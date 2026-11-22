Max Verstappen durante coletiva de imprensa; o piloto renovou seu contrato com a Red Bull até 2030. (John Thys/AFP)
CTO da Exame
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 18h35.
Max Verstappen percebeu um problema enquanto disputava a liderança do GP de Las Vegas. Com a força do vácuo nas retas, as Mercedes conseguiam passar, e ele dava o troco na curva 1. Só havia um detalhe nessa conta. Na última volta, a bandeirada viria antes da curva 1. Max chegou a levantar a questão pelo rádio. Depois de 50 voltas, venceu com Lando Norris apenas 0,639 segundo atrás.
Las Vegas confirmou o quanto a Red Bull cresceu nesta reta final de temporada. As quatro vitórias de Verstappen em 2026 vieram nos últimos seis GPs. Em Interlagos, ele já havia saído de 21º para terminar em segundo, com Isack Hadjar em terceiro. Em Vegas, Hadjar chegou a andar lado a lado com Max na disputa pela liderança antes de danificar a asa dianteira. Ver as duas Red Bull na frente, pelo segundo GP seguido, dá a dimensão dessa recuperação.
Os fãs escolheram Verstappen como piloto do dia. Meu voto vai para Oscar Piastri. O australiano largou em 17º após uma punição de dez posições e, na décima volta, já estava entre os dez primeiros. Depois da parada, teve de abrir caminho outra vez. Quando George Russell errou e Kimi Antonelli perdeu rendimento, Piastri já estava lá para disputar o pódio. Terminou em terceiro, a um segundo e meio de Max. Norris também chegou a liderar e terminou em segundo. Juntos, somaram 33 pontos e deixaram a McLaren a apenas nove da Red Bull na briga pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores.
Para Russell, mais um dia para esquecer. Ele passou boa parte da corrida disputando a ponta com Verstappen e queria começar a última volta em segundo para pegar o vácuo da Red Bull. Na volta 48, tentou passar Antonelli, freou na parte suja da curva 5, travou as rodas e acertou a barreira. Conseguiu dar marcha a ré e voltar, mas terminou em nono. Kimi também queria o vácuo de Max. Tirou o pé para ficar atrás, comprometeu a recuperação de energia da bateria e ficou sem potência elétrica para se defender das McLarens. A três voltas do fim, a Mercedes tinha o segundo e o terceiro lugares. Saiu sem um troféu.
E a Ferrari? Na volta 38, Hamilton já havia cumprido dez segundos de punição por ganhar vantagem fora da pista em uma disputa com Norris. Tinha voltado ao sexto lugar e atacava Piastri pelo quinto. Foi aí que Leclerc tentou passar o próprio companheiro por dentro na curva 7. Veio de longe, acertou Hamilton e o fez rodar. Os comissários atribuíram a Leclerc toda a responsabilidade pelo toque. Hamilton ainda recuperou o sétimo lugar. Leclerc, com dez segundos de punição, ficou em décimo. Piastri tinha duas Ferrari atrás dele. Bastou uma curva para se livrar das duas.
No México, a disputa entre os dois já havia aberto caminho para Verstappen vencer. Fred Vasseur reuniu os pilotos em São Paulo e, em Las Vegas, a equipe voltou a pedir pelo rádio que Leclerc pensasse na Ferrari. O recado durou pouco. A equipe saiu com sete pontos, contra 25 da Red Bull e 33 da McLaren. A Ferrari ainda é vice no Mundial de Construtores, mas viu sua vantagem sobre a Red Bull cair de 95 para 77 pontos em um fim de semana.
Para o próprio Leclerc, a conta é mais dura. Com 250 pontos e apenas 50 em jogo no Catar e em Abu Dhabi, ele já não alcança os 304 de Verstappen. O vice no Mundial de Pilotos acabou para ele. E, para chegar ao terceiro lugar, agora precisa tirar 17 pontos de Hamilton e superar também Russell e Norris. Lewis ainda pode buscar o vice, mas Max abriu 37 pontos de vantagem. Na defesa do terceiro lugar, a margem de Hamilton sobre Russell e Norris é de apenas três pontos.
Quando será que Leclerc vai aprender a escolher a hora de atacar? Em Las Vegas, ele tinha Piastri e Hamilton à sua frente. Acertou justamente o único piloto cujos pontos também contam para a Ferrari.