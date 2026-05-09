Juros altos transformam a recuperação judicial em “canário na mina de carvão” da economia

* Jucelia Lisboa economista e sócia da Siegen Consultoria

Qual seria a reação ao constatar que empresas, para preservar liquidez e rolar passivos, em vez de promover ajustes operacionais ou ganhos de eficiência, passam a sustentar suas estruturas financeiras com níveis de endividamento crescentemente descolados da capacidade de geração de caixa operacional?

No estágio inicial, o desequilíbrio é pouco perceptível. Obrigações são honradas, dívidas são roladas e o acesso ao crédito permanece. No entanto, de forma gradual, a relação entre endividamento e geração operacional se deteriora. O fluxo de caixa deixa de ser suficiente para sustentar o serviço da dívida. Os sinais de estresse emergem de maneira progressiva: atrasos pontuais, renegociações recorrentes, pressão permanente sobre o capital de giro.

Em muitos casos, a recuperação judicial surge não como instrumento efetivo de reorganização operacional, mas como mecanismo de postergação do ajuste. O problema estrutural permanece: a operação não gera caixa suficiente para sustentar o passivo acumulado. Essa dinâmica, recorrente em empresas excessivamente alavancadas, oferece uma lente útil para analisar o cenário econômico atual, desde que se faça a transposição correta das variáveis.

No plano macroeconômico, não existe EBITDA no sentido contábil, mas há um equivalente funcional: a capacidade estrutural da economia de gerar valor ao longo do tempo, refletida em produtividade, crescimento real, renda e base tributária sustentável.

A dívida pública, por sua vez, representa um estoque de obrigações que exige financiamento contínuo e consistência ao longo do tempo. Sob essa ótica, o cenário macroeconômico atual revela um descompasso semelhante ao observado no ambiente empresarial exemplificado acima.

O funcionamento corrente do Estado atual, tendo em vista o resultado primário e aumento da dívida liquida do setor público, tem sido viabilizado por aumento da arrecadação, mas não por convergência fiscal estrutural. O ponto central é que esse aumento de receita não tem sido suficiente para cobrir as despesas, mantendo-se o déficit no resultado primário.

Em termos práticos, o setor público segue gastando mais do que arrecada, mesmo antes do pagamento de juros.

Essa distinção é fundamental. A arrecadação pode aliviar restrições de caixa no curto prazo, mas não altera, por si só, a capacidade estrutural de geração de valor da economia.

Assim como ocorre em empresas que elevam faturamento sem corrigir a estrutura de custos, o desequilíbrio permanece latente e tende a se acumular.

No cenário macroeconômico atual, a taxa de juros elevada cumpre a função de conter a inflação e ancorar expectativas. No entanto, juros elevados de forma prolongada não ampliam a capacidade produtiva da economia. Ao contrário, encarecem o investimento, restringem a expansão do crédito e reduzem o crescimento potencial. Do ponto de vista da dinâmica entre dívida e geração de valor, trata-se de um fator que dificulta, e não facilita, o ajuste estrutural.

No plano microeconômico, os efeitos são ainda mais evidentes. Para muitas empresas, especialmente aquelas com margens estreitas e ciclos longos, o custo do capital vigente torna-se incompatível com a geração operacional. Não se trata necessariamente de alavancagem excessiva ou má gestão, mas de uma incompatibilidade estrutural entre retorno operacional e custo financeiro.

O setor agropecuário ilustra bem essa dinâmica: preços tomados no mercado internacional, riscos climáticos elevados, ciclos longos e margens comprimidas limitam a capacidade de absorver juros reais elevados por períodos prolongados.

Nesse contexto, o aumento das recuperações judiciais não poderia ser interpretado como evento pontual ou conjuntural. Trata-se da manifestação concreta de uma equação econômica que não fecha: o passivo cresce mais rapidamente do que a capacidade de geração de caixa.

Enquanto o crédito permanece disponível, a estrutura se sustenta. Quando as condições financeiras se tornam mais restritivas, o desequilíbrio se materializa.

Retornando ao cenário econômico atual, o ponto de inflexão ocorre quando a economia deixa de gerar valor suficiente para sustentar, simultaneamente, despesas crescentes, estoque elevado de dívida, custo financeiro alto e arrecadação ainda insuficiente para fechar o resultado primário.

Esse é o equivalente macroeconômico do momento em que, em uma empresa, o fluxo de caixa operacional já não cobre sequer o serviço da dívida. A partir desse ponto, o padrão de resposta observado no ambiente empresarial e no cenário macroeconômico passa a produzir efeitos semelhantes.

No plano microeconômico, empresas recorrem à rolagem contínua de passivos e ao adiamento de investimentos para preservar liquidez. No plano macroeconômico, o Estado busca sustentar o funcionamento corrente por meio de maior extração tributária e da rolagem da dívida pública.

Em ambos os casos, trata-se de estratégias voltadas à preservação de caixa no curto prazo, já no longo prazo não garantem estabilidade do caixa e passam a amplificar o desequilíbrio estrutural.

Cada período adicional sem correção da capacidade real de geração de valor eleva, o custo do ajuste futuro, pois empresas não entram em crise no instante em que perdem liquidez, mas ao longo do período em que insistem em operar com uma estrutura financeira incompatível com sua capacidade de geração de caixa.

No plano macroeconômico, a lógica é análoga. Quando o endividamento cresce de forma recorrente acima da capacidade de geração de valor da economia, o ajuste deixa de ser uma opção de política econômica e passa a ser imposto pela própria restrição orçamentária no tempo.

Nesse contexto, a lógica é a mesma no setor público e no privado, a postergação de decisões estruturais, seja na contenção de gastos do Estado ou na readequação das empresas, prolonga o desequilíbrio, intensifica a instabilidade e reduz gradualmente o grau de liberdade das decisões.

E, por fim, vale relembrar a metáfora do “canário na mina de carvão”, originada nas minas do Reino Unido e dos Estados Unidos, que ajuda a entender a lógica da recuperação judicial no ambiente empresarial: assim como o canário sinalizava a presença de gases tóxicos antes que os mineiros fossem afetados, o pedido de recuperação judicial funciona como um alerta precoce de desequilíbrio financeiro, indicando que a empresa ainda é viável, mas já enfrenta riscos relevantes de insolvência. Longe de representar o fim, esse instrumento permite identificar e tratar problemas estruturais antes que se tornem irreversíveis, preservando valor, empregos e a continuidade da atividade econômica.