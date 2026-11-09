O sábado já era um prenúncio do que aconteceria em Interlagos. A chuva forte chegou no horário do qualify, às 15h, e provocou uma paralisação nos primeiros minutos. Foram quase uma hora e meia de espera, com o safety car avaliando a pista, até a disputa recomeçar. No Q3, a chuva voltou a apertar antes do fim da sessão e impediu novas melhoras. Norris aproveitou a oportunidade que teve e garantiu a pole.

No domingo, resolvi chegar cedo para curtir o dia inteiro. Era o dia mais frio dos três, com uma garoa que ia e voltava, mas às 8h, na abertura dos portões, a movimentação já era grande. Tivemos F4, duas corridas da Porsche Cup e o som dos motores V12 de Ferraris e Aston Martin. No desfile dos pilotos, as jaquetas por cima dos macacões deixavam claro que o frio também incomodava quem iria correr. A passagem prevista da Esquadrilha da Fumaça não aconteceu.

A emoção veio antes da largada, com Rubens Barrichello. Quinze anos depois de sua última corrida na Fórmula 1, Rubinho voltou à pista com a Williams FW33 de 2011 para a despedida que não teve naquela época. Acelerou mesmo com o asfalto molhado, fez zerinho e passou perto do público. Ele chorou, e foi difícil não se emocionar junto. Quem acompanhou sua carreira sabe o quanto aquele momento significava.

Com os carros formando o grid, música e samba na pista, a expectativa aumentava. Às 14h, começou a corrida. Todos largaram com pneus intermediários. Antonelli tomou a liderança, Lawson também passou Norris e o dono da pole caiu para terceiro.

Hamilton deu um espetáculo na primeira volta de sua 400ª largada na Fórmula 1. Saiu de 20º para nono, ganhando 11 posições. Depois, precisou devolver a posição a Bearman por uma ultrapassagem fora da pista. Verstappen avançou de 21º para 13º e, na quinta volta, já era oitavo. Hamilton começou melhor, mas Max conseguiu manter a recuperação.

A Ferrari não ofereceu a Hamilton as condições para sustentar aquele ritmo. Os pneus intermediários superaqueceram, a traseira perdeu aderência e ele caiu para 14º. Foi o primeiro a entrar nos boxes para colocar pneus de pista seca, no fim da volta 14. Os outros reagiram nas voltas seguintes, e a antecipação não trouxe a vantagem necessária para colocá-lo na disputa pelas primeiras posições.

Na Mercedes, a troca para pneus de seco trouxe problemas para os dois pilotos. Russell rodou na saída dos boxes, ainda molhada, perdeu tempo e posições. Depois, admitiu que arriscou demais. Antonelli manteve a liderança após parar, mas reclamou do comportamento do carro e rodou no S do Senna, na volta 20. Norris assumiu a ponta, e o italiano ainda perdeu posições nas voltas seguintes.

Quando a chuva voltou no fim, Hamilton decidiu permanecer na pista apesar do chamado da Ferrari. Estava alcançando Lawson e acreditava que as condições não piorariam. Encontrou muito mais água do que esperava, rodou na subida depois da Junção e conseguiu chegar aos boxes para voltar aos intermediários. Foi sua terceira parada. Terminou em nono e apontou falta de informação sobre a chuva, mas também assumiu a responsabilidade pela decisão. A Ferrari teve seus problemas, e Hamilton teve sua parcela no resultado.

Norris foi quem melhor administrou as mudanças de condição. Recuperou-se da largada ruim, aproveitou a rodada de Antonelli e venceu com 14,6 segundos de vantagem sobre Verstappen. Max saiu do fundo do grid para terminar em segundo, enquanto Hadjar completou o pódio e garantiu um resultado importante para a Red Bull.

Mesmo com as rodadas, a Mercedes saiu de Interlagos campeã de construtores pela nona vez, voltando a conquistar o título que não ganhava desde 2021. Russell terminou em quarto e Antonelli em quinto. A Ferrari ficou com Leclerc em oitavo, após uma punição de cinco segundos pelo incidente com Lawson, e Hamilton em nono.

A disputa pelo vice também mudou. Verstappen chegou a 279 pontos, Russell passou Hamilton e assumiu o terceiro lugar, com 262 contra 261. Leclerc tem 249 e Norris, com a vitória, chegou a 246. Ainda há bastante coisa em jogo atrás de Antonelli.

Para os brasileiros, foi um domingo de frustração. Bortoleto saiu de 19º e terminou em 16º. O erro no qualify comprometeu sua corrida, e o tempo perdido atrás de outros carros limitou a recuperação. Ele destacou o bom ritmo quando encontrou pista livre, mas não conseguiu transformar isso em pontos.

Rafael Câmara estreou pela Haas largando em 11º, beneficiado pelas punições de outros pilotos. Enfrentou uma corrida difícil, com mudanças de aderência, erros e escapadas, e terminou em 20º, último entre os que receberam a bandeirada. Completar a prova sem danos foi importante, mas ele próprio reconheceu que esperava mais. Foi uma estreia com muito a aprender.

O maior susto do campeão do dia foi, na verdade, no pódio, quando quebrou a garrafa de champanhe e se assustou com os fogos da comemoração, levando a mão à região da orelha. Depois, a McLaren informou que ele estava bem. Após controlar uma corrida tão complicada, Norris perdeu a tranquilidade justamente na hora de celebrar.

Agora vem Las Vegas, com pontos importantes na disputa pelo vice e mais uma oportunidade para as equipes entenderem seus carros, corrigirem problemas e aproveitarem o aprendizado para 2027.

Depois, resta acompanhar o que acontecerá com Catar e Abu Dhabi, ainda previstos para 29 de novembro e 6 de dezembro. A tensão no Oriente Médio mantém a atenção sobre as duas etapas. Ímola aparece como alternativa nas reportagens sobre os planos de contingência. Também se discute a possibilidade de Las Vegas encerrar a temporada, caso as duas provas sejam canceladas sem reposição.

Por enquanto, o calendário oficial segue mantido. Os títulos estão definidos, mas ainda precisamos saber como esta temporada vai terminar.