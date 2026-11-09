Por Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gupy

Em períodos em que o país está em modo de espera, por resultados, decisões e movimentos de juros, uma frase se repete nas reuniões de diretoria: "vamos esperar o cenário clarear antes de decidir".

Numa incubadora que visitei na China, a lógica é oposta: o roadmap dos produtos é revisitado a cada poucas horas, enquanto o plano de longo prazo do país é desenhado em ciclos de cinco anos.

Eu sei que à primeira vista parece contraditório, mas uma coisa leva a outra: o plano de cinco anos define o destino, e é justamente porque o destino está claro que a rota pode mudar o tempo todo sem que ninguém se perca. Respeitadas as diferenças entre o planejamento de um país e o de uma empresa, a lógica vale para qualquer organização: quem sabe para onde vai, não precisa esperar o cenário clarear para se mexer. É uma ideia especialmente útil para uma dúvida frequente entre lideranças brasileiras: como manter um plano de longo prazo num país em que juros, cenário e regras mudam de um trimestre para o outro?

A busca por uma resposta a esse dilema me fez ter um novo olhar para o outro lado do mundo. A viagem reforçou que a visão tradicional da China como mera produtora de baixo custo ficou no passado. O ecossistema de lá hoje dita tendências globais em tecnologia e inteligência artificial. E algumas práticas que vi de perto me trouxeram reflexões sobre gestão em tempos de incertezas.

O objetivo fica fixo, mas a execução se adapta

Ter um plano de longo prazo significa saber com precisão qual problema a empresa se propôs a resolver e para quem. Todo o resto (o ritmo de lançamentos, a alocação de recursos e a prioridade dos projetos) precisa ter flexibilidade para mudar conforme o contexto exige. Taxa de juros acima de 13% mudam o custo do capital e exigem mais rigor no retorno de cada aposta, mas não alteram a nossa tese sobre o futuro do trabalho: a de que as empresas precisam de uma gestão centralizada de ponta a ponta, conectando o ciclo completo do colaborador diretamente aos resultados do negócio.

Na prática, quando o grau de incerteza em um projeto é alto, o caminho mais saudável é rodar testes rápidos e com pouco investimento, colocando volumes maiores de capital apenas conforme as hipóteses se confirmam. Um erro recorrente na inovação corporativa no Brasil é fazer o inverso: assumir compromissos financeiros pesados com base em hipóteses ainda não testadas e depois insistir no erro para justificar o orçamento inicial.

A velocidade das mudanças exige essa disciplina. O tempo médio de permanência de uma companhia no S&P 500 encolheu de 61 anos, na década de 1960, para cerca de 15 anos atualmente. Dar conta das entregas do mês enquanto se constrói o modelo dos próximos anos virou requisito básico para qualquer negócio continuar relevante.

O ritmo da sua equipe depende da clareza

Mudar de rota o tempo todo só funciona se o time aguenta o ritmo. E aqui é preciso entender que a alta performance não vem simplesmente de um alto volume de esforço. A performance, na verdade, passa por três coisas que costumamos tratar como detalhe.

O primeiro ponto é a clareza das entregas. As pessoas se desgastam quando enfrentam retrabalho, prioridades que mudam a cada semana sem explicação e cobranças difusas como “fazer o melhor possível”. Quando a meta é nítida e o motivo é transparente, o esforço rende muito mais.

O segundo é medir impacto, não horas trabalhadas. A China é conhecida pelo regime 996: das 9h às 21h, seis dias por semana, muito associado às empresas de tecnologia e considerado ilegal pela Justiça chinesa desde 2021. Esse modelo mostra os riscos de valorizar a presença física em detrimento do que é realmente entregue: estimula as pessoas a parecerem ocupadas em vez de focarem no que gera valor. Cobrar pela relevância da entrega dá autonomia às equipes e valoriza a maturidade profissional.

Por fim, a consistência das relações. Guanxi é a palavra chinesa para a rede de relações de confiança e reciprocidade que sustenta os negócios. Antes de qualquer negociação, investe-se tempo em conhecer a outra pessoa, dividir uma refeição e criar vínculos. O conceito tem seu lado controverso, já que pode levar a favorecimento e portas fechadas a quem está fora da rede, mas, na sua melhor versão, ele mostra algo que vale para qualquer lugar: é a relação que torna a competição sustentável. No Brasil, o movimento tem sido o oposto, com a pressão por performance subindo enquanto a conexão humana no trabalho encolhe, tratada como custo. A conta aparece em turnover e adoecimento.

Do nosso lado, essa mentalidade faz parte do nosso processo seletivo. A etapa final das contratações internas envolve um comitê de cultura que avalia se comportamentos e valores dos candidatos se encaixam no time. Os talentos com currículo de ponta também são avaliados levando em conta a coerência com nossos valores de convivência que definimos ao anunciar uma vaga. Cuidar dessa sintonia no início evita desgastes no futuro.

A tecnologia dá a escala, e as pessoas dão a conexão humana

Durante a viagem, vi essa premissa materializada na Kuaishou, dona do Kwai. O Brasil é hoje seu segundo maior mercado, atrás só da China, com investimento na casa dos bilhões e liderança nas classes C e D. Em vez de adaptar um produto chinês, a empresa entrou como uma companhia local: comunicação na língua e na cultura daqui, com criadores que o público reconhece como gente de verdade, funcionalidades desenhadas para o consumo brasileiro e meses de estudo do mercado antes de entrar. É o guanxi aplicado ao negócio: entender profundamente antes de propor. Quem fracassa numa expansão costuma fazer o contrário, chega com o playbook pronto e chama de estratégia global.

Esse cuidado em entender a realidade de quem está do outro lado antes de impor uma solução em massa tem tudo a ver com a nossa própria trajetória. Construímos a empresa resolvendo o problema de contratação de outras companhias, mas ao longo dos anos, nos reinventamos, e hoje temos o ciclo completo, desde a atração e admissão de talentos, passando para o desenvolvimento, engajamento e retenção. Essa visão integrada permite que a tecnologia e a inteligência artificial assumam a complexidade operacional e os fluxos de grande escala, liberando os times de RH e as lideranças para atuarem no que depende essencialmente do olhar humano: criar vínculos, avaliar contexto e tomar decisões estratégicas para o negócio.

Direção clara para tempos de volatilidade

É viável manter o olhar no longo prazo no Brasil mesmo em períodos de incerteza econômica. A condição para isso é saber exatamente onde você quer chegar com a sua empresa dar autonomia aos times para testar novas rotas na operação do dia a dia.

Um bom exercício para qualquer liderança é avaliar: se seu time tivesse que explicar hoje, em uma frase, para onde a empresa vai daqui há alguns anos, e qual é a entrega desta semana para chegar lá, as duas respostas se encaixariam?