Antonelli vence em Austin e fica a dois pontos do título no México

Antonelli venceu em Austin, mas precisará esperar mais uma semana para tentar confirmar seu primeiro título. Russell terminou em oitavo e Hamilton em quarto, resultados suficientes para adiar a decisão. Com 365 pontos e 123 de vantagem sobre o companheiro de Mercedes, o italiano precisa apenas de um nono lugar no México, independentemente dos adversários. Pelo desempenho que vem mostrando, dificilmente o campeonato passa do próximo domingo.

A vitória começou com uma boa largada. Antonelli manteve a liderança, enquanto Leclerc passou as duas Red Bulls e assumiu o segundo lugar. Verstappen recuperou a posição ainda na primeira volta, mas a disputa deu espaço para o italiano abrir vantagem. Hamilton também passou Hadjar, enquanto Russell recebeu cinco segundos de punição por sair da pista e obter vantagem.

Na estratégia, houve uma inversão interessante em relação ao ano passado. Verstappen venceu em Austin em 2025 com uma parada. Desta vez, apostou em duas, enquanto Antonelli parou apenas uma vez, trocando os médios pelos duros na volta 25. A Red Bull tentou compensar o tempo adicional nos boxes com ritmo, mas não conseguiu superar a combinação de velocidade e conservação dos pneus da Mercedes.

Leclerc e Hamilton também fizeram duas paradas, deixando a última troca para perto da volta 40. Com pneus mais novos, ganharam força no final. Norris seguiu com uma parada, mas seus pneus duros chegaram a 40 voltas de uso e perderam rendimento. Ele estava em segundo quando começou a ser alcançado pelos adversários.

Verstappen passou Norris primeiro, seguido por Leclerc. O piloto da Ferrari continuou avançando e tomou o segundo lugar da Red Bull na volta 49. Duas voltas depois, Hamilton também passou Norris e começou a buscar Verstappen. Foi quando Bottas parou sua Cadillac e provocou o safety car virtual, consumindo parte do tempo que restava para a disputa.

Hamilton terminou apenas 1,030 segundo atrás de Verstappen. Sem aquela intervenção, talvez tivesse conseguido disputar o pódio. Não dá para garantir a ultrapassagem, mas a diferença na chegada mostra como ficou perto. Leclerc terminou em segundo, a 13,078 segundos de Antonelli, com Verstappen completando o pódio.

Como torcedor, continuo sem entender por que a Ferrari não deu uma prioridade mais clara a Hamilton na disputa do campeonato. Essa impressão não vem apenas de Austin. Ele chegou à corrida mais bem colocado que Leclerc e saiu ainda com uma chance matemática de título. Ao mesmo tempo, Leclerc fez uma ótima prova e conquistou o segundo lugar na pista. Minha cobrança é sobre como a Ferrari conduziu o campeonato, sem tirar o mérito da corrida do monegasco.

Bortoleto também merece destaque. Depois de ser mandado para o fundo do grid pelas trocas de componentes do motor, terminou em 13º. Não pontuou, mas fez uma boa recuperação em uma corrida comprometida antes mesmo da largada. Hülkenberg terminou em 11º, deixando os dois carros da Audi fora dos pontos.

Entre os primeiros, Leclerc ganhou duas posições em relação à largada, Hamilton ganhou uma e Norris ganhou três, apesar das dificuldades no fim. Verstappen perdeu uma, Hadjar caiu de terceiro para sexto e Russell de sexto para oitavo. Piastri manteve o sétimo lugar.

Como ficou o campeonato de pilotos

Os primeiros colocados mantiveram suas posições no campeonato, mas a disputa pelo vice apertou. Hamilton está a apenas um ponto de Russell, com Verstappen cinco pontos atrás dele e Leclerc outros três atrás do holandês. Bortoleto permanece em 15º, com dez pontos.

Restam cinco GPs e 125 pontos. Só Russell e Hamilton ainda podem tirar o título de Antonelli. As combinações para o México são simples:

* Antonelli em nono ou melhor: campeão, independentemente dos adversários.

* Antonelli em décimo: campeão se Russell não vencer.

* Antonelli sem pontuar: campeão se nem Russell nem Hamilton vencerem.

Para virar o campeonato, Russell precisa vencer todas as cinco corridas e torcer para Antonelli marcar, no máximo, um ponto até o fim da temporada. Hamilton também precisa ganhar todas, mas depende de o italiano não pontuar mais. O empate favorece Antonelli pelo número de vitórias. Verstappen e Leclerc já estão fora da disputa pelo título.

Mercedes também se aproxima do título de construtores

Nos construtores, a Ferrari marcou 30 pontos contra 29 da Mercedes, reduzindo a diferença para 133. A Red Bull alcançou a McLaren em pontos e assumiu o terceiro lugar pelo desempate.

Com 215 pontos ainda disponíveis por equipe, apenas a Ferrari pode alcançar a Mercedes. A equipe alemã garante o título no México, sem depender de desempate, se marcar pelo menos 40 pontos a mais que a Ferrari.

Antonelli tem uma tarefa bem mais simples. Depois de nove vitórias em 18 corridas, precisa de apenas dois pontos. Austin adiou a comemoração, mas reforçou por que ele está tão perto do título.