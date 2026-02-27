Rali de carros clássicos mais badalado do momento começa amanhã; veja como participar

Enfileirados na frente da vitrine da Garagem Volkswagen – o acervo de modelos históricos da marca alemã instalado na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP) –, os 110 carros que chegaram ao fim da última etapa do Campeonato Paulista Rally Clássico, em outubro, demonstram o alcance e a pluralidade da competição, hoje uma das principais do antigomobilismo nacional.

Primeiro por se tratar de raro evento do segmento patrocinado por uma fabricante de veículos.

“Apoiar o antigomobilismo e o Rally de Clássicos é manter vivo o legado de mais de sete décadas da Volkswagen no Brasil, materializando através dos carros clássicos o nosso respeito e dedicação aos clientes e à história da marca, dando sequência ao trabalho que fazemos desde 2019 com a Garagem VW na fábrica da Anchieta, em São Bernardo do Campo”, explica Ricardo Dilser, Gerente de Imprensa, Digital e Clássicos da Volkswagen do Brasil.

Segundo pela diversidade do grid, que aceita praticamente qualquer modelo. Divididos em categorias, competem desde Mustang Fastback até 306 Cabriolet, passando por Vectra GSi, Kombi e Landau. Uma rara Toyota Hilux CS e um ainda mais raro Adamo CRX também chamaram bastante atenção.

Realizado desde 2019, o Campeonato Paulista Rally Clássico dará início à quinta temporada amanhã (28), partindo de Cajamar (SP) e terminando no Clássicos Park, no Shopping Morumbi Town, em São Paulo.

“A novidade desse ano é a categoria Pro Integrado, destinada a competidores mais experientes, cujos carros carregam equipamentos profissionais de navegação, o que eleva a competitividade entre as demais categorias”, conta Pedro Candido, organizador do evento.

"O Rally de Regularidade tem na essência a condução responsável, sustentável e colaborativa. O setor público deve incentivar a pedagogia da segurança viária em nossas rodovias e cidades. Paralelamente, deve sugerir roteiros que explorem nossa rica cultura, a história e identidade que nos reúne e as belezas naturais que nos encantam”, acrescenta José Police Neto, Subsecretário de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo.

As inscrições partem de R$ 699 e são feitas através do site do evento.