A nova família brasileira e o desafio urbano do século XXI

Por Kleber Sobrinho

Os dados mais recentes do IBGE revelaram uma transformação silenciosa, mas profunda, na sociedade brasileira. O número de pessoas vivendo sozinhas atingiu o maior patamar da série histórica, refletindo um país que envelhece, forma famílias menores e passa por mudanças significativas em seus arranjos familiares. Em Porto Alegre, por exemplo, aproximadamente um terço dos domicílios já é ocupado por apenas uma pessoa, uma realidade que ajuda a ilustrar uma tendência observada em diversas cidades brasileiras.

À primeira vista, trata-se apenas de uma mudança de comportamento. Mas os números revelam algo muito maior. Eles indicam uma transformação demográfica capaz de impactar a economia, a mobilidade, a habitação e, sobretudo, a forma como planejamos nossas cidades.

Durante décadas, a discussão habitacional brasileira foi estruturada em torno de uma pergunta relativamente simples: quantas moradias faltam construir? A partir dessa lógica, consolidou-se uma agenda focada na produção de novas unidades como principal resposta ao déficit habitacional. Trata-se de uma preocupação legítima, mas que já não explica sozinha os desafios que começam a emergir.

O Brasil que deu origem à maior parte das políticas urbanas das últimas décadas está mudando rapidamente. A população envelhece, as famílias diminuem de tamanho, os casais têm menos filhos, os lares unipessoais crescem e os modelos tradicionais de organização familiar deixam de ser predominantes em muitas regiões do país. Em outras palavras, as pessoas estão mudando, mas nossas cidades continuam sendo planejadas como se essa transformação não estivesse acontecendo.

Essa desconexão talvez explique por que parte do debate habitacional brasileiro esteja olhando para o lugar errado. Mais do que discutir quantas moradias faltam, será necessário discutir se elas estão onde as pessoas precisam viver e se respondem às necessidades reais da população que está surgindo.

Uma pessoa de 75 anos que mora sozinha não busca apenas um imóvel. Busca autonomia. Busca proximidade de serviços. Busca acesso à saúde, mobilidade, segurança e convivência. Da mesma forma, um profissional que trabalha parte da semana remotamente tende a valorizar conveniência, conectividade e qualidade de vida muito mais do que simplesmente a metragem disponível. Em ambos os casos, a localização passa a ser tão importante quanto a própria moradia.

É justamente nesse ponto que surge um dos grandes paradoxos urbanos brasileiros. Enquanto os dados demográficos apontam para famílias menores, população mais envelhecida e uma crescente busca por conveniência e proximidade, muitas cidades continuam organizadas segundo uma lógica de expansão e dispersão. O desafio, portanto, não parece estar apenas na quantidade de moradias disponíveis, mas na forma como elas se distribuem e se conectam às necessidades da população contemporânea. Em muitas cidades, convivemos simultaneamente com déficit habitacional, edifícios subutilizados e áreas urbanas dotadas de infraestrutura, transporte e serviços que perderam população e dinamismo econômico.

Não por acaso, algumas das discussões urbanas mais relevantes do mundo deixaram de se concentrar exclusivamente na expansão das cidades e passaram a abordar sua reocupação, reabilitação e reconexão. Recentemente, Porto Alegre sediou o 3º Encontro Internacional de Urbanismo em Áreas Centrais, reunindo experiências nacionais e internacionais voltadas justamente para esse tema. O fato de cidades tão distintas estarem discutindo questões semelhantes sugere que estamos diante de uma transformação estrutural, e não de um fenômeno isolado.

O que está acontecendo em Porto Alegre, Recife, Curitiba, Bogotá ou Medellín não é apenas uma agenda urbanística. É uma resposta a mudanças demográficas que estão alterando a forma como as pessoas vivem, trabalham, se deslocam e se relacionam com a cidade.

Nesse contexto, uma das questões mais relevantes da próxima década talvez não seja quantas novas cidades seremos capazes de construir, mas como iremos adaptar as cidades que já existem. Durante grande parte do século XX, o desafio urbano foi expandir. Nas próximas décadas, o desafio será reconectar: reconectar moradia e infraestrutura, pessoas e serviços, centros urbanos e vida cotidiana.

O século XX foi marcado pela expansão das cidades. O século XXI será marcado pela capacidade de reinventá-las. E essa transformação não será impulsionada apenas por arquitetos, urbanistas, incorporadores ou gestores públicos. Ela será impulsionada pela mudança mais importante de todas: a mudança das próprias pessoas.

Os dados do IBGE não falam apenas sobre brasileiros morando sozinhos. Eles revelam que estamos entrando em uma nova etapa da vida urbana do país. Uma etapa em que o principal desafio não será apenas construir mais cidades, mas construir cidades mais compatíveis com a forma como os brasileiros efetivamente vivem.

Porque cidades que continuarem sendo planejadas para um país que já não existe terão cada vez mais dificuldade de responder às necessidades do país que está surgindo.