Por que a Mercedes vai usar dois carros diferentes em Singapura

Se uma equipe desenvolve peças novas para melhorar seu carro, por que colocaria a versão antiga de volta na pista? A Mercedes vai fazer exatamente isso em Singapura: George Russell usará o pacote aerodinâmico anterior, enquanto Kimi Antonelli seguirá com as atualizações introduzidas em Sepang, agora acompanhadas de uma nova asa dianteira.

O motivo é uma dúvida que nem toda a tecnologia da Fórmula 1 consegue resolver antes de uma corrida: o carro melhorou tanto quanto os engenheiros esperavam?

Na Malásia, o ganho previsto não apareceu de forma conclusiva. Agora, a Mercedes terá as duas versões na mesma pista, ao longo do fim de semana, para entender o que aconteceu.

Comparar resultados de circuitos diferentes pode enganar. O asfalto, a temperatura e os tipos de curva mudam. Um carro pode parecer excelente em uma etapa e decepcionar na seguinte mesmo sem receber nenhuma alteração.

Com os dois pacotes em Singapura, a Mercedes consegue reduzir parte dessa dúvida. Ainda precisa considerar diferenças de combustível, pneus, acerto e pilotagem, mas ganha uma referência mais próxima para avaliar a novidade.

É parecido com testar uma atualização de um produto tecnológico: manter a versão conhecida ajuda a verificar se a nova entrega o benefício prometido. Na F1, a medida decisiva é o tempo de volta.

Russell destacou esse ponto ao dizer que o desempenho precisa ser avaliado pelo cronômetro. O britânico também afirmou que ainda não havia sinais claros de que as peças novas fossem a causa das dificuldades em Sepang. A punição pela troca de componentes do motor favoreceu a escolha deste fim de semana para a comparação.

Ferrari e McLaren ajudam a colocar a decisão em perspectiva. No documento técnico de Singapura publicado pela FIA, a Ferrari não declarou atualizações. A McLaren apresentou um novo duto para atender à necessidade de resfriamento dos freios. Já a Mercedes declarou mudanças na asa dianteira para melhorar o comportamento do fluxo de ar. São necessidades distintas: adaptar o carro às exigências da pista e buscar desempenho aerodinâmico.

O primeiro treino trouxe um resultado chamativo: Russell foi o mais rápido, enquanto Antonelli terminou em sétimo, a 1,251 segundo. A classificação oficial confirma a diferença, mas ela ainda não prova que o pacote antigo é melhor.

Essa é a pergunta que a Mercedes levou para Singapura. A atualização chegou com uma promessa; os dados do fim de semana ajudarão a dizer quanto dela virou velocidade.