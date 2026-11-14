Por Delton Batista*

Juntos, Santa Catarina e Rio Grande do Sul formam o maior PIB privado regional do Brasil, superando R$ 1,29 trilhão. A soma das duas economias ultrapassa qualquer outro estado fora de São Paulo e equivale ao PIB de países como Nova Zelândia, Grécia ou Hungria. A força desse ecossistema ficou evidente no Prêmio Líderes 2026, realizado em Florianópolis, eleita por três anos consecutivos a cidade mais competitiva do país e reconhecida como polo nacional de inovação, quando celebramos quem fez a diferença e alinhamos o roteiro de 2027. O setor produtivo sulista enfrentará mudanças estruturais exigentes, mas dispõe de uma matriz diversificada para transformar gargalos em vantagem competitiva.

Para proteger a rentabilidade desse PIB trilionário nos próximos meses, os presidentes de empresas precisarão gerir frentes críticas simultaneamente. A transição tributária e o avanço do novo IVA exigem blindagem imediata de caixa e revisão de margens. Somam-se a isso o custo elevado de capital para expansões, os gargalos na malha rodoviária e portuária, a disputa global por talentos e a velocidade da inteligência artificial, que já representa risco para quem demorar a automatizar processos e proteger dados. No topo, as dores do crescimento cobram governança madura, sucessão estruturada e equilíbrio emocional diante da solidão do cargo, em um ambiente no qual o CEO responde diretamente pela reputação da marca.

Na outra ponta, as mesmas disrupções abrem janelas históricas. O ecossistema empresarial do Sul pode transformar a eficiência fiscal em diferencial e ganhar margem com o uso inteligente da tecnologia. Vejo enorme potencial na atração de capital via acordos comerciais — como Mercosul-União Europeia, Canadá, Índia e África —, no financiamento verde lastreado em nossa matriz energética limpa, em fusões e aquisições, nas Parcerias Público-Privadas de infraestrutura, na instalação de novos Data Centers e nos negócios ligados ao bem-estar e à longevidade corporativa.

Para navegar por esse cenário, estruturamos uma agenda transversal para 2027, conectando indústria, agronegócio, cooperativismo, varejo, tecnologia e serviços. Ao longo do ano, mais de 65 fóruns e missões internacionais mobilizarão cerca de 5 mil tomadores de decisão em torno de competências práticas: do líder estrategista e global, focado no novo IVA, concessões e exportações, ao líder tecnológico e humano, dedicado à automação, saúde mental e sucessão.

No encerramento do Prêmio Líderes, resgatei a máxima do poeta Virgílio, adotada como lema pelo gaúcho Irineu Evangelista de Sousa, o Visconde de Mauá: "Labor improbus omnia vincit" — o trabalho persistente tudo vence.

Apoiado nessa cultura de execução, o empresariado de SC e RS entra em 2027 pronto para liderar a próxima fronteira do desenvolvimento brasileiro.

*Delton Batista é presidente do Grupo de Líderes Empresariais LIDE em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.