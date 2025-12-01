A hora de ajustar o PLP 125 para que ele não frustre expectativas

Há grandes expectativas sobre os efeitos positivos do Projeto de Lei que institui regras mais rígidas para devedores contumazes de tributos (PLP 125/2022) – proposta que já foi aprovada no Senado e tramita na Câmara em regime de urgência. O ministro Fernando Haddad, por exemplo, apresentou a medida como uma ferramenta decisiva para asfixiar financeiramente o crime organizado. Já o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, classificou o texto como essencial para impedir o uso de empresas como instrumento de fraude tributária. Entretanto, se o projeto for aprovado da forma como está hoje, essas expectativas serão frustradas em breve.

A iniciativa é necessária e bem-vinda. Trata-se de um esforço legítimo para enfrentar um problema antigo: contribuintes que deixam de pagar tributos de forma reiterada, distorcendo a concorrência e drenando recursos essenciais do Estado. Transformar essa boa intenção em resultados concretos, entretanto, depende de um ponto fundamental: olhar a experiência prática dos estados, que há mais de uma década lidam com o devedor contumaz e acumularam aprendizados valiosos sobre o que funciona e sobre o que não funciona.

Hoje, 21 unidades da federação possuem legislação própria com critérios objetivos para identificar contribuintes que adotam a inadimplência como modelo de negócio, justamente porque critérios claros permitem atuação rápida, automática e proporcional. Em São Paulo, por exemplo, a adoção de regras de conformidade tributária, aliada ao acompanhamento qualificado, reduziu a inadimplência ao menor patamar já registrado e recuperou valores recordes de contribuintes que mudaram de comportamento.

O PLP 125, contudo, ignora essa experiência. O texto cria um conceito de devedor contumaz tão estreito que acaba por afastar justamente os contribuintes que deveriam ser enquadrados. Para que alguém seja considerado contumaz, a inadimplência precisa ser simultaneamente substancial, reiterada e injustificada. Esta concomitância de critérios acaba por excluir muitos devedores cuja dívida, ou não atinge o patamar necessário para ser considerado substancial (R$ 15 milhões para a União), ou não tem características de ser reiterada, como no caso de uma grande autuação fiscal. E nem por isto deixam de ser dívidas que causam impacto concorrencial.

Além disso, ao introduzir o critério da “injustificabilidade”, o projeto transfere para o Fisco e para o contribuinte uma disputa subjetiva que inevitavelmente se transformará em litígios. Resultados negativos, problemas cadastrais ou alegações contábeis passarão a ser usados como argumentos para afastar o enquadramento, engessando a atuação fiscal e abrindo brechas que favorecem quem já opera à margem.

A prática já demonstrou que é necessário distinguir duas realidades muito diferentes. De um lado, existe o devedor contumaz que precisa ser enquadrado de forma objetiva, automática e proporcional, recebendo medidas moderadas que induzam ao pagamento e impeçam a perpetuação do comportamento de risco. Do outro, existe o devedor contumaz injustificado – o fraudador –, que exige processo individualizado e medidas mais severas.

A solução, portanto, é segmentar o instituto em duas categorias. A primeira, o devedor contumaz, seria identificada por critérios objetivos de volume ou reiteração da dívida, sem necessidade de processo prévio, permitindo intervenção rápida do Fisco e evitando que a inadimplência continue a se acumular. A segunda, o devedor contumaz injustificado, seria reservada aos casos com indícios claros de fraude ou dolo, onde fazem sentido as sanções mais duras previstas no PLP. Esse modelo espelha o que já deu certo nos Estados, respeita a autonomia federativa e garante proporcionalidade.

O Congresso está correto em buscar um marco nacional e mais rigoroso. Mas, ao ignorar a experiência subnacional, corre o risco de aprovar uma lei ambiciosa no discurso e pouco efetiva na realidade. Ajustar o PLP agora é decisivo para que ele não se torne uma promessa vazia. O país tem a chance de construir uma política pública robusta, eficiente e alinhada à prática, basta olhar para onde a experiência já mostrou o caminho.

Alex Sandro Kuhn é Auditor Fiscal da Receita Estadual de São Paulo, membro da Comissão Técnica da Febrafite e integrante do Movimento Viva-SP, é graduado em Matemática pela UFPR, é mestre em Fazenda Pública, Gestão e Asministracao Tributária pela UNED (Espanha).

Gislaine Lima de Oliveira Alves é Auditora Fiscal da Receita Estadual de São Paulo, com atuação em cobrança tributária e gestão de créditos, graduada em Administração e com especialização em Gestão Estratégica de Finanças, ambos pela PUC-MG.

Rodrigo Spada é Auditor Fiscal da Receita Estadual de São Paulo e presidente da Febrafite (Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais) e da Afresp (Associação dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo). Formado em Engenharia de Produção pela UFSCar e em Direito pela Unesp, com MBA em Gestão Empresarial pela FIA