Imunidade Tributária do Mercado Editorial: os desafios trazidos pela reforma à indústria do livro

A imunidade histórica atribuída ao mercado editorial, pela primeira vez, agora apresenta condições para sua manutenção prática. E gráficas, editoras, distribuidores e livrarias ainda não estão preparados tecnologicamente para cumprir as novas exigências fiscais, o que deve gerar autuações milionárias a partir de abril de 2026.

O direito tributário digital brasileiro

A evolução do Direito Tributário brasileiro em direção a um ecossistema digital integral atinge seu apogeu com a consolidação da tese do Estado Plataforma, um conceito que redefine a relação entre o fisco e o contribuinte através da infraestrutura tecnológica. No horizonte de 2026, esta transformação materializa-se em uma série de novas obrigações acessórias que transcendem a mera escrituração, exigindo uma integração profunda dos sistemas corporativos com as bases de dados governamentais.

Para o mercado editorial, setor historicamente resguardado pela imunidade constitucional de livros, jornais e periódicos, essa nova ordem representa um desafio de conformidade sem precedentes. A exigência do Código de Benefício Fiscal (cBenef), a implementação da transparência ativa de benefícios fiscais e o início da transição para o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) compõem um mosaico regulatório que exige uma análise exaustiva e uma adaptação sistêmica imediata.

O Estado plataforma

A compreensão das mudanças que ocorrerão em 2026 requer, primeiramente, o aprofundamento na tese do Estado Plataforma. Esta tese propõe que o Estado contemporâneo deixou de ser um mero ente burocrático para se transformar em uma plataforma tecnológica que facilita, integra e monitora fluxos de dados em tempo real. No contexto tributário, o Estado Plataforma opera como um ecossistema onde a conformidade é incorporada ao código das transações econômicas. O documento fiscal eletrônico deixa de ser um registro passivo para se tornar um elemento ativo de alimentação de algoritmos de fiscalização e inteligência artificial.

Essa transição é impulsionada pela necessidade de garantir a integridade das receitas públicas utilizando ferramentas de processamento de dados em larga escala. Para o mercado editorial, a aplicação desta tese significa que a imunidade tributária objetiva não mais exime o agente de uma vigilância técnica minuciosa. O Estado Plataforma exige que o "gêmeo digital" de cada livro vendido seja acompanhado de uma codificação precisa que justifique sua desoneração perante o sistema.

Um ponto crítico identificado nesta transição é a aparente falta de preparação operacional dos quatro entes fundamentais do setor: gráficas, editoras, distribuidoras e livrarias. Tecnicamente, a cadeia ainda não absorveu a complexidade da nova parametrização, o que torna o replanejamento fiscal inteligente — focado na integração sistêmica — uma questão de sobrevivência comercial.

A obrigatoriedade do cBenef

A partir de 2026, o preenchimento do campo "Código de Benefício Fiscal - cBenef" torna-se obrigatório para os contribuintes que realizam operações amparadas por imunidade, isenção, não incidência, redução de base de cálculo, regime especial, suspensão ou diferimento. Esta nova obrigação tributária aplica-se tanto à Nota Fiscal Eletrônica (NF-e, modelo 55) quanto à Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e, modelo 65).

A implementação do cBenef representa a materialização técnica da tese do Estado Plataforma. O marco regulatório principal é a Portaria SRE 70/2025, que define a obrigatoriedade tanto para o modelo 55 quanto para o modelo 65 a partir da data limite de abril de 2026. Complementarmente, o Decreto 69.981/2025 estabelece que todos os documentos fiscais eletrônicos beneficiados devem ter a autorização de uso condicionada ao código correto. A base de consulta para essas exigências é a Tabela cBenef SP, disponível na Sefaz, que vincula cada Código de Situação Tributária (CST) à sua respectiva fundamentação legal.

A consequência mais drástica é que a autorização de uso das notas fiscais fica bloqueada sem o preenchimento adequado. No modelo do Estado Plataforma, isso significa que uma nota com erro não será apenas passível de multa posterior, mas será rejeitada no ato, impedindo a saída da mercadoria. É vital compreender que qualquer operação amparada por benefício — seja ela de R$ 2,00 ou de R$ 2.000,00 — exigirá o preenchimento dos dados e, obrigatoriamente, a identificação do consumidor final.

A publicidade da renúncia fiscal

A Resolução SFP 32/2025 e a Portaria SRE 67/2025 estabelecem o cronograma de implementação da transparência ativa de benefícios tributários para pessoas jurídicas no Estado de São Paulo. Esta medida visa permitir o controle social dos gastos tributários, publicando informações detalhadas sobre quem usufrui de desonerações e quais são os montantes envolvidos.

O cronograma de divulgação de dados é estruturado em fases distintas. A fase inicial, de caráter histórico, começou em 01/11/2025, abrangendo créditos outorgados escriturados desde o exercício de 2022. A fase operacional, diretamente ligada ao cBenef, terá início no exercício de 2027, quando os montantes de isenção, não incidência e imunidade capturados via código serão publicados anualmente.

Por fim, haverá um detalhamento setorial progressivo, com abertura por divisão da CNAE e dispositivo legal específico.

A publicação abrangerá a razão social da empresa, o número do CNPJ, o montante do benefício auferido e a fundamentação normativa. Para o mercado editorial, embora a imunidade seja constitucional, o valor das operações imunes será contabilizado pela plataforma estatal como uma forma de renúncia de receita, quantificando o suporte à cultura e educação.

A aplicabilidade da reforma frente ao mercado editorial

O mercado editorial brasileiro usufrui da imunidade prevista no artigo 150, VI, "d" da Constituição Federal. No entanto, o Estado Plataforma impõe que esse direito seja comprovado por meio de ação positiva na nota fiscal. O STF consolidou, por meio da Súmula Vinculante 57, que essa imunidade alcança não apenas os livros físicos, mas também livros eletrônicos (e-books) e leitores digitais (e-readers) dedicados exclusivamente à leitura.

Para garantir a conformidade na "Tabela CST x Benef", as regras de preenchimento variam conforme o Código de Situação Tributária. Para o CST 40 (Isenta ou Imunidade) e o CST 41 (Não Tributada), o preenchimento do cBenef é obrigatório, exigindo o código específico de São Paulo ou o literal "SEM CBENEF" em casos residuais, sempre acompanhado da fundamentação legal. No caso do CST 30 (Isenta ou não tributada com ST), a obrigação também persiste, frequentemente associada ao código SP070060. Por outro lado, para os CSTs 00, 10 e 20, que tratam de tributação integral ou parcial, o preenchimento é dispensado.

Para autores e infoprodutores, o enquadramento correto do CNAE (comumente o 5811-5/00 para edição de livros) é o que resguarda a imunidade na prática. Mesmo no Simples Nacional ou Lucro Presumido, a apuração continua existindo, mas com a exclusão da parcela do ICMS e outros tributos imunes no cálculo do percentual efetivo.

O processo de transição fiscal em 2026

O ano de 2026 será o marco inicial da transição para a Reforma Tributária (Lei Complementar 214/2025). Durante este exercício, o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) e a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS) entrarão em vigor com alíquotas reduzidas de teste.

A estrutura tributária deste período de adaptação define que a CBS terá uma alíquota de 0,9% e o IBS de 0,1%. Enquanto isso, os tributos tradicionais como ICMS e ISS permanecem com suas alíquotas plenas vigentes. O objetivo desta fase é calibrar o sistema e garantir que a base de dados federal e estadual esteja integrada antes da extinção definitiva do PIS/COFINS em 2027. O mercado editorial deve manter a marcação de imunidade nestes novos campos para evitar recolhimentos indevidos no "split payment".

A identificação do consumidor no varejo de livros

No varejo editorial de São Paulo, uma mudança relevante para 2026 é o valor mínimo para emissão facultativa da Nota Fiscal de Venda a Consumidor. Segundo o Comunicado DICAR 089/2025, a emissão será facultativa apenas para operações inferiores a R$ 19,00, desde que o consumidor não a exija.

Isso significa que, dada a realidade de preços do setor, quase toda venda exigirá a NFC-e. A identificação do consumidor (CPF) torna-se crucial não apenas para o cumprimento da lei, mas para validar a própria operação imune perante o fisco, evitando que a venda seja descaracterizada e sujeita à tributação comum.

Riscos e jurisprudência sobre obrigações acessórias

A validação algorítmica do Estado Plataforma torna o erro formal um risco operacional grave. No entanto, o STF, no Tema 487, estabeleceu limites para evitar o caráter confiscatório das multas por descumprimento de obrigações acessórias (multas isoladas).

Em cenários onde há tributo vinculado, a multa isolada não pode ultrapassar 60% do valor do tributo, podendo chegar a 100% em casos de agravantes. Já para operações imunes ou sem tributo vinculado — caso dos livros —, a penalidade não pode superar 20% do valor da operação, com teto de 30% em casos de agravantes. O Judiciário também orienta a aplicação dos princípios da consunção e da insignificância na análise desses erros instrumentais.

Por outro lado, para quem vende em escala, especialmente e-books via plataformas como Hotmart, Kiwify ou Amazon, a automação não é mais um diferencial, mas um pré-requisito. O preenchimento correto do PGDAS-D (para Simples Nacional) deve espelhar exatamente o que foi emitido nas notas com cBenef. Se a livraria ou editora declarar imunidade no PGDAS-D, mas não preencher o cBenef correspondente na nota, o cruzamento de dados gerará uma autuação automática via malha fina digital.

A importância do replanejamento fiscal no mercado editorial

O surgimento do Estado Plataforma altera a natureza da função fiscal. O tributo deixou de ser um custo para se tornar um dado estratégico. Para o mercado editorial, a confirmação da imunidade e a garantia de créditos na Reforma Tributária são vitórias significativas, mas que exigem uma contrapartida de transparência técnica absoluta.

A era dos benefícios fiscais "opacos" terminou. O governo está mapeando a casa antes da grande transição de 2027. Aqueles que não realizarem o replanejamento fiscal inteligente e a parametrização sistêmica imediata correrão o risco de ter suas operações travadas por rejeições de notas ou por multas isoladas que, embora limitadas pelo STF, ainda podem comprometer a margem do negócio.

Com urgência, todo o Mercado Editorial, sejam gráficas, editoras, distribuidores e livrarias precisam de um replanejamento fiscal inteligente, afinal, a conformidade no Estado Plataforma e seu Direito Tributário Digital, exige expertise técnica e jurídica de ponta.