o bastante para se beneficiar da força simbólica do Rio e distante o suficiente para oferecer outra experiência. Com praias longas, lagoas, restinga, serra e trilhas, a cidade tem uma geografia que dialoga bem com um turismo mais contemporâneo, em que o luxo que mais importa já não é o da ostentação.

O destino não oferece apenas beleza. Maricá vem organizando uma infraestrutura concreta de crescimento. Hoje, tem quase 19% de população A+B e figura entre os cinco municípios mais bem posicionados do Estado nesse indicador. Não por acaso, a cidade também registra o terceiro maior PIB per capita do Brasil, segundo os dados atualizados do IBGE.

Há também sinais de maturação urbana que importam tanto quanto a paisagem. Maricá vem consolidando indicadores de segurança e educação como legado de longo prazo: no primeiro trimestre de 2026, registrou o menor índice de roubo de veículos da Região Metropolitana entre cidades com mais de 100 mil habitantes e, em 2025, alcançou 68% de alfabetização ao final do 2º ano, acima da meta prevista.

O que torna Maricá um caso interessante e mais sofisticado do que parece é o fato de tentar deixar de ser uma cidade rica por circunstância para se tornar uma cidade desejada a longo prazo. É usar o presente construído pelo acaso geológico em visão de futuro planejado e sustentável.

Por isso, não basta crescer; é preciso decidir como crescer. Nesse horizonte de futuro, Maricá não quer apenas diversificar sua economia. Quer preparar mão de obra, fortalecer serviços, dar previsibilidade a uma economia menos vulnerável ao improviso. Destinos fortes dependem dessa capacidade de fazer uma riqueza finita financiar estruturas capazes de durar além dela. Isso também fala a língua da sustentabilidade.

Se acertar a mão, a cidade pode encontrar no turismo algo maior do que um plano B para o pós-petróleo, e escapar do risco mais conhecido do litoral brasileiro: ocupação desordenada, pressão urbana crescente e perda gradual de valor ambiental e econômico.

Pode, em vez disso, construir uma economia de imagem, permanência e valor agregado. Pode transformar paisagem em ativo e sofisticação em vocação. Porque cidades prontas para crescer não são apenas as que têm recursos. São as que começam a aprender, a tempo, o que fazer com eles.