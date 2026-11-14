Principal barreira legislativa para a agenda do governo Lula desde 2024, quando Davi Alcolumbre (União-AP) assumiu a Presidência da Casa, o Senado Federal proporciona ao Planalto um ambiente oposto nestes últimos três meses do atual mandato do PT. Desde o primeiro turno das eleições, o governo acumula uma sequência de vitórias que vem sendo decisiva para os planos de Lula. Essa temporada positiva, que tem data marcada para acabar, ocorre por um fator externo ao Executivo: a eleição para a Presidência do Senado, em 1º de fevereiro de 2027.

O perfil dos senadores eleitos confirmou as previsões de uma nova legislatura mais conservadora e do fortalecimento dos partidos de direita em detrimento dos partidos de centro. A bancada do PL atingiu 29 senadores, entre eles dois expoentes da família Bolsonaro — Michelle (DF) e Carlos (SC) —, e foi impulsionada especialmente pelo discurso antissistema e de enfrentamento ao STF.

É nesse novo ambiente que Davi Alcolumbre navega para ser reconduzido ao cargo, disputando, até o momento, com dois adversários que representam a ala mais à direita: Rogério Marinho (PL-RN) e Tereza Cristina (PP-MS). Tido como um dos políticos mais habilidosos do Legislativo, Alcolumbre há meses identificou uma eventual vitória de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência como principal entrave para sua reeleição e, consequentemente, percebeu a necessidade de se aproximar do atual governo.

O presidente do Congresso, que, no primeiro semestre de 2026, impôs a Lula uma das maiores derrotas de seus mandatos com a rejeição da indicação de Jorge Messias ao STF e segurou o avanço de duas prioridades do Planalto (as PECs do fim da escala 6x1 e da Segurança Pública), torna-se agora um dos principais responsáveis pela sequência de vitórias que o governo obteve desde 4 de outubro.

Ajuste fiscal, Segurança Pública e 6x1

A primeira etapa do ajuste fiscal proposto pela equipe econômica foi aprovada nesta quinta-feira à noite, em um dia atípico de sessão e apesar de diversas tentativas de adiamento por parte da oposição. O governo, na figura do ministro Bruno Moretti, fez o longo e árduo trabalho de articulação com os senadores sobre o texto, enquanto Davi garantiu todos os instrumentos regimentais que lhe cabiam para dar celeridade à tramitação.

O PLP 299/2026 foi apresentado pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) na tarde da quarta-feira, e o senador Eduardo Braga (MDB-AM), aliado do governo, foi rapidamente designado relator. O parecer foi divulgado poucas horas depois. A votação foi marcada para o dia seguinte, assim como a apreciação do requerimento de urgência. O senador Magno Malta (PL-ES) fez o papel de tumultuar a sessão desta quinta-feira e chegou a chamar Alcolumbre de "ditador" e acusá-lo de um "atropelamento".

Na semana anterior, foi a vez da Segurança Pública, tema caro aos senadores de oposição e uma das prioridades de Lula para o quarto mandato. A PEC 18/2025 foi aprovada por unanimidade nos dois turnos e era condição do governo para criação do novo ministério.

Foi, porém, a aprovação com efeitos práticos mais relevantes a da PEC do fim da escala 6x1 entre o primeiro e o segundo turno das eleições presidenciais. Após meses com a matéria travada, Alcolumbre viabilizou para Lula a votação de uma de suas principais bandeiras eleitorais, com impacto direto na "vida real" dos eleitores. Na época, a PEC colocou o então candidato Flávio Bolsonaro em uma saia justa, obrigando-o a mudar de posicionamento e a votar a favor de uma medida com alto apoio popular. Mesmo assim, a matéria era inegavelmente uma vitória do governo.

Oposição fragilizada

Nesses últimos dois meses da atual legislatura, além de contar com um presidente do Senado atuando quase como "líder do governo", o Planalto também conta com uma oposição ainda fragilizada pelo resultado das urnas e pela saída de Flávio do país.

Expoentes do PL rejeitam, em público, que a fuga do bolsonarista seja um impeditivo para sua liderança da oposição, mas, no dia a dia de Brasília, o cenário é diferente. Sem o nome que obteve 60 milhões de votos nas urnas e contribuiu para o desempenho expressivo da direita nas eleições legislativas e estaduais, diferentes alas do PL e do Novo divergem sobre os próximos passos do grupo político.

A candidatura de Rogério Marinho (PL-RN) à presidência do Senado foi oficializada pelo partido, mas ainda enfrenta resistência de parlamentares, inclusive da própria legenda, que indicam uma preferência pelo nome da senadora Tereza Cristina (PP-MS). Os dois senadores, Marinho e Tereza, afirmam que não disputarão um contra o outro e que um acordo será firmado em torno de quem obtiver mais apoios. Até lá, porém, permanece o cenário de divisão, enquanto Alcolumbre usa a caneta e o cargo para ampliar os apoios à sua candidatura.

A votação é secreta, o que, na visão de senadores, beneficia Davi. Conhecido por estabelecer relações individuais com cada parlamentar, há uma expectativa de que obtenha votos mesmo no PL, Novo e Republicanos. Não à toa, o pedido do PL é para que seus parlamentares divulguem seus votos por livre iniciativa, na tentativa de evitar traições internas.

Prazo final

A janela de oportunidade e de vantagem política que este último trimestre proporciona ao governo e ao PT já tem uma data para acabar. A nova legislatura do Congresso toma posse em 1º de fevereiro de 2027 e entregará um Senado mais à direita do que nas últimas composições. O tamanho do desafio de Lula dependerá diretamente do nome que comandará a Casa pelos próximos dois anos, também escolhido nesta data.