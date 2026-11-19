Pablo Alencar*

Sete vírgula cinco. Essa é a distância, em pontos percentuais, entre os juros básicos do Brasil e os do México. Em 4 de novembro, o Copom decidiu manter a taxa Selic em 13,75% ao ano. No dia seguinte, o Banco de México recortou sua taxa em 25 pontos base, para 6,25%, surpreendendo o mercado, que esperava manutenção. Arredondando para baixo, dá um placar que todo brasileiro sabe de cor. Um novo sete a zero, e de novo sem gol nosso.

Em junho estive no México, em plena Copa do Mundo. Entrei pela primeira vez no Azteca, onde o Brasil de Pelé ganhou o tri em 1970. O que mais me chamou a atenção foi o quanto os dois países se parecem: contrastes sociais, metrópoles enormes, negócios feitos na base da confiança e uma energia empreendedora que qualquer brasileiro reconhece na primeira esquina.

É justamente essa semelhança que torna a distância nos juros tão incômoda. São duas grandes economias latino-americanas, as duas governadas pela esquerda, com Claudia Sheinbaum no México e Lula reeleito no Brasil. Quem busca a explicação na ideologia de quem governa sai do estádio sem entender o jogo.

O primeiro fator é a inflação, e ele pesa menos do que parece. Segundo o INEGI, a inflação geral anual do México ficou em 3,75% em outubro de 2026. No Brasil, o boletim Focus de 16 de novembro mostrou que a projeção para o IPCA de 2027 passou de 4,90% para 5%, após cinco semanas seguidas de alta. Descontada a inflação esperada, o juro real brasileiro fica perto de 8,75%, e o mexicano, em torno de 2,5%. A diferença real passa de seis pontos. A inflação explica pouco mais de um ponto do placar. O resto vem de outro lugar.

O segundo fator é a dívida. Segundo o Banco Central, a dívida bruta do Brasil se manteve em 82,9% do PIB em setembro, maior índice desde 2021. No mesmo mês, as despesas com juros somaram R$ 107,5 bilhões. No México, a Secretaria da Fazenda supõe que a dívida pública alcançará 54,7% e 55% do PIB em 2026 e 2027, pelo critério mais amplo do país. As metodologias são diferentes, e o México também está piorando: o governo manteve o déficit fiscal em 4,1% do PIB para o fechamento de 2026. Só que o ponto de partida é outro. Quem deve mais paga mais para rolar a dívida, e o investidor cobra um prêmio pela dúvida sobre o caminho.

O terceiro fator é a âncora. A economia mexicana vive colada à americana. Exportações, cadeias industriais e fluxos de capital passam pela fronteira norte, e o Banxico calibra a taxa olhando o diferencial em relação ao Fed. Com a atividade fraca, cortou os juros mesmo com a inflação em alta e reduziu a previsão do PIB de 2026 de 1,6% para 1,1%. O Brasil não tem essa âncora externa. A âncora possível é a credibilidade interna, e o próprio Copom descreveu em ata um contexto de taxa Selic substancialmente contracionista, aumento significativo das incertezas em torno do cenário base e expectativas de inflação mais elevadas. Quando a expectativa não ajuda, o juro faz o trabalho sozinho.

Para a empresa brasileira, sete pontos e meio não ficam no noticiário. Aparecem no custo do capital de giro, na parcela do financiamento da máquina e no desconto da antecipação de recebíveis. Um concorrente mexicano que vende para o mesmo cliente nos Estados Unidos financia o estoque com juro real baixo. O brasileiro precisa de um retorno operacional muito maior só para empatar.

O sete a um de 2014 saiu de um apagão de seis minutos. O sete a zero dos juros foi construído devagar, ao longo de anos de déficit, dívida e expectativas fora do lugar. E vai ser desfeito do mesmo jeito: com consistência fiscal, expectativas ancoradas e um ponto de cada vez. Nenhuma reunião do Copom, sozinha, vira esse placar.

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Pablo Alencar é sócio da Valor Capital