Gurgel faz 100 anos e ganha exposição especial no Carde

João Augusto Conrado do Amaral Gurgel faria 100 anos neste mês, e por isso o Museu Carde bolou uma exposição especial para o mais famoso visionário da indústria nacional.

De acordo com os organizadores, a mostra nasce com o propósito de preservar, valorizar e compartilhar o legado de Gurgel. “Mais do que apresentar carros ou projetos, o objetivo da exposição é mostrar ao visitante quem foi Gurgel: um homem movido por ideias ousadas, criatividade e um profundo desejo de desenvolver tecnologia nacional”, justifica o comunicado da entidade.

“A presidente da FLMA, a D. Lia, tinha uma forte relação de amizade com Gurgel e sua família. Por esse motivo, nos foi confiado objetos pessoais, projetos inéditos e modelos exclusivos, que contam a história com riqueza de detalhes desse engenheiro que, sem dúvida, deixou seu legado no Brasil no tocante à inovação e na defesa da criação de uma empresa automotiva genuinamente nacional”, explica Luiz Goshima, diretor do museu.

Durante o percurso, são apresentados detalhes curiosos sobre sua vida, sua forma de pensar e os diversos modelos que idealizou ao longo de sua jornada à frente da Gurgel Motores.

Centenário de João Augusto Conrado do Amaral Gurgel: Museu Carde terá exposição especial para o mais famoso visionário da indústria nacional (Divulgação/Divulgação)

Ao mesmo tempo, a visita também revela um trabalho que muitas vezes acontece nos bastidores: o processo de preservação da memória. Os visitantes ainda têm a oportunidade de conhecer como o Centro de Referência realiza a conservação, catalogação e organização de documentos históricos, garantindo que essa história continue viva para as próximas gerações.

No mais, é bom enriquecer nossa enciclopédia automotiva conhecendo ou relembrando modelos como o Ipanema, o XEF e o Motomachine. Ou até mesmo o X-12 ou o Itaipu E400, ambos personagens vivos da Sala Visionários.

Ao final, o visitante recebe um postal sobre o centenário do nascimento de Gurgel. Todo o roteiro terá uma duração aproximada de uma hora e meia, e está incluso no valor da entrada da bilheteria.

Serviço:

Mostra Amaral Gurgel – 100 anos de legado.

Ingressos: R$ 160,00 (inteira) e R$ 80,00 (meia-entrada)

Onde: CARDE – Rua Benedito Olímpio Miranda, 280, Alto da Boa Vista,

Campos do Jordão - SP, CEP: 12.472-610

Site: http://www.carde.org

E-mail: contato@carde.org

Instagram: @carde.museu

Telefone: (12) 3512-3547

Fechado: terças e quartas-feiras