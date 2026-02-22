Detran-SP lança página exclusiva para veículos antigos e de coleção

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) finalmente atendeu a um dos pleitos mais antigos dos colecionadores de veículos antigos, concentrando no mesmo lugar a regularização de placas amarelas e a obtenção da placa preta. Os serviços são oferecidos em uma página exclusiva.

A troca da placa amarela – padrão usado entre os anos 1970 e o início dos anos 2000 – pela do Mercosul é obrigatória caso o proprietário queira circular com o veículo. Custa R$ 469,91 e já inclui licenciamento.

Pela nova página do Detran-SP também é possível emitir gratuitamente a Certidão de Veículo com Placa Amarela. O documento é utilizado para comprovar o registro, propriedade e histórico do veículo e também para instruir processos administrativos ou judiciais que exijam a prova da situação registral. A certidão tem o benefício adicional de dar suporte à regularização ou atualização cadastral e à transferência de propriedade.

Quanto à placa preta – selo que atesta a originalidade e a conservação dos veículos com mais de 30 anos –, vale lembrar que o proprietário deve arcar com a taxa de 2ª via do CRV (de R$ 295,83, se o licenciamento do ano atual já tiver sido feito, ou de R$ 469,91, se for preciso quitar o licenciamento) e também fazer parte de um clube de colecionadores.

De acordo com o Detran-SP, há 76.087 veículos de colecionadores no Estado, o que representa um incremento de 43% sobre a frota de 2023.