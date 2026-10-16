A mudança de clima nas campanhas e no ambiente político em Brasília

Se a semana seguinte ao pleito do primeiro turno foi dominada pela euforia na campanha de Flávio Bolsonaro (PL), enquanto a equipe de Lula (PT) vivia uma ressaca eleitoral pelo resultado, a balança nesta metade do segundo turno foi alterada. Por diferentes fatores, que se entrelaçam, as campanhas e o ambiente político de Brasília viveram cenários quase opostos entre a primeira e a segunda semana.

A mudança não foi suficiente para alterar o favoritismo do filho de Jair Bolsonaro ou indicar uma nova tendência para dia 25 de outubro, mas ajuda a mapear como as candidaturas entrarão na reta final das eleições.

Lula e o PT

Encerrar o primeiro turno atrás de Flávio Bolsonaro era o cenário mais pessimista da campanha, considerado improvável. O receio majoritário era de que houvesse um empate, com algum otimismo em relação à possibilidade de o presidente se manter numericamente à frente. É nesse contexto que o PT abriu o segundo turno em um "caça às bruxas" interno, com um tiroteio que atingiu diferentes alas da liderança, sendo a primeira-dama, Janja, o ministro das comunicações, Sidônio Palmeira, e o presidente do PT, Edinho Silva, os maiores alvos. O desânimo era generalizado tanto na equipe que conduziu a candidatura, quanto entre integrantes do governo e parlamentares da base.

Foram os atos do final de semana, aliados a um choque de gestão interno, que reviveram a campanha pelo quarto mandato do petista. A manifestação na Avenida Paulista em 11 de outubro mostrou a força e engajamento do eleitorado, enquanto a mudança radical na presença da campanha nas redes sociais, especialmente na comunicação de Lula, reacendeu a militância e até mesmo eleitores menos envolvidos com a política.

A ajuda do Congresso

Se o início do resgate da campanha coube à reorganização interna e à uma autocrítica, a manutenção deste novo clima e o encerramento positivo se devem ao Congresso Nacional. Por interesses próprios e mirando sua recondução ao cargo em janeiro de 2027, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pautou a votação da PEC do fim da escala 6x1, uma das principais cartadas com que o governo contava neste semestre para alavancar sua popularidade.

O aceno de Davi ao governo não parou por aí. O presidente pautou a votação do pacote de benefícios aos MEIs do governo no dia seguinte da sua aprovação na Câmara. A medida mira um eleitorado menos atendido pelo mandato e considerado em disputa pelas duas candidaturas. Neste tema, o presidente da Câmara, Hugo Motta, também deu sua contribuição, atendendo o pedido do Planalto por celeridade na Casa.

O Congresso também entrega ao Executivo, nesta sexta-feira, a cerimônia de promulgação da PEC da escala 6x1 e dos agentes comunitários de saúde, que foi aprovada em julho no Senado. Na época, a equipe econômica de Lula se posicionou contrária à medida pelo seu impacto fiscal, e Alcolumbre segurou sua promulgação. Agora, porém, mais importante é jogar luz a um benefício social, tema que vem ajudando o governo e desgastando o adversário.

Os retornos eleitorais de todas essas aprovações legislativas devem aparecer de forma mais significativa nas pesquisas de intenção de voto e popularidade na próxima semana, juntamente com os efeitos do início do pagamento, a partir de 19 de outubro, do Bolsa Família reajustado pela inflação..

A campanha de Flávio

A semana no PL não teve o mesmo clima vivido pelo adversário e pela própria campanha nos primeiros dias após o resultado do dia 4. Flávio iniciou o segundo turno com uma sequência positiva de apoios políticos dos partidos e das demais candidaturas, e impulsionado pelo resultado expressivo do seu partido no Congresso e nos governos estaduais.

O atraso no retorno aos atos de rua e a campanha de confronto exercida pelo PT sobre a imagem de Flávio se refletiram nas pesquisas de intenção de voto desta semana. O senador bolsonarista mantém a dianteira, mas com empate técnico, sem ampliar sua vantagem sobre Lula. Sua equipe também voltou a enfrentar um problema que marcou o início da candidatura: ser pautado pelo adversário, e não o contrário.

A votação da PEC 6x1 obrigou o presidenciável a fazer uma virada de 180º em seu posicionamento e a votar favoravelmente à redução da escala. Flávio também recuou de sua decisão de faltar ao debate da Band após Lula confirmar a presença. As idas e vindas foram vistas pelo adversário e pelo entorno político como rsultado de discordâncias internas na campanha, algo que pode transmitir fragilidade em um momento decisivo da eleição.

Lideranças da campanha e fontes próximas do candidato admitem um desempenho aquém do esperado para a semana, mas lembram que esta sempre foi uma eleição apertada, e nunca uma disputa com cinco pontos de diferença, como se criou a expectativa entre os apoiadores. A expectativa é que o retorno de Flávio às ruas e seu desempenho nas entrevistas e nos debates reforcem seu favoritismo para o dia 25.

A reta final

Com planos de governo e visões de Estado opostas, há alguns consensos entre as campanhas de Lula e Flávio sobre esta reta final. Os debates da Band (18) e da TV Globo (23) são considerados de extrema importância para atingir o eleitor indeciso e falar para fora de suas audiências recorrentes. Em uma disputa por rejeição e com pouca margem na diferença de votos, ganhará quem não errar, avaliam os aliados de cada um.

Após o retorno dos candidatos à redutos importantes para as votações no Nordeste e no Sul, o foco de ambas as campanhas será no Sudeste. Flávio e seus senadores eleitos buscam ampliar a margem de vitória em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, enquanto Lula mira uma virada nesses estados. O petista almeja também reduzir a abstenção, especialmente no Nordeste.