F1: Verstappen lidera classificação da sprint de Singapura, mas está sob investigação

Max Verstappen foi o mais rápido na classificação para a sprint do GP de Singapura nesta sexta-feira, 9 de outubro. O piloto da Red Bull marcou 1min31s156 e superou George Russell, da Mercedes, por 0s120. Charles Leclerc, da Ferrari, ficou em terceiro. A confirmação da pole depende da análise dos comissários sobre uma possível ultrapassagem de Lewis Hamilton sob bandeira amarela.

Oscar Piastri e Lando Norris completaram os cinco primeiros, seguidos por Hamilton, Kimi Antonelli, Liam Lawson, Isack Hadjar e Pierre Gasly. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, terminou em 14º, eliminado na segunda fase.

A sessão também foi marcada por falhas operacionais. Além de problemas na cronometragem, a FIA reconheceu um erro na ativação do modo de ultrapassagem após a bandeira vermelha no primeiro segmento, afetando o desempenho de alguns carros.

Pela proximidade dos tempos, a expectativa é de disputa equilibrada entre Red Bull, Mercedes, Ferrari e McLaren. Para Russell, a sprint representa uma oportunidade de somar pontos antes de cumprir, na corrida de domingo, uma punição por troca de componentes do motor. Antonelli, líder do campeonato, buscará recuperação após o sétimo lugar.

A sprint acontece neste sábado, 10 de outubro, às 6h, com 21 voltas. A classificação para a corrida principal será às **10h, e o GP está marcado para domingo, às **9h*, sempre no horário de Brasília.