O que quase 50 anos de eleições ensinam sobre como líderes de empresa se posicionam (ou não)

Em julho de 2022, cerca de 2.600 empresários, banqueiros e juristas assinaram uma carta lida no Largo de São Francisco, em São Paulo. Entre os nomes: Roberto Setubal e Pedro Moreira Salles, do Itaú; Walter Schalka, da Suzano; Guilherme Leal, da Natura; Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central. O texto não endossava nenhum candidato. Defendia uma única coisa: a integridade do sistema eleitoral, então sob ataque do presidente da República.

O gesto não foi original — e essa é a parte que interessa. A carta citava, explicitamente, outra: a Carta aos Brasileiros de 1977, lida no mesmo largo, pelo mesmo tipo de gente, contra a ditadura militar. Quase cinco décadas separam os dois documentos. E o padrão que eles revelam é mais informativo do que parece à primeira vista: o empresariado brasileiro quase nunca fala sobre quem deveria vencer uma eleição. Fala, coletivamente e em raríssimas ocasiões, quando a própria regra do jogo parece ameaçada.

Essa distinção — entre defender o placar e defender quem faz o gol — é o que separa posicionamento inteligente de exposição desnecessária. E ela ficou ainda mais clara quando se olha para fora.

Nos Estados Unidos, entre 2016 e 2020, o roteiro foi o oposto. CEOs foram pressionados a tomar posição sobre uma lista crescente de temas: George Floyd, direito ao voto, diversidade. Em abril de 2021, o professor Jeffrey Sonnenfeld, de Yale, reuniu 90 CEOs em 48 horas; meses depois, quase 500 empresas se uniram publicamente contra restrições ao voto em 47 estados. Por um tempo, pareceu que o silêncio tinha deixado de ser uma opção viável para quem lidera uma marca grande.

Não durou. A partir de 2023, o boomerang veio forte: boicotes conservadores a Bud Light, Target e outras marcas associadas a pautas de diversidade fizeram companhias recuarem, uma a uma. Em 2024, Warren Buffett — historicamente associado ao Partido Democrata — não endossou candidato nenhum, e justificou o silêncio citando o medo de deepfakes manipulando sua imagem. A frase dele resume o novo consenso: "não quero dizer nada que seja atribuído à Berkshire e deixe outros arcarem com as consequências." Passamos de "fale sobre tudo" para "não fale sobre nada" em menos de quatro anos — o tipo de oscilação que, em si, já é um aviso.

O Brasil não seguiu esse mesmo ciclo, mas caminha, em 2026, para uma versão mais complicada do mesmo problema: a linha entre a opinião pessoal do executivo e a reputação da empresa nunca foi tão fina. Uma curtida, hoje, pode virar crise. Relatórios recentes sobre o período eleitoral já recomendam que empresas tratem as redes sociais de seus líderes como ativo de risco institucional — políticas internas, porta-vozes preparados, protocolos de crise. É a burocratização de um instinto que, até pouco tempo atrás, bastava ter.

Isso não significa que ficar calado seja sempre a resposta certa. Sonnenfeld tem um contra-argumento que vale a pena levar a sério: se um CEO não pode se manifestar a favor do direito ao voto, quando poderá se manifestar sobre qualquer coisa? O erro mais comum não é falar demais nem calar demais — é confundir as duas categorias. Defender a democracia, o sistema eleitoral, o Estado de Direito, é uma posição institucional, quase sempre segura, e historicamente é ali que o empresariado brasileiro se manifesta. Defender um nome na urna é uma posição partidária, quase sempre cara, e é onde mora o risco.

Presença sem discernimento é só exposição. E posicionamento, para um líder — de empresa, de marca ou de si mesmo — nunca foi sobre falar mais alto. É sobre saber, com precisão cirúrgica, qual é o jogo que vale a pena jogar, e qual é a régua que separa isso de uma queda.

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