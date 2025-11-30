Volkswagen restaura Kombi resgatada dos incêndios da Califórnia

Enquanto o Salão Internacional do Automóvel de São Paulo tem um estande só para clássicos, no Los Angeles Auto Show o antigo que brilha até o próximo dia 30 é a Kombi resgatada dos incêndios de Pacific Palisades, na Califórnia, que acaba de ser restaurada pela própria Volkswagen.

Durante 24 dias de janeiro deste ano, o incêndio florestal de Pacific Palisades destruiu cerca de 95 km2, quase sete mil imóveis e centenas de carros. Um dos incêndios mais devastadores da história do país, contudo, poupou uma Kombi 1977 azul.

Captada pelo fotógrafo Mark J. Terrill, da Associated Press, a van azul e branca no meio-fio de um dos bairros mais nobres de Los Angeles com tudo ao redor reduzido a cinzas se tornou símbolo não apenas da tragédia, mas também de esperança – o que fez a Volkswagen a se oferecer para restaurar o carro.

“Eu tinha tanta coisa para resolver na época que não sabia como lidar com isso. Receber a ligação da Volkswagen foi um alívio", conta Megan Krystle Weinraub, que havia comprado a Kombi no ano passado. Quando recebera a ordem para evacuar Palisades, a designer de pranchas de surfe de 29 anos não teve escolha senão abandonar “Azul”, como a apelidara.

Resgatada dos escombros, a Kombi foi transferida para as instalações de Oxnard, que abrigam a coleção de veículos históricos da Volkswagen da América, tornando-se a base ideal para uma avaliação detalhada das condições reais de Azul. Após uma inspeção minuciosa, a Volkswagen determinou que o veículo necessitava de reparos mecânicos e na carroceria.

Um dos destaques da restauração foi a funilaria executada pela GE Kundensport, renomada por suas restaurações de Porsches históricos. A reforma incluiu o motor e a pintura eletrostática de diversas peças.

“Para Megan, Azul não é apenas uma T2 de 1977, mas parte de sua família. Para nós, este projeto de restauração, fruto de muita paixão, representa um símbolo de resiliência, tornando Azul também parte da família Volkswagen”, declarou Rachael Zaluzec, Vice-Presidente Sênior de Marketing de Marca e Experiência do Cliente da VW América do Norte.

“Quando a foto de Azul viralizou, senti como se o mundo inteiro tivesse experimentado um pedaço do meu coração. E quando a Volkswagen entrou em contato para saber se Azul realmente havia sobrevivido, fiquei comovida e incrédula. Vendo-a agora, sinto que ela é ainda mais um símbolo de esperança do que antes”, disse Weinraub.

Agora, a Volkswagen dos Estados Unidos está exibindo no Salão de Los Angeles o resultado da restauração da Kombi sobrevivente. A Azul poderá ser vista no estande da Volkswagen no evento até o próximo dia 30; na sequência, seguirá para o Petersen Museum, onde ficará até dia 11 de janeiro de 2026.