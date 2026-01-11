Mitsubishi restaura Pajero que venceu Dakar de 1985; veja vídeo

Após vencer o Rali Dakar de 1985 (então Paris-Dakar), a Mitsubishi simplesmente guardou o Pajero do triunfo no departamento de pesquisa e desenvolvimento da empresa, no Japão, e o esqueceu ali.

Agora, para comemorar os 40 anos da conquista, a fabricante japonesa decidiu restaurar o carro de sua primeira vitória na competição – e filmar todo o processo.

De acordo com a Mitsubishi, engenheiros e mecânicos desmontaram completamente o veículo, inspecionaram cada componente removido e o remontaram usando o máximo possível de peças originais. O conjunto de suspensão teve de ser reconstruído, mas amassados ​​e arranhões sofridos durante o Paris-Dakar de 1985, contudo, foram mantidos.