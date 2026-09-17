Disputa pelo Senado ganha novo impulso com os episódios no STF

Principal assunto em Brasília e no noticiário político da semana, a crise envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF), ainda que não tenha desdobramentos no curto prazo, influenciará os rumos das eleições nacionais em outubro. A discussão majoritária na opinião pública é sobre o impacto e reação das campanhas presidenciais de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Há, porém, uma outra eleição em andamento que também terá seus rumos impactados pelo momento que vive o STF: as 54 cadeiras em disputa no Senado Federal, além da própria eleição total da Câmara dos Deputados.

Com mandatos de oito anos e alternância de eleição dos senadores a cada quatro anos, o Senado Federal passa, no pleito de 2026, pela eleição de 54 de seus senadores, o que representa 2/3 da Casa. Conforme o ciclo eleitoral, a última renovação dessa magnitude ocorreu em 2018, em outra conjuntura política. Neste ano, o PL lançou o maior número de candidatos, com 33 nomes lançados pelo partido de Flávio Bolsonaro. A legenda ainda possui 13 senadores em meio de mandato — dentre eles, Rogério Marinho (RN), coordenador de campanha de Flávio e citado como nome da extrema direita para concorrer ao comando do Senado em janeiro de 2027.

Para além do partido que disputa as eleições presidenciais, legendas como União Brasil e PP também compõem o bloco de oposição ao governo e são majoritariamente de direita e possuem, juntos, 20 postulantes à Casa, para além dos cinco em meio de mandato. O Republicanos, também representante dessa ala política, possui quatro senadores em meio de mandato, incluindo, por exemplo, Damares Alves (DF), expoente do bolsonarismo, e 12 nomes disputando as cadeiras.

É por esses números, para além do contexto político e das pautas eleitorais, que há uma projeção de um Senado mais à direita a partir de 2027. É neste contexto que, tanto senadores como deputados da oposição comemoram o ocorrido no STF nesta terça-feira (15), em uma sessão inédita na história do tribunal.

A manutenção do cenário de crise na corte, embates entre ministros cada vez mais explícitos e novas denúncias sobre a participação de magistrados em investigações da Polícia Federal (PF), reforçam uma das principais — quando não a principal — bandeira desses candidatos. O impeachment de ministros do Supremo é pauta frequente de parlamentares da oposição desta legislatura, que reconhecem ainda não possuir maioria de plenário e nem convencimento político das lideranças para avançar.

Segundo a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quarta-feira (16), 77% apoiam a abertura de processo de impeachment contra ministros do STF. Já a pesquisa Quaest de segunda-feira (14) trouxe que 56% dizem "não confiar" no Supremo enquanto 9% dizem "confiar muito". O aparente apoio popular ao tema, que ainda carece de mais evidências, pode não avançar com de abertura de processos de impeachment no Senado, mas potencializa uma das narrativas nas campanhas regionais para a Casa Alta.

Logo após o encerramento da sessão do Supremo nesta terça (15), parlamentares já se manifestaram nas redes sociais em favor do tema. Sob reserva, uma liderança afirma que o fato de o caso envolvendo Moraes não ter tido um desfecho agora pode ser "até melhor" para a campanha, já que mantém um "inimigo com nome e sobrenome" para reforçar o discurso.

A campanha presidencial de Flávio Bolsonaro também vive de clima de empolgação com todo o imbróglio da corte e considera positivo o tema não ter sido encerrado nesta semana. O discurso antissistema, que mira principalmente o ministro Alexandre de Moraes, já havia se tornado um mote da campanha no 7 de setembro e já começou a ser reforçado nas novas peças da campanha. Questionado sobre os pedidos de saída capitaneados pelo candidato em caso de vitória, uma fonte da campanha nega que a intenção seja intervir na corte e afirma que "o único caminho é o Senado".