Desenrola versus Credit Score: como premiar o bom pagador?

O Desenrola Brasil busca solucionar o problema de quem não pagou. Mas e quem pagou em dia? Como fica?

Essa talvez seja uma das perguntas mais importantes, e menos debatidas, da economia brasileira. Trata-se de um sintoma de algo muito maior e mais grave.

O Brasil criou sucessivos programas de renegociação de dívidas, descontos e reestruturações emergenciais para inadimplentes. O problema é que quase nunca discute, com a mesma intensidade, como premiar permanentemente o bom pagador.

E essa diferença ajuda a explicar por que o crédito brasileiro continua entre os mais caros do planeta. Além de juros altos, o país tem alguns dos spreads mais elevados do mundo: a diferença entre o que o banco paga pelos depósitos e o custo do crédito.

Nos Estados Unidos, desde os anos 1950, consolidou-se um mecanismo silencioso que ajudou a formar a maior classe média patrimonial do mundo: o credit score. Posteriormente aperfeiçoado por empresas como a Fair Isaac Corporation, o sistema transformou reputação financeira em ativo econômico.

Quem paga corretamente suas contas passa a valer mais economicamente.

O score influencia financiamento imobiliário, cartão de crédito, leasing de veículos, aluguel de imóveis, seguros e até contratações profissionais. O cidadão constrói uma espécie de currículo financeiro permanente.

E o sistema funciona porque reduz incerteza.

Um jovem americano começa utilizando um pequeno cartão de crédito. Paga em dia. Seu score sobe. O limite aumenta. Os juros caem. O banco passa a oferecer mais crédito, e mais barato. O bom pagador é premiado.

Parece simples. E justamente por isso é poderoso.

O credit score ajudou os Estados Unidos a reduzir spreads bancários, ampliar a competição financeira e expandir o acesso ao capital. O spread é a diferença entre o custo de captação do banco e o juro cobrado do cliente. Quanto maior o risco percebido, maior o spread.

O score reduz esse medo.

O risco deixa de ser tratado como coletivo e passa a ser individualizado. Quem paga bem recebe condições melhores. Quem representa maior risco paga mais caro. O mercado diferencia comportamento econômico.

Isso aumenta a eficiência. O dinheiro circula mais. O crédito cresce. Empresas investem mais. Famílias compram imóveis. A economia ganha velocidade.

O Brasil avançou muito pouco nessa direção.

Nosso cadastro positivo surgiu apenas em 2011 e ganhou adesão automática em 2019, operado por empresas como Serasa Experian, SPC Brasil e Boa Vista. Mas continua tímido, comparado ao modelo americano. Trata-se de um cadastro “não negativo” para consumidores, muito longe do espírito do credit score.

Na prática, o sistema financeiro brasileiro ainda opera muito mais baseado em defesa contra risco estrutural do que em meritocracia financeira.

Aqui, frequentemente, até o bom pagador paga caro.

O empresário brasileiro muitas vezes começa financiamentos pagando Selic mais 3%, 4% ou 5%, e termina pagando Selic mais 7% ou mais. Em muitos casos, o crédito corporativo ultrapassa 20% ao ano. O problema não é apenas a taxa básica elevada. É também o spread gigantesco.

O banco brasileiro não precifica apenas o cliente. Precifica a instabilidade do país inteiro.

Insegurança jurídica, lentidão judicial, dificuldade de execução de garantias, informalidade elevada, histórico inflacionário, déficit público persistente e volatilidade econômica acabam sendo incorporados ao custo do dinheiro.

Resultado: o bom pagador subsidia parcialmente a desorganização sistêmica.

Em um país com cerca de 87 milhões de endividados, a discussão central talvez esteja sendo feita de forma invertida.

O Brasil debate como renegociar dívidas. Deveria discutir, antes, como premiar de maneira permanente o bom comportamento financeiro.

O Desenrola Brasil atua depois da inadimplência. O credit score atua antes dela.

Um reorganiza passivos. O outro reduz estruturalmente o custo do capital.

E, justamente porque o Brasil possui juros e spreads muito superiores aos americanos, precisaria ainda mais desse modelo.

Em ambientes de juros altos, distinguir melhor o risco individual torna-se ainda mais importante. O bom pagador precisaria ser protegido da instabilidade sistêmica, e não afundado junto nela.

O tema parece técnico, mas é profundamente social.

Crédito barato define quem consegue abrir empresa, comprar imóvel, estudar, investir, contratar funcionários ou expandir produção. Define mobilidade econômica.

Sem acesso ao capital, a democracia econômica fica incompleta.

Capitalismo sem crédito acessível não produz verdadeira classe média patrimonial. Produz concentração patrimonial.

Em certo sentido, produz feudalismo financeiro.

E talvez o maior problema brasileiro seja exatamente este: insistimos frequentemente em soluções episódicas, políticas e paliativas, enquanto damos pouca atenção às engrenagens permanentes que tornam economias maduras mais eficientes.

O Brasil muitas vezes cria jabuticabas para administrar consequências, quando deveria copiar, sem vergonha, mecanismos que já funcionam no mundo há décadas.

O credit score existe nos Estados Unidos há mais de 70 anos. Que desculpas temos para o nosso atraso?