Por Yu Peng, Cônsul-Geral da República Popular da China em São Paulo

Na recente eleição brasileira que chama atenção mundial, o presidente Lula foi reeleito e conquistou um histórico quarto mandato. No desfile da vitória na Avenida Paulista, em São Paulo, Lula desfilou a bordo de um SUV híbrido GWM Haval H6 montado no país, colocando o corpo para fora do teto solar para saudar a população — uma cena que a Folha de S.Paulo descreveu como “novo retrato da indústria automotiva brasileira”. A seguir, Shenzhen, na China, sediará a Reunião Informal de Líderes da APEC, e Miami, nos Estados Unidos, a Cúpula do G20. O mundo voltará os olhos para o desenvolvimento e a cooperação diante de um novo cenário. Aproveito a oportunidade para conversar com amigos de diferentes setores sobre a “Oportunidade China 2.0” trazida pelos veículos elétricos chineses: não se resume ao encontro entre produtos e mercados, mas significa compartilhar os dividendos da inovação com o avanço científico e tecnológico, os do desenvolvimento com a modernização industrial, os sociais com a melhoria das condições de vida e os de mercado com a abertura regional.

Superar dificultade e obstáculos e construir competitividade industrial com esforço. Subsídios industriais, por si só, não geram vantagens competitivas centrais. O avanço vigoroso dos veículos elétricos chineses é resultado de avanços tecnológicos em diversas áreas, obtidos com pesquisa e desenvolvimento de longo prazo e alto investimento. Empresas chinesas do setor começaram a investir em pesquisa de baterias de tração há mais de 20 anos e desenvolveram vantagens tecnológicas próprias, que elevaram a densidade energética das baterias em mais de 50% em relação a 2018 e reduziram os custos de produção em mais de 60%. Além disso, a China tem um sistema industrial completo: uma montadora de veículos elétricos consegue resolver o fornecimento das autopeças necessárias dentro de um raio de quatro horas de viagem. Já a vantagem de um mercado de escala gigantesca, com 1,4 bilhão de habitantes, oferece o melhor campo de testes para a validação “do zero ao um” e para a ampliação em escala “de um a N” de cabines inteligentes e sistemas de direção autônoma. É essa a base de confiança da China para compartilhar com o Brasil e os demais países da América Latina a “Oportunidade China 2.0” na indústria automotiva.

Fincar raízes e ajudar na transformação e modernização da indústria automotiva. As marcas chinesas escolheram o Brasil por enxergarem o potencial de modernização da base industrial do país. Hoje, as montadoras chinesas não trazem apenas veículos importados para a indústria automotiva brasileira, mas o “feito no Brasil” enraizado no país. Em 1956, o Romi-Isetta saiu da linha de montagem em São Paulo, marcando o ponto de origem da indústria automotiva brasileira. Sessenta e nove anos depois, em 2025, também em São Paulo, a GWM concluiu a modernização de uma fábrica de uma marca europeia e deu início à sua operação e fabricação; o presidente Lula assinou o primeiro Haval H6 GT produzido na linha de montagem. Na Bahia, a BYD assumiu uma fábrica de uma montadora norte-americana, com início de produção em 2025, e ela se tornou o maior complexo industrial da empresa fora da China. Atualmente, a GWM constrói sua segunda fábrica no Brasil, no Espírito Santo, e a Geely, em parceria com a Renault, iniciou a produção local no Paraná. O que as montadoras chinesas trazem não são apenas veículos importados, mas capacidade completa de manufatura, da estamparia e soldagem à pintura e montagem final.

Beneficiar a povo e ampliar o impacto social da cooperação sino-brasileira. A chegada das marcas chinesas de automóveis ao Brasil não apenas gerou resultados para os concessionários, como também melhorou de forma clara o emprego dos trabalhadores industriais locais e elevou a renda dos trabalhadores. Atualmente, a BYD responde por 7% do PIB de Camaçari, paga salários em média 24% superiores aos do mesmo setor na Bahia e já criou 22 mil empregos diretos e indiretos na região. A fábrica tem hoje cerca de 9 mil funcionários e deverá chegar gradualmente a 20 mil. O significado desses números não está na escala, mas no fato de ocorrerem numa cidade que mergulhou no esvaziamento industrial depois que a montadora anterior foi embora. A chegada das empresas chinesas está transformando a base industrial brasileira em benefícios concretos para a população.

Irradiar para a região e, a partir do Brasil, alcançar mercados mais amplos. A fábrica da BYD em Camaçari está avançando rumo à meta de 50% de conteúdo local em autopeças, o que cria bases para, posteriormente, obter a qualificação de origem regional do Mercosul e abrir caminho para o mercado de veículos dos países vizinhos. Essa será uma mudança emblemática na cooperação automotiva sino-brasileira. Os investimentos das montadoras chinesas no Brasil deixam de atender apenas ao mercado brasileiro e fazem o país voltar a ser uma plataforma de manufatura voltada à exportação regional.

A China sempre defendeu o benefício mútuo, ganhos compartilhados e o desenvolvimento comum, além de uma cooperação aberta e inclusiva nas cadeias produtivas e de suprimentos globais, criando um espaço mais amplo para a modernização industrial dos países do Sul Global. Diante da transição energética, o protecionismo não é caminho; só a cooperação aberta gera ganhos para todos. China e Brasil ainda têm muito espaço para avançar na fabricação de autopeças para veículos elétricos, na infraestrutura de recarga e na formação de técnicos de manutenção — importantes pontos de crescimento para a próxima etapa da cooperação bilateral. A imagem do presidente Lula no Haval H6 da GWM tem significado simbólico não pelo carro em si, mas porque mostra uma possibilidade: um país que já foi definido por automóveis europeus e norte-americanos e que é uma potência da indústria automotiva agora conecta tecnologia chinesa, manufatura brasileira e mercado regional. Convidamos os diversos setores da sociedade brasileira a se unir às empresas chinesas do setor automotivo para transformar essa possibilidade em capacidade industrial sustentável e seguir juntos rumo a um novo futuro de cooperação na indústria automotiva sino-brasileira, mais verde, mais inteligente e mais conveniente.