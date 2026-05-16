A ética que aparece quando ninguém está olhando

Vivemos em um tempo em que a ética corporativa é amplamente divulgada, treinada e institucionalizada. Empresas elaboram códigos de conduta sofisticados, promovem campanhas internas e estampam valores institucionais em apresentações cuidadosamente construídas. No discurso, a ética ocupa posição central. Na prática, porém, a realidade costuma ser mais complexa do que os manuais fazem parecer.

Até que ponto o sucesso profissional justifica decisões questionáveis? A pergunta ajuda a refletir sobre muitos dos dilemas presentes no ambiente de trabalho. Isso porque as violações éticas raramente aparecem de forma escancarada. No cotidiano, elas habitam justamente na zona cinzenta em que alguns percebem o desconforto, enquanto outros acreditam que vale a pena “esticar a corda” em nome de resultados.

Uma pesquisa recente revela a dimensão desse desafio. De acordo com o LRN’s 2026 Ethics & Compliance Program Effectiveness Report, apenas 58% dos funcionários acreditam que seus gerentes imediatos seguem os mesmos padrões éticos exigidos dos demais colaboradores. O dado expõe um desalinhamento preocupante entre liderança, média gerência e base operacional. Enquanto executivos costumam receber treinamentos específicos e suporte contínuo para lidar com dilemas éticos, gestores intermediários frequentemente contam apenas com orientações genéricas, tendo dificuldade para conectar o discurso institucional à realidade da linha de frente.

Isso reforça uma verdade incômoda: códigos de conduta e treinamentos formais, por mais sofisticados que sejam, não bastam. A ética corporativa se constrói, ou se deteriora, nas percepções diárias sobre o comportamento das lideranças e na forma como a organização lida com os dilemas do cotidiano.

A ética raramente é testada em situações óbvias. Ela aparece quando alguém ignora uma injustiça para evitar desgaste político, quando gestores favorecem determinadas pessoas sob justificativas tecnicamente defensáveis ou quando comportamentos inadequados passam a ser relativizados porque os números compensam. Também surge quando profissionais percebem que certas decisões não são corretas, mas preferem não as questionar porque “sempre foi assim” ou porque o custo do enfrentamento parece alto demais.

Existe uma diferença importante entre cumprir regras e agir eticamente. O fato de uma conduta não violar formalmente uma norma não significa, necessariamente, que ela seja correta. A ética verdadeira começa justamente onde termina a supervisão e surge o espaço para escolher entre o mais fácil e o mais correto.

O caráter profissional se revela nas pequenas permissões que damos a nós mesmos diariamente. Ambientes deteriorados raramente surgem de rupturas bruscas, mas da normalização gradual de desvios que deixam de causar estranhamento.

Alguns princípios sustentam uma conduta ética consistente no ambiente profissional. O primeiro deles é a honestidade, que vai além de simplesmente não mentir e envolve transparência mesmo quando a verdade é incômoda. Outro princípio essencial é a responsabilidade: assumir os próprios erros e as consequências das decisões tomadas sem recorrer a justificativas convenientes.

O respeito também ocupa posição central em qualquer ambiente saudável. E respeito não significa apenas evitar agressões explícitas, mas tratar as pessoas com dignidade independentemente de hierarquia, influência ou capacidade de retaliação. Da mesma forma, a justiça pressupõe atuação equilibrada e imparcial, sem favorecimentos pessoais disfarçados.

A boa notícia é que ética se constrói diariamente por meio de escolhas conscientes e esse processo começa pelas lideranças. No fim, o comportamento da liderança se torna o verdadeiro código de conduta da organização, muito mais influente do que qualquer documento formal.

As empresas também precisam construir culturas que recompensem integridade, e não apenas resultados. Ambientes em que pessoas são punidas por questionar irregularidades dificilmente conseguem sustentar relações de confiança no longo prazo.

Uma pesquisa da consultoria Ethisphere, de 2026, mostra que empresas com culturas éticas fortes e não apenas códigos de conduta bem elaborados superaram os principais índices de mercado em 8,2 pontos percentuais ao longo de cinco anos. O dado reforça que reputação, confiança e integridade geram valor real no longo prazo.

No plano individual, agir eticamente demanda autoconhecimento e reflexão constante. Perguntas simples podem funcionar como bússolas importantes em situações ambíguas: “Eu faria isso se todos soubessem?”.

Por fim, ética exige coragem: coragem para dizer não, assumir erros, confrontar comportamentos inadequados e priorizar o que é correto mesmo quando isso produz desconforto no curto prazo. Porque, no fim, talvez a pergunta mais importante não seja se determinada conduta ultrapassa limites legais ou internos, mas que tipo de ambiente estamos ajudando a construir diariamente por meio das nossas escolhas.

A ética é, acima de tudo, um compromisso silencioso entre consciência, coerência e responsabilidade. E é exatamente nisso que residem as reputações verdadeiramente sólidas: não nas decisões tomadas sob holofotes, mas naquelas feitas quando ninguém está olhando.