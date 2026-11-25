Carros elétricos no Porto de Hangzhou, na China: empresas tentam levar fábricas aos EUA para evitar tarifas (AFP)
Publicado em 25 de novembro de 2026 às 06h35.
Última atualização em 25 de novembro de 2026 às 07h59.
Por Yu Peng, Cônsul-Geral da República Popular da China em São Paulo
Na recente eleição brasileira que chama atenção mundial, o presidente Lula foi reeleito e conquistou um histórico quarto mandato. No desfile da vitória na Avenida Paulista, em São Paulo, Lula desfilou a bordo de um SUV híbrido GWM Haval H6 montado no país, colocando o corpo para fora do teto solar para saudar a população — uma cena que a Folha de S.Paulo descreveu como “novo retrato da indústria automotiva brasileira”. A seguir, Shenzhen, na China, sediará a Reunião Informal de Líderes da APEC, e Miami, nos Estados Unidos, a Cúpula do G20. O mundo voltará os olhos para o desenvolvimento e a cooperação diante de um novo cenário. Aproveito a oportunidade para conversar com amigos de diferentes setores sobre a “Oportunidade China 2.0” trazida pelos veículos elétricos chineses: não se resume ao encontro entre produtos e mercados, mas significa compartilhar os dividendos da inovação com o avanço científico e tecnológico, os do desenvolvimento com a modernização industrial, os sociais com a melhoria das condições de vida e os de mercado com a abertura regional.
Superar dificultade e obstáculos e construir competitividade industrial com esforço. Subsídios industriais, por si só, não geram vantagens competitivas centrais. O avanço vigoroso dos veículos elétricos chineses é resultado de avanços tecnológicos em diversas áreas, obtidos com pesquisa e desenvolvimento de longo prazo e alto investimento. Empresas chinesas do setor começaram a investir em pesquisa de baterias de tração há mais de 20 anos e desenvolveram vantagens tecnológicas próprias, que elevaram a densidade energética das baterias em mais de 50% em relação a 2018 e reduziram os custos de produção em mais de 60%. Além disso, a China tem um sistema industrial completo: uma montadora de veículos elétricos consegue resolver o fornecimento das autopeças necessárias dentro de um raio de quatro horas de viagem. Já a vantagem de um mercado de escala gigantesca, com 1,4 bilhão de habitantes, oferece o melhor campo de testes para a validação “do zero ao um” e para a ampliação em escala “de um a N” de cabines inteligentes e sistemas de direção autônoma. É essa a base de confiança da China para compartilhar com o Brasil e os demais países da América Latina a “Oportunidade China 2.0” na indústria automotiva.
Fincar raízes e ajudar na transformação e modernização da indústria automotiva. As marcas chinesas escolheram o Brasil por enxergarem o potencial de modernização da base industrial do país. Hoje, as montadoras chinesas não trazem apenas veículos importados para a indústria automotiva brasileira, mas o “feito no Brasil” enraizado no país. Em 1956, o Romi-Isetta saiu da linha de montagem em São Paulo, marcando o ponto de origem da indústria automotiva brasileira. Sessenta e nove anos depois, em 2025, também em São Paulo, a GWM concluiu a modernização de uma fábrica de uma marca europeia e deu início à sua operação e fabricação; o presidente Lula assinou o primeiro Haval H6 GT produzido na linha de montagem. Na Bahia, a BYD assumiu uma fábrica de uma montadora norte-americana, com início de produção em 2025, e ela se tornou o maior complexo industrial da empresa fora da China. Atualmente, a GWM constrói sua segunda fábrica no Brasil, no Espírito Santo, e a Geely, em parceria com a Renault, iniciou a produção local no Paraná. O que as montadoras chinesas trazem não são apenas veículos importados, mas capacidade completa de manufatura, da estamparia e soldagem à pintura e montagem final.
Beneficiar a povo e ampliar o impacto social da cooperação sino-brasileira. A chegada das marcas chinesas de automóveis ao Brasil não apenas gerou resultados para os concessionários, como também melhorou de forma clara o emprego dos trabalhadores industriais locais e elevou a renda dos trabalhadores. Atualmente, a BYD responde por 7% do PIB de Camaçari, paga salários em média 24% superiores aos do mesmo setor na Bahia e já criou 22 mil empregos diretos e indiretos na região. A fábrica tem hoje cerca de 9 mil funcionários e deverá chegar gradualmente a 20 mil. O significado desses números não está na escala, mas no fato de ocorrerem numa cidade que mergulhou no esvaziamento industrial depois que a montadora anterior foi embora. A chegada das empresas chinesas está transformando a base industrial brasileira em benefícios concretos para a população.
Irradiar para a região e, a partir do Brasil, alcançar mercados mais amplos. A fábrica da BYD em Camaçari está avançando rumo à meta de 50% de conteúdo local em autopeças, o que cria bases para, posteriormente, obter a qualificação de origem regional do Mercosul e abrir caminho para o mercado de veículos dos países vizinhos. Essa será uma mudança emblemática na cooperação automotiva sino-brasileira. Os investimentos das montadoras chinesas no Brasil deixam de atender apenas ao mercado brasileiro e fazem o país voltar a ser uma plataforma de manufatura voltada à exportação regional.
A China sempre defendeu o benefício mútuo, ganhos compartilhados e o desenvolvimento comum, além de uma cooperação aberta e inclusiva nas cadeias produtivas e de suprimentos globais, criando um espaço mais amplo para a modernização industrial dos países do Sul Global. Diante da transição energética, o protecionismo não é caminho; só a cooperação aberta gera ganhos para todos. China e Brasil ainda têm muito espaço para avançar na fabricação de autopeças para veículos elétricos, na infraestrutura de recarga e na formação de técnicos de manutenção — importantes pontos de crescimento para a próxima etapa da cooperação bilateral. A imagem do presidente Lula no Haval H6 da GWM tem significado simbólico não pelo carro em si, mas porque mostra uma possibilidade: um país que já foi definido por automóveis europeus e norte-americanos e que é uma potência da indústria automotiva agora conecta tecnologia chinesa, manufatura brasileira e mercado regional. Convidamos os diversos setores da sociedade brasileira a se unir às empresas chinesas do setor automotivo para transformar essa possibilidade em capacidade industrial sustentável e seguir juntos rumo a um novo futuro de cooperação na indústria automotiva sino-brasileira, mais verde, mais inteligente e mais conveniente.