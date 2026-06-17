Encontro de clássicos mais luxuoso do Brasil coroa Gol que nunca existiu

Na metade dos anos 1980, a Volkswagen resolveu que chegara o momento de lançar um modelo de entrada abaixo do Gol, “na tentativa de ser um hatch mais urbano e racional”, nas palavras da marca. Era necessário mais um soldado ao lado do então carro-chefe da montadora para combater o novato Fiat Uno.

Ocorre que a empresa optou por partir do próprio Gol, e não desenvolver um novo veículo. Daí o chamado projeto BY ser um Gol até a coluna central, mas com porta-malas menor e, para driblar o exíguo espaço traseiro, banco de trás corrediço — solução que surgiria no Fox anos mais tarde.

Outras técnicas inovadoras do BY eram o teto sem calhas e o para-brisa colado à carroceria. O curioso é que o Gol BY passou pelas inúmeras fases do processo de desenvolvimento de um veículo, chegando efetivamente a um incipiente processo fabril.

“O BY, modelo único em todo o mundo, era praticamente um carro pronto, já com todas as calibrações de motor, suspensões e freios já validadas”, explica Ricardo Dilser, gerente de Imprensa, Comunicação Digital e Clássicos da Volkswagen do Brasil.

No entanto, o desenho desproporcional, o custo de produção e a proximidade do nascimento da Autolatina levaram ao cancelamento do projeto, em 1987. A única peça que restou, hoje uma das relíquias da Garagem Volkswagen, foi homenageada na última edição do Brazil Classics Show, o prestigiado encontro de Araxá, em Minas Gerais.

O "Best of Show": a consagração do Lancia Astura Cabriolet

Encerrado no último domingo (7), Araxá também elegeu um Lancia Astura Cabriolet 'Tipo Bocca' 1936 o “Best of Show” do evento. O troféu é dado ao automóvel que, além de ser o mais elegante e luxuoso, detém uma combinação única de relevância histórica, nível de conservação e grau de raridade e vanguardismo.

Há boas razões para justificar a láurea. Apresentada no Salão de Paris de 1931, a linha Astura, equipada com um vigoroso motor V8, era a protagonista de uma recém-reformulada oferta de produtos. Produzido em quatro séries até 1939, o modelo manteve a reputação da Lancia como fabricante de carros avançados tecnicamente e de excelente dirigibilidade.

O Astura “Tipo Bocca” também tinha fortes argumentos no departamento de design. Em meados dos anos 1930, com os novos movimentos de aerodinâmica e estilo Art Déco ganhando força no universo automotivo, o Astura era considerado conservador demais pelos irmãos Bocca, concessionários Lancia na Itália.

A assinatura de Pinin Farina e o valor da raridade

Então, com a bênção do fundador da marca, Vincenzo Lancia, os irmãos Bocca separaram um número reduzido de unidades do Astura 233 C para que um encarroçador lhe vestisse com uma carroceria digna do seu competente chassi. O escolhido foi o jovem iniciante Battista “Pinin” Farina.

Exuberante para a época, a lista de equipamentos do Astura “Bocca” tinha janelas laterais curvas, para-brisas rebatíveis em três posições e capota reclinável com acionamento hidráulico. Acredita-se que apenas seis foram construídos, todos personalizados.

O único exemplar do tipo no Brasil encanta qualquer um com sua reluzente pintura cinza e o interior bordô com painel em madeira. Foi restaurado na Inglaterra e hoje pertence a uma coleção mineira. Para se ter uma ideia do seu valor histórico, um modelo semelhante, de chassi número 33-3277, foi arrematado em 2023 em um leilão da RM Sotheby’s pela impressionante cifra de US$ 2,2 milhões.