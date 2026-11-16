A maioria das pessoas de sucesso gerenciam suas carreiras conforme as coisas vão andando. São poucos os que estabelecem planos de voo e se movimentam sempre na direção de um objetivo. Isso, porém, raramente ocorre no início de uma vida profissional. Jovens executivos estão mais preocupados em entender os meandros do cotidiano corporativo e os códigos do comportamento adulto. É por isso que metas e objetivos são traçados geralmente quando estes profissionais estão por volta dos 30 anos ou assumiram algum cargo de chefia. Uma promoção tem esse efeito sobre os mais novos: mostra que existe uma avenida para o crescimento, seja de realização intelectual ou de recompensa financeira.

No meu caso, tinha 25 anos quando recebi o meu primeiro cargo de chefia. Na conversa em que fui comunicado da minha promoção, meu chefe me perguntou onde eu queria estar em dez anos. “No seu lugar”, respondi. Ele retrucou que isso só aconteceria se ele tivesse sido promovido também. “Se em dez anos, você não tiver recebido uma promoção, é sinal de que estou na empresa errada”, repliquei. Demos risadas e fomos trabalhar.

Mas, naquela noite, pensei a respeito: eu queria ser diretor de redação antes dos quarenta anos de idade. E passei a me dedicar para isso. Só que os planos de carreira precisam ser reavaliados, de tempos em tempos. No meio dessa trajetória, percebi que havia algo tão interessante e desafiador quanto ser diretor de redação: ocupar a posição de Publisher. Mas, neste caso, não bastaria saber tudo de jornalismo. Era necessário, também, conhecer o business de uma editora. Estar familiarizado com os canais de receita, como publicidade, assinaturas, venda em bancas e projetos especiais. Por isso, me candidatei a uma vaga na área de projetos especiais onde trabalhava e passei a conviver com quem trazia receitas para a publicação na qual trabalhava. Interagia o tempo todo com as áreas de circulação e de vendas.

Compreendi, então, como funcionava o backstage de uma revista e tudo o que fazia uma publicação pagar suas contas. Meus planos foram bastante reavaliados, pois nenhuma carreira cresce em linha reta, mas ocupei meu primeiro cargo de Publisher (o atual é o terceiro) aos 37 anos e fui convidado para dirigir uma revista semanal aos 39.

Esses eram objetivos plausíveis e possíveis. Aquele jovem de 25 anos olhou para cima e encontrou uma posição para a qual se julgava apto e investiu em sua formação. Traçar um objetivo claro e factível fez uma diferença enorme no processo de conquista.

O psicólogo Jordan Peterson, em uma palestra de sua academia online, diz o seguinte: “às vezes, você quer algo que está tão longe que não se consegue traçar o caminho para se manter motivado”. Vamos imaginar que eu desejasse, aos 25 anos, ser bilionário aos 40 ou o cargo de CEO de um grupo como Globo ou Abril. Seria um objetivo tão ambicioso que provavelmente eu iria me frustrar ou ficar pelo caminho (pelo menos, antes dos 40 anos de idade).

Na prática, o caminho mais seguro é escolher um alvo que esteja dois ou três degraus acima da posição atual, num horizonte de cinco a dez anos, e dividi-lo em etapas menores. Pergunte-se o seguinte: o que a pessoa que ocupa hoje aquele cargo sabe e você ainda não sabe? Pode ser gerir um orçamento, liderar equipes maiores, negociar com clientes ou entender de finanças. Certa vez, perguntei à Natalie Klein, da NK, qual tinha sido seu movimento profissional mais importante. Ela me respondeu que foi fazer um curso de finanças, pois era uma estilista que não entendia nada da área financeira.

Quando souber quais seriam as habilidades que precisa desenvolver, monte o plano para adquirir cada uma dessas competências, mesmo que isso signifique um movimento lateral, como foi a minha passagem pela área de projetos especiais. Coloque as metas no papel, com prazos, e deixe claro para seu chefe aonde você quer chegar. Um gestor só consegue abrir portas para quem diz quais portas quer atravessar. E lembre-se de que a reputação se constrói com entregas visíveis: cada projeto bem-sucedido é um metro a mais no caminho até o objetivo.

Tão importante quanto traçar o plano é revisá-lo. Reserve um momento por ano, como o aniversário ou o fim do ano, para avaliar o que avançou, o que travou e se o objetivo ainda faz sentido. Muitas vezes, como aconteceu comigo, descobrimos no meio do percurso uma alternativa mais atraente do que a meta original.

Mudar de rota, assim, não é fracasso. É sinal de que você aprendeu algo sobre o mercado e sobre si mesmo. Busque também conselheiros fora da sua linha hierárquica, como um mentor, um ex-chefe ou um profissional mais velho de outra empresa, que possam oferecer uma visão franca sobre suas chances e lacunas. Carreiras não crescem em linha reta, mas quem sabe para onde está indo transforma cada desvio em atalho, e não em labirinto.