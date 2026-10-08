O bug de Sepang: por que testar um sistema não elimina o risco de falha

Como engenheiro, executivo de tecnologia e fã de Fórmula 1, ver carros perderem potência antes mesmo da largada me chamou a atenção. Uma categoria que trabalha com tanta precisão ficou esperando uma solução de software para colocar a corrida em andamento. A primeira pergunta de muita gente foi a mesma que ouvimos nas empresas quando um sistema apresenta problema: ninguém testou isso?

Na investigação divulgada nesta quinta-feira, 8 de outubro, a FIA confirmou que o software havia passado por simulações e testes em pista na Bélgica e na Holanda. Isso torna o caso interessante para quem lidera tecnologia. A aprovação nos testes oferece evidências de funcionamento nas condições avaliadas. O risco está em interpretar esse resultado como garantia de que todas as situações possíveis foram cobertas.

O desafio aumenta quando diferentes condições aparecem juntas. Pesquisas do NIST, instituto americano de padrões e tecnologia, mostram que determinadas falhas de software surgem da interação entre parâmetros. Um comportamento pode funcionar isoladamente e apresentar problema quando combinado com outro. Por isso, repetir o mesmo teste muitas vezes pode aumentar a confiança naquele cenário sem ampliar a cobertura das situações que ficaram de fora.

Nas empresas, podemos pensar em um sistema de vendas. Concluir uma compra em condições normais é uma parte da validação. Mas o que acontece se o pagamento for aprovado, a resposta demorar e o cliente tentar novamente? A operação precisa lidar com essa sequência sem cobrar duas vezes ou perder o pedido. É esse tipo de situação que eu cobraria de uma equipe antes de colocar o sistema em produção.

Para mim, uma discussão de qualidade precisa relacionar os cenários testados às consequências de uma falha. Uma tela desalinhada e uma cobrança duplicada exigem prioridades diferentes. Cabe à liderança entender onde estão os maiores riscos, quais condições ainda não foram avaliadas e que evidências sustentam a decisão de liberar uma versão. Um relatório com centenas de testes aprovados só ajuda quando sabemos o que esses testes verificaram.

Também precisamos olhar para a recuperação. Encontrar a causa, preparar uma correção, distribuí-la e restabelecer o serviço são etapas diferentes. Quem depende do sistema sente o impacto até que a operação volte a funcionar. Por isso, considero parte da entrega definir como detectar problemas, quem toma as decisões e quais alternativas estarão disponíveis durante uma interrupção.

Depois do incidente, eu cobraria uma mudança verificável: reproduzir a condição que provocou a falha, incluí-la nos testes seguintes e avaliar situações semelhantes. Uma equipe precisa conseguir demonstrar o que aprendeu e como esse aprendizado mudou sua forma de trabalhar.

A FIA anunciou que retomará a configuração usada em Sepang para Singapura se houver previsão de condições semelhantes. Outra atualização está prevista para o GP dos Estados Unidos, em 25 de outubro. Também haverá reforço da validação, com avaliação independente e participação das equipes, fabricantes de motores e fornecedor da central eletrônica.

Como fã, quero ver os pilotos disputando posições e os carros respondendo aos seus comandos. Como executivo de tecnologia, vou acompanhar se essas medidas ampliam a capacidade de identificar problemas antes que cheguem à pista. Testar reduz o risco. Entender o que permanece e preparar a operação para lidar com isso também faz parte da responsabilidade de quem entrega tecnologia.

O que aconteceu em Sepang?

No domingo, 4 de outubro, a chuva forte já havia atrasado a largada do GP do Bahrein, disputado na Malásia. Durante as voltas de formação, vários pilotos tiveram dificuldade para manter a velocidade. Verstappen foi um dos afetados, e Hamilton chegou a parar na reta principal. Ele conseguiu voltar a andar, mas outros carros também apresentavam problemas. A direção de prova suspendeu o procedimento de largada, com bandeira vermelha e retorno aos boxes.

A investigação identificou a combinação que provocou a falha: motores em baixa rotação passando por setores onde estava aplicada uma redução de potência de 250 kW. Alguns carros perderam mais potência do que o previsto e não conseguiam recuperá-la dentro daqueles trechos. Em termos simples, o controle reduziu a entrega além do que deveria, comprometendo a resposta ao acelerador.

A FIA informou que identificou a causa e disponibilizou uma nova configuração em cinco minutos. A integração pelas equipes e fabricantes terminou 35 minutos após a paralisação. Com o ajuste aplicado, o procedimento de largada pôde ser retomado. A corrida terminou com vitória de Verstappen, seguido por Antonelli e Hamilton. Antes da disputa, porém, parte do grid precisou de uma intervenção no software para conseguir competir.