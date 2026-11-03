Há uma interessante coincidência histórica no retorno do Brasil a Londres, para apresentar nossa nova carteira de investimentos, em especial no setor ferroviário. Foi justamente na capital britânica que, há mais de 150 anos, encontramos parte importante do capital necessário para construir nossas primeiras ferrovias.

Agora, depois de décadas de descontinuidade dos investimentos, deterioração de parte da malha e perda de participação do transporte ferroviário na matriz logística, voltamos ao mesmo centro financeiro internacional com uma nova geração de projetos. A história parece se repetir, mas há diferenças importantes entre o Brasil que buscava investidores no século XIX e aquele que chega hoje ao mercado internacional.

Na segunda metade do século XIX, o Brasil era uma economia predominantemente agrária, com enormes necessidades de infraestrutura e limitada capacidade de financiamento. A Inglaterra, então principal centro financeiro do mundo, reunia bancos, investidores e empresas interessados nas oportunidades oferecidas pela expansão do comércio internacional.

O capital britânico encontrou no Brasil uma combinação atraente de demanda crescente por transporte, oportunidades comerciais e garantias oferecidas pelo governo imperial. Empresas como a São Paulo Railway e a Great Western of Brazil Railway participaram da construção de corredores fundamentais para o escoamento do café, do açúcar e de outras mercadorias, contribuindo para transformar a economia de diferentes regiões do país.

A engenharia financeira utilizada naquele período guarda semelhanças com os mecanismos que continuam sustentando os grandes investimentos em infraestrutura. Concessões de longo prazo, garantias de remuneração, alocação de riscos e participação privada no financiamento de ativos de longa maturação já faziam parte daquela experiência. O Estado reconhecia que não conseguiria financiar sozinho a infraestrutura necessária ao desenvolvimento econômico e procurava criar condições para mobilizar a poupança privada. O resultado foi expressivo. Em poucas décadas, a malha ferroviária brasileira ultrapassou 25 mil quilômetros no início do século XX, embora essa expansão tenha contado também com investimentos públicos e capitais de outras origens.

O problema é que a capacidade de financiar e construir ferrovias avançou muito mais rapidamente do que nossa capacidade de planejar e coordenar o sistema de transportes. Os investimentos respondiam principalmente à rentabilidade de cada empreendimento e às necessidades de escoamento da produção até os portos. Faltava uma estratégia nacional capaz de integrar as diferentes linhas, padronizar soluções técnicas e organizar os corredores logísticos de acordo com as necessidades de longo prazo da economia.

Construímos ferrovias importantes, algumas extremamente rentáveis, mas não conseguimos transformá-las em uma rede nacional suficientemente integrada. Essa diferença, aparentemente simples, ajuda a explicar parte das dificuldades que ainda enfrentamos.

Ao longo do século XX, especialmente a partir de sua segunda metade, a expansão do transporte rodoviário, as dificuldades financeiras das operadoras e a ausência de investimentos suficientes na modernização da malha contribuíram para a desativação de milhares de quilômetros de ferrovias. Parte dos corredores permaneceu operacional e continua desempenhando papel relevante, mas muitas regiões perderam conexões importantes.

O país passou a conviver com uma matriz de transportes desequilibrada, dependente do modal rodoviário, mesmo em trajetos e volumes de carga nos quais a ferrovia poderia oferecer ganhos expressivos de eficiência. O custo dessa trajetória não ficou restrito ao setor de transportes. Espalhou-se por toda a economia, afetando a competitividade da indústria, do agronegócio e das nossas exportações.

É nesse ponto que a discussão sobre infraestrutura precisa ser compreendida pelo mercado financeiro em sua verdadeira dimensão econômica. Investir em logística não significa apenas ampliar a capacidade de movimentar mercadorias. Significa reduzir o custo de produção, melhorar a alocação de recursos, ampliar a escala dos mercados e elevar a produtividade da economia.

Quando uma empresa consegue transportar seus insumos e produtos com menor custo, maior previsibilidade e menos tempo, libera capital de giro, reduz estoques, melhora suas margens e ganha condições de competir. Quando esses ganhos se disseminam por diferentes setores, o resultado aparece na produtividade agregada e no potencial de crescimento do país.

O Brasil ainda paga caro pelas ineficiências de sua infraestrutura. Distâncias continentais, gargalos nos acessos aos portos, baixa integração entre modais e insuficiência de alternativas ferroviárias e hidroviárias elevam os custos logísticos e reduzem a competitividade de nossas empresas. Não se trata apenas de um problema de transporte, mas de uma restrição estrutural ao crescimento econômico.

Uma infraestrutura mais eficiente aumenta o retorno do investimento privado em outros setores, permite a formação de novas cadeias produtivas e amplia a capacidade de crescimento sem pressionar, na mesma proporção, os custos da economia. Em outras palavras, melhorar a logística é também uma maneira de ampliar a oferta e criar condições para um crescimento mais sustentável.

Essa compreensão orientou parte importante do trabalho que desenvolvemos no Ministério dos Transportes nos últimos anos. Procuramos aperfeiçoar a modelagem das concessões, fortalecer o ambiente regulatório, ampliar os instrumentos de financiamento e, principalmente, recuperar o planejamento como elemento central da política de infraestrutura.

O objetivo não é simplesmente aumentar o número de projetos oferecidos ao mercado, mas construir uma carteira com maior qualidade técnica, segurança jurídica, adequada distribuição de riscos e capacidade efetiva de gerar benefícios econômicos. Para investidores institucionais, fundos de infraestrutura e financiadores de longo prazo, esses elementos são tão importantes quanto as projeções de demanda e a taxa de retorno de cada empreendimento.

O Plano Nacional de Logística 2050 representa um avanço nessa direção. Sua lógica parte do reconhecimento de que o desempenho do sistema depende menos da eficiência isolada de cada modal e mais da qualidade das conexões entre eles. Precisamos integrar ferrovias, rodovias e hidrovias, articulando seus corredores com portos, aeroportos, centros industriais, regiões produtoras e mercados consumidores.

Uma ferrovia moderna perde parte de seu potencial quando encontra um porto congestionado ou quando não dispõe de conexões adequadas para distribuir sua carga. Da mesma forma, ampliar a capacidade rodoviária sem considerar sua complementaridade com os demais modais pode significar apenas transferir gargalos de um ponto para outro. O planejamento precisa olhar para o percurso completo da mercadoria, da origem ao destino, e não apenas para os limites físicos ou contratuais de cada empreendimento.

Essa mudança de perspectiva também tem consequências para a estruturação financeira dos projetos. A qualidade do planejamento reduz incertezas, melhora a previsibilidade da demanda, permite identificar investimentos complementares e contribui para uma alocação mais eficiente dos riscos. Projetos inseridos em uma estratégia logística consistente tendem a oferecer fundamentos econômicos mais sólidos do que empreendimentos concebidos isoladamente.

Isso não elimina os riscos inerentes a investimentos de longa maturação, mas permite tratá-los com maior transparência e racionalidade. Para o mercado de capitais, a maturidade institucional e a consistência das políticas públicas são componentes importantes da confiança necessária para comprometer recursos por décadas.

É com essa visão que retornamos a Londres para apresentar uma carteira ferroviária com 18 projetos e aproximadamente R$ 160 bilhões em investimentos previstos para 2027. A agenda faz parte de um esforço mais amplo de mobilização de capital privado, fortalecimento das concessões e desenvolvimento de instrumentos financeiros capazes de ampliar as fontes de financiamento da infraestrutura brasileira. O avanço das debêntures incentivadas e de infraestrutura, a participação de novos investidores e o aperfeiçoamento dos contratos demonstram que estamos construindo condições para reduzir a dependência do orçamento público sem abrir mão da responsabilidade do Estado pelo planejamento e pela regulação.

Naturalmente, ainda existem desafios importantes. A interoperabilidade ferroviária, a integração com os terminais portuários, o licenciamento ambiental, a estruturação de garantias e a coordenação entre diferentes agentes públicos e privados continuam exigindo soluções complexas. Também precisamos assegurar estabilidade regulatória e previsibilidade contratual ao longo de ciclos econômicos e políticos que são muito mais curtos do que a vida útil dos ativos de infraestrutura. Investidores de longo prazo não esperam ausência de riscos, mas precisam compreender quais riscos estão assumindo, como serão remunerados e quais instituições serão responsáveis por assegurar o cumprimento das regras.

A experiência histórica brasileira oferece uma lição que continua atual. O mercado é capaz de mobilizar capital, identificar oportunidades e executar investimentos com eficiência. Mas não cabe a cada investidor, individualmente, resolver os problemas de coordenação de um sistema logístico nacional. Essa é uma responsabilidade que exige planejamento público, instituições sólidas e políticas capazes de alinhar os incentivos privados aos objetivos de desenvolvimento econômico.

O papel do Estado não é substituir o mercado, mas criar as condições para que o capital seja aplicado de maneira produtiva, com segurança jurídica e benefícios que ultrapassem os limites de cada contrato.

Por isso, nosso retorno a Londres tem um significado que vai além da apresentação de uma carteira de concessões. Estamos retomando uma relação histórica com o capital internacional, mas em condições institucionais muito diferentes daquelas que marcaram a primeira expansão ferroviária brasileira.

Há mais de um século, os investidores britânicos ajudaram a financiar os trilhos que conectaram nossas regiões produtoras aos portos. Agora, queremos mobilizar investimentos para construir uma rede logística nacional integrada, capaz de conectar diferentes modais, reduzir custos e elevar a produtividade da economia.

Voltamos a Londres em busca de capital para nossa infraestrutura. Mas não queremos apenas financiar novos trilhos. Queremos transformar investimentos em produtividade, produtividade em competitividade e competitividade em crescimento econômico. Essa é a diferença entre simplesmente construir infraestrutura e utilizá-la como instrumento de desenvolvimento. E é também a oportunidade de fazer com que o novo ciclo de investimentos deixe para o Brasil um legado mais duradouro do que aquele que herdamos do passado.

*George Santoro é ministro dos Transportes