Choque de Gestão: os bastidores da transformação desta loja de vestidos de noiva

Quando entrei pela primeira vez na loja da Vanessa Lucian, em Osasco, a primeira coisa que fiz foi pedir para sair. Voltei para a calçada e comecei a contar: uma, duas, três, quinze lojas com a mesma proposta, no mesmo corredor, a poucos metros de distância. A pergunta que ficou no ar foi direta: por que alguém escolheria a Noiva no Civil?

Não era uma crítica e sim um diagnóstico. E é exatamente esse o ponto de partida do meu trabalho. Antes de falar sobre solução, eu preciso enxergar com clareza qual é o problema real. E o problema, quase sempre, não está onde o empreendedor imagina.

A Vanessa tinha produto, história, coragem. Até porque, abrir um negócio em plena pandemia, aos 20 anos, enxergando uma brecha onde todos viam apenas crise, não é pouca coisa. O que faltava era que tudo isso fosse visto. A marca não estava comunicando o que a empresa já era.

O que acontece quando a marca não traduz o valor real

Existe um fenômeno que mata bons negócios por dentro: quando a percepção da marca fica aquém da entrega real da empresa. Você tem qualidade, você tem dedicação, você tem um produto que vale, mas a embalagem não corresponde. E aí começa o problema.

No caso da Noiva no Civil, isso se manifestava quando as clientes questionam o preço. Não porque o preço fosse errado, mas porque a marca não sustentava o valor.

Quando a identidade visual parece improvisada, quando a comunicação não tem personalidade própria, quando não existe um diferencial claro de marca, o cliente tende a comparar apenas por preço. E nessa comparação, você sempre perde para alguém disposto a cobrar menos.

E é nesse momento que entra a estratégia de branding. Branding é criar uma percepção que justifique e sustente o seu valor. Quando esse trabalho é feito com profundidade, o cliente para de perguntar quanto custa e começa a perguntar como compra.

Branding é trabalho de dupla e de confiança

Há anos trabalho em parceria com Ed Neto, meu diretor criativo. A nossa dinâmica é bem definida. Eu monto toda a estratégia de marca, ou seja, o posicionamento, a mensagem, o diferencial, e ele traduz isso em identidade visual. É um pensamento complementar, construído ao longo de muitos projetos juntos, e essa sintonia faz uma diferença enorme na fluidez e na qualidade do resultado final.

No mesmo dia da gravação do Choque de Gestão, assim que as câmeras desligaram, já liguei para o Ed: tinha um novo desafio, e era com ele.

A leitura que eu trouxe era que ali existia um negócio com muito potencial, mas que não estava sendo percebido como poderia. Era falta de tradução visual, de personalidade própria, de um posicionamento que tornasse a marca desejada.

Mas nenhum trabalho de branding funciona sem um ingrediente que não está no briefing: a abertura do fundador ao processo. A Vanessa foi muito aberta e isso fez toda a diferença. Transformação de marca exige que o empreendedor seja capaz de soltar o que já existe para receber o que pode ser. É um movimento de coragem que começa antes de qualquer mudança visual.

Quando a marca começa a ser desejada

A transformação que aconteceu na Noiva no Civil é um exemplo didático do que branding bem feito provoca. A Vanessa compartilhou com a gente que hoje muitas pessoas entram na loja perguntando se ela é nova, não porque mudou de endereço, mas porque a marca passou a ser vista de verdade, com presença e personalidade. A identidade anterior reforçava uma imagem que ela mesma descreveu como mais infantilizada. A atual transmite maturidade e profissionalismo.

E o efeito mais concreto de todos foi que as clientes pararam de questionar o preço e passaram a enxergar o valor das peças. Essa frase sozinha resume o poder do branding estratégico. Preço é um número, valor é uma percepção e percepção se constrói com intenção, consistência e trabalho.

Além da loja física, o site também foi atualizado, criando uma presença muito mais alinhada e coerente. Porque branding não mora em um único ponto de contato, ele precisa ser consistente em todos os lugares onde a marca aparece. A coerência é o que gera confiança e confiança é o que transforma uma cliente em fã, em promotora, em alguém que indica sem ser pedida.

O que qualquer PME pode aprender com isso

A história da Noiva no Civil não é sobre uma loja de vestidos e sim o que acontece com qualquer negócio bom que ainda não aprendeu a se apresentar bem para o mundo. E isso é mais comum do que parece.

Muitas empreendedoras e empreendedores investem tudo no produto e investem pouco em como esse produto é percebido. Acham que branding é luxo de grande empresa, que vem depois, que é superficial. Mas a percepção não espera. Ela está sendo formada o tempo todo na vitrine, no feed, no atendimento, no site, no tom de voz. A questão é se você está construindo essa percepção com intenção ou deixando ela acontecer por acaso.

Três perguntas que deixo para qualquer pessoa que está lendo isso e reconhece alguma coisa da história da Vanessa na própria trajetória:

1. Se alguém olhar para a sua marca agora, sem saber nada sobre você, o que ela vai comunicar?

2. O seu visual está sustentando o valor do que você entrega ou está jogando contra?

3. Você tem um diferencial claro que faz alguém te escolher em meio a quinze opções parecidas?

Se a resposta para alguma dessas perguntas for hesitante, talvez seja hora de olhar para a sua marca com novos olhos.