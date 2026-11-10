Por Fabio Veras

A decisão da China de bloquear a aquisição de operações de robótica da ABB pela japonesa SoftBank revela uma transformação na disputa pela liderança tecnológica. A inteligência artificial começa a interferir não apenas na competição entre empresas, mas também nas condições de compra, venda e controle de ativos industriais.

A operação global, anunciada em 2025 e avaliada em US$ 5,4 bilhões, permitiria à SoftBank ampliar sua presença na chamada inteligência artificial física, que combina robôs, sensores e sistemas capazes de executar tarefas no mundo real. Segundo informações atribuídas às autoridades chinesas, a preocupação envolve a possibilidade de transferência de dados industriais para o exterior e sua utilização no treinamento de modelos de IA.

A China representa aproximadamente 30% dos negócios de robótica da ABB. A SoftBank, por sua vez, é uma das principais investidoras da OpenAI. Essa combinação ajuda a explicar por que uma aquisição empresarial passou a ser examinada também sob a perspectiva da segurança nacional.

O episódio sinaliza uma mudança importante. Uma fábrica automatizada não produz apenas mercadorias. Produz informações sobre eficiência, consumo energético, manutenção, movimentos e decisões operacionais. Quando processados por sistemas de inteligência artificial, esses dados podem gerar ganhos cumulativos de produtividade e vantagens competitivas difíceis de reproduzir.

Surge, portanto, uma nova dimensão para a governança corporativa. Fusões e aquisições industriais precisam considerar não apenas receitas, ativos físicos e participação de mercado, mas também quem controla os dados operacionais, quais direitos existem sobre sua utilização e quais restrições regulatórias podem comprometer uma transação.

Para o Brasil, a discussão é especialmente relevante. Nossa indústria, mineração, infraestrutura energética e agronegócio produzem volumes crescentes de informações. Mas gerar dados não significa necessariamente capturar o valor econômico que deles resulta.

Sem capacidade de desenvolver aplicações industriais de IA, o país corre o risco de fornecer informações estratégicas e adquirir de terceiros a inteligência construída a partir delas.

A resposta não está em restringir indiscriminadamente investimentos internacionais. Está em integrar política industrial, inovação, governança de dados e desenvolvimento tecnológico.

A decisão chinesa pode suscitar críticas legítimas quanto à liberdade econômica e à previsibilidade regulatória. Mas revela uma realidade incontornável: na economia da inteligência artificial, controlar o conhecimento produzido pelas máquinas pode ser tão importante quanto possuir as próprias máquinas.

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Sobre o autor

Fabio Veras é empresário, PhD em Direito Constitucional, membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados e da Privacidade. Possui formação executiva em Stanford e na Universidade da Califórnia, Berkeley, e foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais.