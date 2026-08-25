Análise: A campanha de Flávio Bolsonaro e as recentes pesquisas eleitorais

Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência: senador acumula reveses, como a percepção pública de que ele é responsável pelo tarifaço dos EUA contra o Brasil, sua relação com Daniel Vorcaro e conflitos com Michelle (Vittor Sales/PL/Divulgação)
Colunista na EXAME
Publicado em 25 de agosto de 2026 às 17h59.
Os trackings internos do PL nos últimos dias apontam para um cenário de empate técnico entre Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) no primeiro turno, e um empate numérico em um eventual segundo turno. As pesquisas são diárias e chegaram a captar, pontualmente, uma ultrapassagem de Flávio.
O último Datafolha, divulgado na sexta-feira, 21, veio em linha com o esperado e foi considerado positivo pelo entorno de Flávio. A campanha projetava uma redução de 1 ponto percentual na diferença entre as duas lideranças — seja pela alta do senador, seja pela queda do presidente, — em relação à última pesquisa. Nas estimativas para o segundo turno, Flávio se manteve estável com 43% e Lula reduziu de 48% para 47%.
Um cenário em que Flávio perderia pontos estava descartado diante do clima negativo nos últimos dias para a campanha do PT, enquanto o senador não teve nenhuma crise pautando o noticiário. A melhora também era esperada pelo fator Michelle. A ex-primeira-dama compareceu a eventos com Flávio após meses de desavenças e gravou um vídeo ao lado do enteado que foi uma das peças de maior sucesso nas redes, segundo interlocutores do PL.
Nesta segunda-feira, 24, a pesquisa Nexus/BTG trouxe um cenário de empate técnico no segundo turno. O presidente Lula marcou 46% e Flávio Bolsonaro, 45%. A margem de erro da pesquisa é de 2 p.p, para mais ou para menos.
Em 2022, neste mesmo período da campanha eleitoral, a vantagem de Lula, na época oposição, sobre o então presidente Jair Bolsonaro (PL) era de 15 pontos percentuais no primeiro turno, com o petista marcando 47% e Bolsonaro 32%. Já no segundo turno, a diferença era maior ainda, com Lula pontuando 54% e Jair Bolsonaro 37%, um cenário bem diferente do atual.
São esses números e os recentes episódios envolvendo Lulinha, filho de Lula, e Marcola, ex-chefe de gabinete do presidente, que explicam o clima de euforia no núcleo bolsonarista. A expectativa da campanha para as próximas pesquisas de intenção de voto é que uma mudança mais expressiva ocorra após a primeira semana de setembro. Isso porque a campanha aposta no horário eleitoral na TV, que começa em 28 de agosto e contará com forte propaganda anti-lulista.
A campanha bolsonarista aposta na possibilidade de um fato inédito nas eleições para presidente da República no Brasil desde a redemocratização. Historicamente, o candidato que chega à frente nas pesquisas de intenção de voto no primeiro turno é eleito no segundo. Uma ultrapassagem na segunda etapa das eleições nunca ocorreu.
O pleito de 2022, porém, marcou uma quebra desse padrão, com a derrota do incumbente — o candidato que disputa a reeleição ao cargo. Em todas as eleições com um governante disputando um segundo mandato -- Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Lula (PT) e Dilma (PT) -- ele foi vitorioso.
A prioridade da campanha bolsonarista está no estado de São Paulo. Uma vitória de Flávio no reduto já é dada como certa, mas a vantagem de 4 pontos sobre Lula precisa se amplificar para impactar significativamente o cenário nacional. Para isso, há uma forte aposta no prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, uma vez que a capital historicamente costuma dar mais votos para o PT do que o interior.
No cenário recente, para além do caso Lulinha e de Marcola, a equipe do PL irá explorar também a recuperação judicial das Casas Bahia e acredita que isso pode ter tanto impacto quanto a corrupção em um eleitorado ainda indeciso. A avaliação leva em conta o impacto do caso na vida dos consumidores das Casas Bahia, majoritariamente de classe média e baixa, entre os quais Flávio ainda tem espaço para crescer, segundo as pesquisas.
Segundo a pesquisa Nexus/BTG divulgada ontem, 23% do eleitorado que se considera ‘bolsonarista convicto’ tem renda de um a dois salários mínimos, enquanto 39% — a maior fatia — têm renda superior a cinco salários mínimos.