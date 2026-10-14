Não existe mercado sem desejo: o que o Brasil está fazendo em Xangai

Escrevo de Xangai e irei acompanhar de perto a Plataforma Cena Brasil, a delegação de artes cênicas que, a partir de hoje, 14 de outubro, ocupa teatros, academias e centros de convenção da cidade. A iniciativa faz parte do Ano Cultural Brasil–China 2026, é apresentada pelo Ministério da Cultura e pela Vale e tem realização do Instituto Cultural Vale, da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto Ibero Culturas.

A pergunta que me trouxe até aqui é simples. Como um país vende sua cultura para um mercado de mais de 1,4 bilhão de pessoas que ainda conhece pouco dele?

A resposta de quem organiza é mais simples ainda. Desejo.

O desejo vem antes do mercado

Paulo Feitosa, diretor executivo da Cena Brasil, contou que tudo começou em novembro de 2025, numa missão de prospecção com a ministra da Cultura, Margareth Menezes. O objetivo era criar contextos e paisagens que dialogassem de fato entre os dois países.

"Como celebrar um ano cultural? Como gerar esse desejo? Como apresentar todas as paisagens e artistas? Nossa intenção é gerar desejo. Não existe mercado sem desejo. Para desejar algo, você precisa viver a experiência", diz Feitosa.

A lógica é de negócio, não de vitrine. Primeiro a pessoa vive, depois ela quer de novo, depois ela compra. Feitosa resume a estratégia em dois movimentos: gerar desejo pela experiência e provocar frequência.

Não construir público do zero

O que mais me chamou atenção foi a escolha de onde entrar. Segundo Feitosa, são mais de 200 ações ao longo do Ano Cultural, nas mais diversas formas de relacionamento diplomático. Mas o foco está em plataformas de grandes audiências. O raciocínio é direto: em vez de gastar anos construindo público para o Brasil na China, o país se encaixa onde o público já está.

Isso se desdobrou em três frentes, de acordo com a Cena Brasil:

Música: Em abril de 2026, a Plataforma Música Brasil entrou em diálogo com o JZ Festival, apontado pela organização como o festival que mais programa música estrangeira na China. O público já chega com o olhar aberto para artistas de fora. Foram mais de 25 shows e mais de 130 artistas.

Audiovisual: Em parceria com o Festival Internacional de Cinema de Xangai, uma delegação de 80 profissionais viajou com foco em circulação e distribuição do audiovisual brasileiro, com networking e rodadas de negócio.

Artes cênicas: É o que está acontecendo agora, em outubro, em articulação com o Festival Internacional de Artes de Xangai (ChinaSPAF), a Shanghai Theatre Academy e o Festival Internacional de Artes da Rota da Seda. Uma delegação de mais de 160 pessoas.

Nove dias, três camadas

A programação, que vai de 14 a 22 de outubro,, mistura três camadas que quase nunca aparecem juntas: pensamento, mercado e palco.

O pensamento vem primeiro. O Fórum Brasil–China de Artes Performativas abre hoje no Fotografiska Shanghai, com um painel sobre as paisagens performativas do Brasil, sua diversidade e experimentação. Amanhã, na Shanghai Theatre Academy, os painéis tratam de formação e pesquisa em redes de cooperação do Sul Global e das conexões entre festivais, instituições e estruturas de circulação dos dois países.

Depois vem o mercado, e aqui está o coração da missão. No dia 16, no BOCOM New Bund 31 Performing Arts Center, acontecem duas rodadas de pitches: "Going to Chinese Mainland", com 15 projetos apresentados ao mercado chinês, e "Going to the World", com outros 15 voltados ao mercado internacional. Em paralelo, um Networking Hub conecta programadores brasileiros a companhias, festivais e instituições estrangeiras.

No dia 17 vem o marco institucional: a assinatura de um Memorando de Entendimento entre a Funarte e a Shanghai Theatre Academy. No mesmo dia, a delegação participa da sexta conferência anual da Network of Silk Road Arts Festivals, na Shanghai Grand Opera House.

E há o palco. A Orquestra Sinfônica do Paraná se apresenta ao ar livre no Shanghai City Lawn Music Plaza, sob regência do maestro Roberto Clemente Ramos Lopez, e depois no centro de artes da Shanghai University of Finance and Economics. A Paracuru Cia de Dança leva "Praia das Almas" e "O Que Você Tem na Cabeça" ao Shanghai International Dance Centre. O Giramundo Teatro de Bonecos apresenta "Alice no País das Maravilhas" no Lyceum Theatre. O diretor Flávio Sampaio conduz uma oficina de balé clássico na Shanghai Theatre Academy. E o Elos Sync JZ Festival, lançado com uma jam dos músicos brasileiros no JZ Club, segue com Iracema Sounds Presents, Dipas, Clau Aniz, Mateus Farias e Marcelo di Holanda.

O que muda daqui para frente

A leitura que faço é de negócios. O Brasil costuma tratar cultura como cartão-postal e diplomacia como cerimônia. O que vejo em Xangai é um desenho que junta acordo institucional, rodada comercial e experiência de público no mesmo lugar e na mesma semana.

Um memorando abre a porta, um pitch coloca o produto na mesa, um espetáculo cria a vontade de voltar. Sem um dos três, a conta não fecha.

As novas possibilidades de cooperação estão aí: intercâmbio entre academias de artes, circulação de companhias brasileiras em festivais chineses, coproduções e programação recorrente. A pergunta que fica é se o Brasil vai conseguir manter a frequência quando o ano cultural acabar. Porque desejo se cria com uma experiência. Mercado se cria com repetição.