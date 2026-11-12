Em Missão Impossível, Ethan Hunt costuma receber licença para improvisar quando a missão sai do roteiro. Em A Identidade Bourne, a tensão vem de outra pergunta: em quem confiar quando a informação chega por canais que ninguém controla por inteiro?

A investigação anunciada pelo conselho da NVIDIA tem ingredientes que Hollywood saberia explorar. Para quem administra uma empresa, a pergunta é mais prática. Quem tem acesso aos fatos e autoridade para agir quando o risco envolve o próprio protagonista?

Em 8 de novembro de 2026, o conselho da NVIDIA anunciou uma investigação independente após reportagens de que Jensen Huang, fundador e então CEO, teria sido alvo de uma operação de inteligência estrangeira. A apuração é supervisionada por um comitê de conselheiros independentes, com assessoria jurídica externa.

Na ocasião, o conselho declarou que não tinha razões para acreditar que segredos da empresa ou a segurança nacional americana tivessem sido comprometidos. Também manifestou confiança na liderança de Huang e informou que ele se comprometeu a cooperar.

A arquitetura de poder da NVIDIA merece atenção. Huang acumulava os cargos de presidente executivo e CEO e integrava o conselho. O documento da assembleia de 2026 registra participação beneficiária de 3,58% em 23 de março e um voto por ação ordinária. Antes da transição, o conselho contava com um conselheiro independente líder e realizava reuniões reservadas dos independentes sem o CEO.

A apuração pôs essa autonomia à prova. Em 11 de novembro, o conselho aceitou, com efeito imediato, a renúncia de Huang aos cargos executivos e ao assento no conselho. A companhia anunciou a saída no dia seguinte. A transição começou com Colette Kress na função de CEO interina, acumulada com a diretoria financeira, e Harvey C. Jones como primeiro presidente do conselho de administração.

Uma das questões que a investigação precisa esclarecer é se processadores da NVIDIA chegaram à China por intermédio de clientes ou distribuidores em outros países, em operações sujeitas a controles de exportação dos Estados Unidos. A análise deve reconstituir a cadeia comercial. Quem comprou os chips? Qual era o usuário final declarado? Que licenças eram exigidas na data de cada operação? Houve reexportação, e quando a NVIDIA teve acesso a informações sobre o destino dos equipamentos? A responsabilidade da fabricante dependerá das obrigações aplicáveis a cada operação, do que ela sabia e de como reagiu a eventuais alertas. Para o conselho, a questão é saber se a área de compliance tinha autoridade para interromper uma venda até esclarecer seu destino, mesmo diante de pressão comercial.

A alegação de uma relação extraconjugal entre Huang e uma vice-presidente que se reportava diretamente a ele suscita uma questão distinta. Se o relato for confirmado, cabe verificar se a relação foi declarada, quem supervisionava as decisões sobre remuneração e carreira e se os funcionários tinham um canal seguro para comunicar um eventual conflito de interesses. O ponto de governança é a relação de subordinação e seu possível efeito sobre decisões da empresa. A renúncia, por si só, não comprova a relação nem uma infração às regras internas.

As ações da NVIDIA chegaram a cair mais de 10% nas negociações anteriores à abertura do pregão americano de 12 de novembro. Para interpretar essa reação, o investidor precisa olhar para três incertezas que podem afetar o preço por caminhos diferentes: a sucessão do fundador, o possível impacto de restrições comerciais sobre receitas futuras e os efeitos de eventuais medidas corretivas. Se a apuração identificar falhas nos controles de exportação, o mercado terá de avaliar a exposição de cada canal de venda e os custos de adequação. Se a transição preservar os compromissos com clientes e o calendário de produtos, a incerteza sobre a execução poderá diminuir.

O futuro da companhia será decidido em parte pela capacidade de transformar relações construídas sob Huang em compromissos que sobrevivam à sua saída. Isso exige manter a coordenação com fabricantes de semicondutores, cumprir prazos de entrega com grandes clientes e sustentar o investimento em software e novas gerações de chips. A escolha do próximo CEO vai dizer tanto sobre a estratégia da NVIDIA quanto sobre a autonomia do conselho para cobrar sua execução.

Para a inteligência artificial, o efeito mais imediato pode aparecer no calendário e no custo dos projetos. Uma interrupção na entrega de aceleradores pode adiar a expansão de centros de dados, encarecer o treinamento de modelos e elevar o custo de operar serviços de IA. Grandes provedores de nuvem têm mais condições de combinar chips próprios e de outros fabricantes.

Empresas menores e centros de pesquisa dependem mais do preço e da capacidade que esses provedores oferecem. Na China, restrições adicionais podem acelerar a busca por alternativas locais. O resultado pode ser uma infraestrutura mundial mais fragmentada, com diferenças de custo e acesso à capacidade computacional entre países.

Hollywood pode encerrar a história quando o protagonista sai de cena. Para o conselho da NVIDIA, é aí que começa a parte mais difícil. Ele terá de esclarecer como a companhia fiscalizava o fundador quando ele ainda estava no comando e mostrar que consegue executar sua estratégia enquanto os fatos são apurados.

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*Carlos Akira Sato, Co-Founder da Syscapital e especialista em Mercados Regulados, Tokenização de Ativos, Infraestrutura Financeira, Governança e Inovação. Vice-Presidente de Relações Institucionais da PAGOS (Associação de Gestão de Meios de Pagamentos Eletrônicos).