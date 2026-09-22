Regulação de IA: A Europa proíbe antes, os EUA litigam depois, e o Brasil?

Por Mariana Ança*

As leis precisam se adequar continuamente ao avanço tecnológico, criando um ambiente que permita a inovação, ao mesmo tempo em que impeçam abusos contra os usuários. Em 2026, três partes do mundo responderam a essa problemática de formas radicalmente diferentes. Nenhuma está inteiramente certa, mas o contraste entre elas deixam no ar uma pergunta: quem deve decidir que riscos vale a pena correr com uma nova tecnologia: o indivíduo, o mercado, ou o Estado?

1. Europa

Em 2024, a União Europeia aprovou o AI Act, a primeira lei abrangente do mundo dedicada à inteligência artificial. A lei classifica sistemas de IA em quatro níveis de risco. Sistemas de risco mínimo (como filtros de spam) ficam praticamente livres de obrigações. Os de risco limitado (como chatbots) devem apenas informar ao usuário que está a interagir com IA. Os de alto risco (IA usada em crédito, emprego, justiça, saúde e infraestrutura crítica) estão sujeitos a obrigações pesadas: auditorias de conformidade, documentação técnica detalhada e monitoramento contínuo. E os de risco inaceitável (como pontuação social governamental) são diretamente proibidos.

Dois anos depois, a própria Europa recuou. O AI Omnibus, um pacote de alterações à lei original, adiou em 16 meses a entrada em vigor das obrigações para sistemas de alto risco. A Europa não desistiu de regular; calibrou. Mas o recuo é um reconhecimento implícito de que o modelo precaucionário (aquele que regula antes de conhecer os impactos reais) gera custos que nem mesmo economias desenvolvidas conseguem absorver no prazo estipulado.

Há aqui uma provocação que vale fazer. O princípio da precaução inverte uma lógica que parecia natural nas sociedades livres: em vez de "tudo é permitido até que cause dano", passa a ser "tudo é proibido até que o Estado prove que é seguro".

Cass Sunstein, jurista de Harvard e diretor de regulação na administração Obama, argumentou que o princípio da precaução, na sua forma forte, é paralisante: se proíbe toda a ação que apresente risco plausível, então proíbe tudo, incluindo a própria regulação e a não-regulação, porque ambas têm riscos.

Mas será que é legítimo que o Estado decida previamente que uma tecnologia é "alto risco" demais para o cidadão consentir em usar? Ou isso é paternalismo vestido de proteção?

2. Estados Unidos

A abordagem dos EUA é radicalmente diferente da europeia, descartando um "AI Act" federal. Em janeiro de 2025, o governo Trump assinou uma ordem executiva intitulada "Removing Barriers to American Leadership in Artificial Intelligence", focando em inovação,

competitividade e segurança nacional. Em julho de 2025, a Casa Branca publicou o "America's AI Action Plan", posicionando a IA como motor de crescimento econômico. Em dezembro de 2025, uma nova diretriz federal orientou as agências a promover um framework "minimally burdensome" e criou uma AI Litigation Task Force para contestar leis estaduais de IA que conflitem com a política federal.

Mas seria desonesto retratar os EUA como um paraíso laissez-faire. Estados como Colorado e Califórnia aprovaram as suas próprias leis de IA. O governo federal tentou impor um moratório de 10 anos sobre a regulação estadual, rejeitado no Senado por 99 a 1. E mesmo a administração que entrou explicitamente contra oversight de IA está, em 2026, movendo-se para requisitos de avaliação pré-lançamento para modelos de fronteira mais avançados.

Os EUA não são "sem regulação". São "light-touch, innovation-first", com uma regulação que vem depois, por normas setoriais e litígio, e não antes, por classificação estatal de risco.

A diferença entre Europa e EUA não se trata de meramente regular ou não, mas sim de quando e como. A Europa regula antes, por classificação de risco definida pelo Estado. Os EUA regulam depois, por responsabilidade civil e normas setoriais. O resultado, em 2026, é mensurável: a Europa adiou a sua própria lei, enquanto as empresas americanas lideram a inovação global em IA. Isto não prova que o modelo americano seja superior em todos os aspectos.

Contudo, se a regulação ex ante seleciona quem pode inovar (isto é, quem tem capital para pagar conformidade), então quem ela protege de fato? Os consumidores, ou os incumbentes que já têm departamentos legais?

Nesse cenário, um instrumento específico ganha destaque: as sandboxes regulatórias. Elas consistem em ambientes controlados onde empresas testam soluções de IA sob supervisão do regulador e com isenção temporária de sanções. Resta saber se funcionam como um instrumento genuinamente liberal de aprendizado ou se correm o risco de se transformar em portões de pedágio burocráticos em vez de laboratórios de liberdade.

3. E o Brasil?

O PL 2.338/2023, o Marco Legal da Inteligência Artificial, foi aprovado por unanimidade no Senado em dezembro de 2024, e tramita na Câmara dos Deputados com expectativa de votação no segundo semestre de 2026. Inspirado na abordagem baseada em risco do AI Act europeu, o projeto estabelece normas gerais para o desenvolvimento e uso responsável de IA.

Mas há um fato que surpreende muita gente: o Brasil já regula a IA de forma setorial e funcional, sem precisar de um marco geral. O Banco Central editou resoluções sobre governança de risco em decisões automatizadas no crédito. O TSE estabeleceu normas contra deepfakes (conteúdo falso gerado por IA que parece real, especialmente perigoso em contextos eleitorais). O CNJ publicou diretrizes para o uso de IA no Judiciário. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplica a proteção de dados a decisões automatizadas. Cada regulador, no seu domínio, tem conhecimento técnico acumulado.

O PL 2.338 não cria uma autoridade centralizada única. Nesse aspecto, é mais distribuído do que o modelo europeu. Prevê a ANPD como coordenadora residual, combinada com reguladores setoriais e um Comitê Brasileiro de IA de caráter consultivo. Nisto, o projeto acerta: aproveita a expertise setorial já existente.

O que o projeto faz, ao importar a classificação de risco do AI Act, é adicionar uma camada transversal sobre essa regulação setorial já em funcionamento. A pergunta que se impõe: esta camada adicional resolve um problema concreto, ou cria um?

Quando a Europa, com 27 estados-membros, instituições maduras e décadas de tradição regulatória, descobriu que não conseguia implementar a tempo as obrigações que ela mesma definiu, qual é a base para supor que o Brasil, com reguladores setoriais sub financiados e um sistema judiciário sobrecarregado, vá implementar mais rápido?

A discussão principal não gira em torno de regular ou não, mas do timing e do instrumento. O modelo de responsabilidade civil ex post (no qual quem causa dano responde nos tribunais, com o caso a caso criando jurisprudência na medida das necessidades) mostra-se mais compatível com a liberdade individual do que a proibição ex ante precaucionária?

Três modelos, três respostas diferentes à mesma pergunta. A Europa escolheu o Estado como guardião prévio. Os EUA escolheram o mercado como árbitro, com o Estado chegando depois. O Brasil está escolhendo o quê? Uma cópia do modelo europeu que acabou de ser adiada? Uma sobreposição de camadas sobre a regulação setorial que já funciona? Ou algo que ainda não foi imaginado?

A boa regulação não é a que controla tudo antecipadamente, tampouco a que abandona o cidadão aos danos. É a que protege o que precisa ser protegido, sem impedir que a inovação aconteça. É a que deixa ao indivíduo a maior margem possível de escolha sobre que riscos vale a pena correr.

A Europa aprendeu, de forma difícil, que o seu modelo era demasiado ambicioso para o prazo que definiu. Os EUA estão descobrindo, na prática, que mesmo o "light-touch" precisa de algum controle sobre modelos de fronteira. O Brasil tem uma vantagem que nenhum dos dois teve: pode observar ambos os erros antes de decidir. A questão é se vai usar essa vantagem, ou se vai repetir o erro alheio em nome de ser "moderno".

*Mariana Ança é bacharelanda em Estatística pela UFRGS, atua na área de Riscos no mercado financeiro, atua como membro no Women in Cyber Security e é coordenadora do Instituto Atlantos