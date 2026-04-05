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O que ver na exposição de clássicos nacionais do Museu Carde

“Carros Brasileiros” apresenta ícones dos anos 70, 80 e 90, como Gol, Kadett e Escort; entrada custa R$ 160

(Divulgação)

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Rodrigo Mora
Rodrigo Mora

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Publicado em 5 de abril de 2026 às 10h31.

Quem visitar o Carde até a próxima segunda-feira, 6, conhecerá uma pequena fração da coleção de clássicos brasileiros. Em uma área de 600 m2, a exposição “Carros Brasileiros” apresenta ícones dos anos 70, 80 e 90.

A Chevrolet é representada com os modelos Chevette GP (1977), Kadett GS (1989), Kadett GSI (1994) e Corsa GSI (1995). Três exemplares são da Volkswagen: Gol GTI 1993, Gol GTI 1996 e Gol GTS 1994. E outros três da Fiat: 147 GLS (1979), Uno 1.6 R (1990) e Uno Turbo (1996).

Há ainda dois modelos da Ford, um Corcel GT branco 1975 e um Escort XR3 Prata 1993. Até um Chrysler Dodge 1800 SE Vermelho 1974 apareceu por lá.

Serviço – Exposição Carros Brasileiros

  • Data: de 26 de março a 6 de abril
  • Local: Boulevard Carde (área externa do museu)
  • Ingressos: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada)
  • Endereço: Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista,
  • Campos do Jordão - SP, CEP: 12.472-610
  • Site: http://www.carde.org
  • E-mail: contato@carde.org
  • Instagram: @carde.museu
  • Telefone: (12) 3512-3547
  • Fechado: terças e quartas-feiras