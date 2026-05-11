Essas três empresas brasileiras merecem mais atenção do que estão recebendo

Quem me acompanha há algum tempo sabe que tenho um critério claro antes de aportar capital: viro cliente. Essa é a minha due diligence pessoal. Foi assim com a Purple Metrics, com a Creators, com a Afrosaúde.

O produto precisa passar pelo meu dia a dia antes de passar pelo meu portfólio.

Mas existe uma camada anterior a essa. Antes de me tornar cliente, existe o momento em que eu simplesmente começo a prestar atenção. Quando uma empresa aparece no meu radar por mais de uma razão, seja pelo modelo de negócio que é interessante, a execução que é cuidadosa, a tese

resolve algo que eu reconheço como real, ela entra numa lista particular. Não de investimentos. De empresas que eu acompanho e, depois, viro cliente.

Este artigo é sobre três delas.

Akadia

A maioria dos cursos foi construída para a instituição, não para o aluno. Turmas grandes, metodologias padronizadas, ritmo coletivo que respeita o calendário e não a curva de aprendizado de cada pessoa.

A Akadia opera na direção oposta. É um centro de línguas 100% online, com aulas particulares ao vivo e curadoria de professor, não um professor aleatório disponível no horário, mas um professor escolhido com base no perfil, nos objetivos e no estilo de aprendizado do aluno. Oito idiomas,

metodologia adaptada, ritmo definido por quem aprende.

O que me chama atenção no modelo deles não é a tecnologia, é a filosofia. Personalização real num mercado que faz da escala um argumento para abandonar o indivíduo. E isso tem um valor estratégico que vai além da sala de aula: é o tipo de posicionamento que fideliza de verdade, porque a pessoa não sente que está num sistema. Sente que alguém está olhando para ela.

Acompanho a Akadia com interesse genuíno. E, com a expansão do ensino de idiomas como critério de empregabilidade e mobilidade internacional, o mercado que eles escolheram só vai crescer.

Eluvi

A relação entre criadores de conteúdo e o setor de turismo sempre foi informal demais para o tamanho do negócio que representa. Pedido por WhatsApp, negociação por DM, entrega sem métrica nenhuma. Os dois lados perdiam: o hotel sem dados reais, o criador sem processo.

A Eluvi foi fundada por Rachel e Leonardo Spencer, o casal por trás do projeto Viajo Logo Existo, que viajou por 127 países e construiu uma comunidade consistente ao longo desse percurso. Eles viveram o problema antes de resolvê-lo.

A plataforma conecta criadores de conteúdo a hotéis, restaurantes e agências de turismo de forma centralizada: o hotel acessa dados reais de

engajamento e histórico antes de fechar qualquer parceria, o criador manda briefing estruturado e monitora o resultado depois que o conteúdo vai ao ar.

Trocaram o achismo por dados. E isso, no mercado de influência, ainda é raro.

Ouvi falar da Eluvi pelo Sororitê, único fundo brasileiro focado exclusivamente em fundadoras mulheres. Quando esse fundo aposta em alguma coisa, eu presto atenção. Antes de qualquer movimento como investidora, fiz o que sempre faço: virei cliente. Criei meu perfil como criadora,

mandei pedido para um hotel na data que eu precisava. Funcionou. O processo foi direto, sem atrito e sem performance forçada.

Não sou investidora da Eluvi. Mas a tese é sólida, a execução entrega o que promete e o mercado de travel com criadores está longe de estar maduro. Fico de olho.

Arquiteto de Bolso

Em março de 2024, a Arquiteto de Bolso recebeu um aporte de R$ 15 milhões do Headline XP. Eu gostaria de ter participado dessa rodada. Mas o que me importa registrar aqui não é o investimento que não fiz, é o porquê de a empresa merecer esse nível de atenção.

A Arquiteto de Bolso democratizou acesso a algo que, por décadas, foi tratado como luxo: arquitetura e design de interiores. Com planos a partir de R$ 149 por cômodo, o cliente recebe plantas 2D, perspectivas 3D, lista de itens sugeridos e orçamento detalhado com links de onde comprar cada peça.

Serviço real, com entrega real, num preço que finalmente respeita a maioria dos brasileiros.

Existe um dado que contextualiza o tamanho da oportunidade: segundo pesquisa do CAU com o Instituto Datafolha, 82% das obras no Brasil não contam com supervisão de profissionais capacitados. Não é falta de vontade, é falta de acesso. A Arquiteto de Bolso está exatamente nessa fresta.

Tornei-me cliente em junho de 2024. Fiquei impactada positivamente com a solução. Independente de qualquer rodada futura, continuo cliente e continuo acompanhando.

Essas três empresas têm algo em comum: resolvem problemas reais com modelos que não dependem de sorte de mercado. E, no meu processo, esse é sempre o primeiro sinal de que vale a pena olhar com mais atenção.

Investimento ou não, manter esse radar ativo é parte do trabalho.