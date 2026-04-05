O que ver na exposição de clássicos nacionais do Museu Carde

Quem visitar o Carde até a próxima segunda-feira, 6, conhecerá uma pequena fração da coleção de clássicos brasileiros. Em uma área de 600 m2, a exposição “Carros Brasileiros” apresenta ícones dos anos 70, 80 e 90.

A Chevrolet é representada com os modelos Chevette GP (1977), Kadett GS (1989), Kadett GSI (1994) e Corsa GSI (1995). Três exemplares são da Volkswagen: Gol GTI 1993, Gol GTI 1996 e Gol GTS 1994. E outros três da Fiat: 147 GLS (1979), Uno 1.6 R (1990) e Uno Turbo (1996).

Há ainda dois modelos da Ford, um Corcel GT branco 1975 e um Escort XR3 Prata 1993. Até um Chrysler Dodge 1800 SE Vermelho 1974 apareceu por lá.

Serviço – Exposição Carros Brasileiros