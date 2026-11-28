O debate sobre os incentivos tributários ao refino de petróleo na Zona Franca de Manaus expõe um paradoxo: uma política concebida para promover desenvolvimento regional pode acentuar a concentração de um mercado essencial. Em vez de ampliar a concorrência, o tratamento diferenciado corre o risco de fortalecer um agente que já detém participação expressiva na distribuição de combustíveis no Amazonas.

Os números não permitem ignorar essa discussão. Emerson Kapaz. Na gasolina, sua participação alcançava 59% no levantamento histórico mais recente. Esses percentuais não provam, por si sós, a existência de monopólio ou prática anticoncorrencial. Revelam, contudo, um grau de concentração que exige atenção especial quando o poder público decide conceder vantagens tributárias específicas.

O mesmo levantamento relata que a participação desse grupo no diesel era de cerca de 31% em 2017 e chegou a aproximadamente 70% em 2019, em um período marcado por disputas judiciais envolvendo tributos. Um estudo do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) estimou em R$ 1,3 bilhão a renúncia fiscal federal associada a decisões judiciais favoráveis a operações do grupo. É indispensável examinar como esse benefício se relaciona com a estrutura competitiva regional, sem confundir correlação com prova automática de causalidade.

A discussão ganhou nova dimensão com a Lei Complementar nº 214/2025. O artigo 441, alínea “e”, passou a ser questionado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 7963, apresentada ao Supremo Tribunal Federal. Segundo o próprio STF, a entidade autora sustenta que a inclusão do refino no regime favorecido da Zona Franca gera vantagem desproporcional e afronta princípios como isonomia tributária e livre concorrência. Trata-se de uma controvérsia judicial, não de uma irregularidade definitivamente reconhecida.

Não se questiona a relevância da Zona Franca de Manaus, instrumento histórico de geração de empregos e investimentos. O ponto é saber se uma exceção tributária específica para combustíveis, que tem no seu entendimento, a exclusão do possível benefício, promove diversificação produtiva e benefícios coletivos ou torna mais difícil a entrada e a permanência de concorrentes no mercado. A diferença importa, sobretudo, em uma região onde terminais, hidrovias, dutos e armazenamento são decisivos para o abastecimento.

O próprio Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) reconheceu a sensibilidade da infraestrutura local. Em agosto de 2022, ao aprovar a venda de uma refinaria em Manaus, condicionou a operação a um acordo que previa, entre outras medidas, acesso de outras distribuidoras a terminal aquaviário e conexão dutoviária. A decisão não equivale a condenação por abuso de mercado; demonstra que preservar condições de concorrência na logística regional é uma preocupação institucional concreta.

Quanto a União e o Estado deixam de arrecadar? Qual investimento é efetivamente produzido? Há repasse aos consumidores? Os benefícios alcançam pequenos negócios ou reforçam vantagens de quem já controla infraestrutura? Existe controle suficiente para garantir que realmente seja destinado para a Zona Franca de Manaus? Sem respostas, o incentivo se afasta de sua finalidade pública.

Em mercados concentrados, a concorrência depende do acesso real de novos competidores à logística, distribuição e varejo. A avaliação do incentivo deve considerar barreiras à entrada, condições de uso de terminais e efeitos no abastecimento. A ANP mantém dados públicos para acompanhar parte desses indicadores.

Incentivos fiscais são escolhas feitas com dinheiro público, ainda que por meio de tributos não arrecadados. Por isso, devem ampliar oportunidades, e não tornar o mercado dependente de poucos fornecedores.

Antes de perpetuar tratamentos privilegiados, é dever do Estado comprovar, com dados e contrapartidas verificáveis, que a sociedade — e não apenas um participante do setor — é a principal beneficiada.