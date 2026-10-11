Verstappen domina Singapura, e Antonelli fica mais perto do título

Max Verstappen venceu pela primeira vez o Grande Prêmio de Singapura. O piloto da Red Bull controlou a corrida e terminou à frente de Charles Leclerc e Kimi Antonelli. Lewis Hamilton, que chegou a ocupar a segunda posição, caiu para sexto depois de insistir em uma estratégia que ele próprio reconheceu ter sido equivocada.

Verstappen já havia feito a diferença na classificação de sábado. Hamilton liderou Q1 e Q2, mas o holandês marcou 1min31s373 na fase decisiva e conquistou a pole por 54 milésimos sobre Leclerc. Hamilton ficou em terceiro, com Antonelli em quarto. A Ferrari esteve perto, mas não conseguiu tirar Verstappen da primeira posição.

No domingo, Leclerc tentou atacar na largada, mas Verstappen manteve a liderança. A partir daí, abriu vantagem e administrou a corrida. O piloto da Ferrari ainda se aproximou nas voltas finais, sem chegar a ameaçar a vitória. Foi uma atuação convincente em uma pista na qual o holandês ainda não havia vencido um GP.

A Ferrari saiu de Singapura com motivos para comemorar o resultado de Leclerc e lamentar o de Hamilton. Quando o safety car virtual ofereceu a oportunidade de uma segunda parada, a equipe chamou os dois pilotos. Leclerc entrou, mas Hamilton decidiu permanecer na pista. Seus pneus macios precisariam durar até o fim.

Depois da bandeirada, o inglês pediu desculpas pelo rádio: “Desculpem, pessoal. Decepcionei vocês hoje com essa estratégia. A decisão foi minha e nos custou pontos valiosos”, afirmou, em tradução livre. Frédéric Vasseur confirmou que a orientação era parar os dois carros e que Hamilton optou por continuar.

Hamilton talvez esperasse uma nova intervenção do safety car, que permitiria trocar os pneus perdendo menos tempo. Essa hipótese não foi confirmada pelo piloto. A aposta também preservava sua posição em um circuito difícil para ultrapassar, mas o desgaste acabou sendo maior do que ele conseguia compensar na pista.

Leclerc teve um final de prova diferente. Com pneus mais novos, passou o companheiro e garantiu o segundo lugar. A Ferrari acertou ao aproveitar a neutralização para sua parada, enquanto Hamilton ficou exposto aos ataques de quem vinha atrás.

Antonelli foi quem mais aproveitou a disputa. Nas voltas finais, Norris pressionou Hamilton, que escapou da pista durante o duelo. O italiano encontrou espaço para superar a McLaren e, na sequência, a Ferrari. As duas ultrapassagens o levaram do quinto lugar ao pódio.

Algo parecido já havia acontecido na sprint. O toque entre Norris e Piastri, na última volta de sábado, permitiu a Antonelli ganhar duas posições e terminar em quarto. O líder do campeonato voltou a se beneficiar de uma disputa entre adversários no domingo.

É a sorte de campeão aparecendo outra vez. Antonelli não tinha ritmo para vencer em Singapura, mas estava perto o suficiente para aproveitar as oportunidades. O terceiro lugar valeu cinco pontos a mais do que receberia se tivesse permanecido em quinto.

Para Gabriel Bortoleto, o fim de semana terminou com dois abandonos. Na sprint de sábado, o brasileiro foi atingido na traseira por Alex Albon na relargada e não pôde continuar. A classificação também não saiu como esperava: ele errou a freada da curva 14 na última tentativa do Q2 e ficou em 15º. Com a punição de Russell, ganhou uma posição no grid e largou em 14º no domingo.

A corrida durou pouco. Na oitava volta, depois de completar sete, Bortoleto teve um problema nas trocas de marcha e precisou estacionar a Audi perto da saída dos boxes. Seu abandono provocou o primeiro safety car virtual da prova. A equipe apontou uma provável falha no câmbio, ainda sujeita a investigação.

Sem pontuar, Bortoleto permaneceu com dez pontos e caiu para 15º no Mundial, ultrapassado pelo companheiro Nico Hülkenberg. O alemão terminou o GP em oitavo e chegou a 13 pontos.

Na liderança do campeonato, Antonelli chegou a 340 pontos e ampliou de 89 para 102 sua vantagem sobre Russell durante o domingo. Hamilton continua em terceiro, com 229, mas agora tem Verstappen apenas oito pontos atrás. O vencedor de Singapura ultrapassou Leclerc e assumiu o quarto lugar no Mundial.

Nos construtores, a Mercedes lidera com 578 pontos, seguida pela Ferrari, com 444. A Red Bull se aproximou da McLaren na disputa pelo terceiro lugar: são 332 pontos contra 339 da equipe britânica.

Antonelli já pode conquistar o título no GP dos Estados Unidos, em Austin, no dia 25 de outubro. Com o calendário atual, precisa vencer, ter Russell em nono ou pior e Hamilton em quinto ou pior. Depois de Austin, restariam 125 pontos em disputa. Nesse cenário, o italiano não poderia mais ser superado; uma igualdade com Russell seria resolvida pelo número de vitórias, favorável a Antonelli.

Se o número de corridas diminuir, a conquista pode ficar ainda mais próxima. Pelas contas da pontuação atual, o cancelamento de uma etapa sem reposição reduziria para 100 os pontos disponíveis depois de Austin. Antonelli precisaria sair dos Estados Unidos com pelo menos essa vantagem sobre todos os rivais, considerando o desempate por vitórias.

Se duas das seis provas restantes fossem retiradas sem substituição, os 102 pontos de vantagem que ele já tem seriam suficientes para garantir o campeonato antes da próxima corrida. Por enquanto, essas contas dependem de uma mudança no calendário: a programação oficial ainda prevê Estados Unidos, México, Brasil, Las Vegas, Catar e Abu Dhabi.