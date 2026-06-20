Leilão de baterias: o Brasil recarregando suas energias

Por Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia*

O Brasil acaba de dar um passo decisivo para modernizar o seu sistema elétrico com o anúncio das regras para o primeiro leilão de novos sistemas de armazenamento de energia em baterias.

Estamos falando de equipamentos de grande porte, semelhantes a contêineres de transporte marítimo, dispostos em fileira, lado a lado, em uma área que pode ser equivalente a vários campos de futebol. A energia elétrica, carregada durante cinco ou seis horas, fica disponível para ser usada quando necessária durante quatro horas, lembrando as baterias de celular ou de veículos, mas com funcionamento mais complexo e em escala muito maior.

Esses equipamentos recebem a energia elétrica de fontes como as usinas solares fotovoltaicas e eólicas, ou demais que estiverem disponíveis, e podem devolvê-la ao serem acionados, contribuindo para o atendimento da demanda nos horários de maior consumo no Sistema Energético Nacional (SIN). É uma inovação tecnológica vital para melhorar o fornecimento para as moradias, a indústria e o comércio.

Nos últimos anos, com a expansão acelerada das fontes solares e eólicas, novos desafios se colocaram para a garantia de segurança energética, exigindo-se soluções que possam equilibrar a oferta e a demanda de energia em horários específicos.

Sobretudo nas Regiões Sudeste e Nordeste, o momento crítico tem sido o início da noite, quando o consumo sobe e a geração solar cessa naturalmente, situação conhecida como "rampa da tarde", ou "curva do pato".

Agora, quando o sol se for, as baterias entram em ação.

Para viabilizar esse novo caminho, o Ministério de Minas e Energia (MME) estabeleceu as diretrizes do Leilão de Reserva de Capacidade na Forma de Potência, o LRCAP 2026 Armazenamento.

Voltado para empresas que se interessem em ser concessionárias da União nesse segmento, será realizado em dezembro, como parte das políticas públicas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os contratos terão 15 anos de duração, com início de fornecimento em 1º de agosto de 2028. Entre os principais requisitos técnicos, está a disponibilidade mínima de 30 MW, energia suficiente para abastecer milhares de moradias, para efeitos simplificados de comparação. A capacidade de operação contínua deve ser por pelo menos quatro horas, sendo o tempo máximo de recarga completa de seis horas.

Já a partir do próximo dia 15, as empresas poderão cadastrar seus projetos, junto à Empresa de Pesquisa Energética (EPE), vinculada ao ministério, com prazo de encerramento em 31 de julho. Os sistemas tornaram-se conhecidos como BESS, sigla em inglês de Battery Energy Storage System.

A iniciativa inédita amplia a segurança energética, impulsiona a inovação e fortalece a indústria nacional. Representa também um marco histórico, ao viabilizar a contratação de sistemas de baterias em larga escala para reforçar a segurança do SIN.

Com os certames, o MME consolida as bases para a primeira contratação estruturada no segmento. Reforça-se, assim, o papel das baterias como tecnologia estratégica para a transição energética brasileira, ao ampliar a confiabilidade do sistema e permitir a inserção dessa nova tecnologia imprescindível à transição energética.

Isso representa mais desenvolvimento para o país, com benefícios para os consumidores e para as famílias de todas as regiões brasileiras, com geração de empregos e de oportunidades para empreendedores de todos os portes e para quem trabalha por conta própria.