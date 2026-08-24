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A importância de impor limites ao construir reputação

Ao definir suas fronteiras conceituais, você estará também traçando o seu território. Com isso, irá estabelecer qual o tipo de público que deseja atrair

Crescimento profissional: decisões consistentes ajudam a construir conhecimento, reputação e oportunidades.

Crescimento profissional: decisões consistentes ajudam a construir conhecimento, reputação e oportunidades.

Aluizio Falcão Filho
Aluizio Falcão Filho

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Publicado em 24 de agosto de 2026 às 20h51.

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Quando alguém quer construir reputação precisa prestar atenção em como se posicionar diante do conflito interno bastante substancioso: o confronto entre quem o indivíduo é e quem o mercado espera que ele seja. Trata-se de um embate entre a essência e a expectativa alheia. Reputação não é construída nos momentos fáceis. É nas horas difíceis que você vai precisar escolher entre agradar os outros e ser fiel a si mesmo. E é justamente nessa escolha que sua identidade irá se revelar.

Muitas pessoas, nesse processo, acabam se adaptando além da conta às expectativas alheias, mudando o discurso conforme o ambiente e o público que enfrentam. Nada contra se adaptar ao contexto. Só que, quando isso acontece demais, perde-se identidade e confiança.

Reputação forte exige firmeza. Isso é diferente de rigidez. É a capacidade de sustentar quem você é mesmo quando isso não é o mais confortável ou rende popularidade. Ter reputação não é exatamente ser amado e sim reconhecido. E reconhecimento nasce da consistência, não da flexibilidade excessiva.

E isso nos leva a um ponto importantíssimo: a construção de reputação passa, inevitavelmente, por erguer limites. Lembre-se da frase do escritor britânico G. K. Chesterton (atribuída erroneamente a São Agostinho): “O certo é certo, mesmo que ninguém o faça. O errado é errado, mesmo que todos o façam.”

Esses limites não são apenas comportamentais — são estratégicos. Ao definir suas fronteiras conceituais, estará também traçando o seu território. Com isso, irá estabelecer qual o tipo de público que você atrai e quem você não quer por perto.

E isso é fundamental, pois ninguém constrói reputação agradando todo mundo. E você só atrai quem importa quando deixa claro quem você é, quando torna explícito o que você representa. Mas esses limites não devem ser comunicados e sim demonstrados. Não adianta dizer que você é ético se suas atitudes mostram o contrário. Ou enfatizar sua coerência se suas decisões são contraditórias. Não adianta dizer que você é firme se você cede ao menor sinal de pressão. Limites precisam ser comprovados pela prática, não pelo discurso.

E é justamente essa prática que constrói reputação. Uma imagem pública positiva nasce da sua capacidade de ser a mesma pessoa em todos os ambientes. Agir dessa forma exige coragem.

Reputação é isso: a soma pública de escolhas privadas repetidas com consistência ao longo do tempo. Ninguém ergue uma boa imagem em um único gesto, por mais firme que seja, e ninguém a destrói de vez com um só deslize; no entanto, o padrão que se repete acaba se tornando uma identidade ou marca registrada. Por isso, a coerência entre discurso e prática funciona como o verdadeiro alicerce da notoriedade. As palavras declaram uma intenção, mas são os atos, sustentados sob pressão, que a comprovam. É esse alinhamento sustentado, não a busca por aprovação, que transforma um indivíduo em referência dentro do seu campo.