Por Fabiano Horn, Diretor de Tecnologia da Imply ElevenTickets

A transformação digital do esporte exige muito mais do que modernizar a venda de ingressos. Exige desenvolver tecnologias capazes de tornar o acesso aos estádios mais seguro, eficiente e confiável, acompanhando a evolução das necessidades dos clubes e, principalmente, dos torcedores. Na Imply ElevenTickets, temos trabalhado continuamente para elevar esse padrão, combinando inteligência artificial, reconhecimento facial, validação de identidade e mecanismos avançados de prevenção a fraudes para enfrentar desafios cada vez mais complexos no mercado esportivo.

Nossa atuação em grandes arenas brasileiras, como Castelão, Arena das Dunas, Arena Pernambuco, Arena Fonte Nova, Arena Independência e Beira-Rio, reforça a importância de desenvolver soluções preparadas para operações de grande escala, com elevados volumes de acessos e picos de demanda. Nesse cenário, a tecnologia precisa ir além da catraca: deve proteger toda a jornada do ingresso, desde o cadastro e a autenticação do usuário até a compra e a validação de entrada no estádio.

Nesse sentido, estamos preparando uma nova solução: o Score de Cadastro, sistema que atribuirá pontuações de risco com base em indicadores como localização, tentativas de compra sem sucesso e outros padrões de comportamento. A ferramenta permitirá identificar atividades suspeitas antes mesmo da emissão do ingresso, direcionando verificações adicionais e fortalecendo a prevenção a fraudes.

A recente auditoria do Palmeiras, que identificou milhares de contas suspeitas relacionadas ao cambismo digital, evidencia a sofisticação desse problema. Hoje, os cambistas utilizam robôs para comprar ingressos em massa, exploram falhas cadastrais e acessam contas de terceiros. Por isso, o reconhecimento facial na catraca, embora fundamental, não é suficiente isoladamente: a segurança precisa começar no cadastro, passar pela autenticação e acompanhar todo o processo de compra.

Na Imply ElevenTickets, combinamos detecção de vivacidade, análise documental, validação de identidade, inteligência artificial e mecanismos de proteção contra robôs. Em mais de 300 horas de testes relacionados a tentativas de fraude e falsidade ideológica, não identificamos tentativas bem-sucedidas dentro do escopo avaliado. A integração dessas tecnologias, aliada à proteção dos dados pessoais, dificulta ações fraudulentas e aumenta a confiabilidade das operações.

Entretanto, combater o cambismo também significa enfrentar a falta de informação. Muitos torcedores recorrem a intermediários porque desconhecem a facilidade da compra oficial ou acreditam que o cadastro é demorado. Com onboarding facial apoiado por inteligência artificial, o procedimento leva, em média, cerca de um minuto, contra até 30 minutos em validações manuais. A automação também reduziu em até 98% a necessidade de validações humanas nos processos avaliados, contribuindo para diminuir a espera e os chamados ao atendimento.

A tecnologia, porém, precisa ser acessível a todos. Por isso, clubes e estádios podem oferecer pontos presenciais de atendimento e cadastro assistido, enquanto campanhas educativas devem explicar, passo a passo, como comprar pelos canais oficiais. A Imply ElevenTickets fornece as ferramentas e orientações tecnológicas, e os clubes têm papel essencial na comunicação com seus torcedores.

Não existe uma solução única para eliminar o cambismo, mas acredito que o caminho seja claro: tornar o canal oficial mais simples, rápido e confiável do que recorrer ao cambista. Com prevenção inteligente, ingresso pessoal, entrada ágil e informação acessível, protegemos os dados, valorizamos o torcedor e reduzimos o espaço para práticas irregulares. Afinal, quando comprar um ingresso é fácil e seguro, todos ganham — principalmente quem faz do futebol uma paixão.