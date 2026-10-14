Os dados a favor, as urnas contra: o método que falta ao liberalismo brasileiro

(Paulo Pinto/Agência Brasil)
Instituto Millenium
Publicado em 14 de outubro de 2026 às 08h53.
Por Gabriel Costa
No 1º turno de 4 de outubro, as candidaturas presidenciais da Missão e do NOVO, que se apresentam como liberais, somaram 2,51% dos votos válidos (2,24% e 0,27%, respectivamente). O NOVO passou de 2,5% em 2018 e 0,47% em 2022 para 0,27%, seu pior resultado em três disputas presidenciais. A explicação está menos nas ideias do que na forma de disputá-las.
Vicente Falconi resumiu em O Verdadeiro Poder (2009) o que aprendeu em décadas de consultoria: "existem três fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa humana: Liderança, Conhecimento Técnico e Método". Na política, o conhecimento corresponde às boas políticas públicas, a liderança, a quem as encarna, e o método, à comunicação, à organização e às alianças que transformam ideias em votos. Quando um desses pilares falta, os outros dois não compensam a ausência.
O conhecimento está do lado liberal: segundo o Economic Freedom of the World 2025, a renda média dos países mais livres economicamente é 6,2 vezes a dos menos livres. A liderança também existe, embora costume vencer dentro de coalizões alheias. Pedro Malan e Gustavo Franco integraram a equipe do Plano Real, que derrubou a inflação de 2.477% em 1993 para 22% em 1995, e, mais tarde, quadros liberais à frente da política econômica aprovaram a Reforma da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica.
O que falha é o método, a começar pela comunicação. Em 2020, ao defender a reforma administrativa, o então ministro Paulo Guedes afirmou que "o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita". O diagnóstico sobre o custo da folha tinha base, mas a metáfora ajudou a transformar o funcionalismo em adversário, e a PEC 32/2020 nunca foi votada em plenário. A privatização dos Correios, aprovada na Câmara em 2021, parou no Senado, onde a comissão responsável se recusou a pautá-la invocando o "lucro histórico" de R$ 3,7 bilhões da estatal, argumento de uma linha que ficou sem resposta igualmente curta.
A segunda falha é estratégica. Coerente com seus princípios, o NOVO disputou 2018 e 2022 sem coligações, viu sua bancada federal cair de oito para três deputados e, em 2022, não atingiu a cláusula de barreira. No mesmo ano, o PT formou a primeira federação partidária registrada no TSE e escolheu como vice Geraldo Alckmin, que havia enfrentado Lula em 2006.
Em The Art of Political War (1999), David Horowitz, que militou na Nova Esquerda americana antes de se tornar conservador, acusa os republicanos de tratar a política "como se estivessem indo debater na União Política de Oxford", quando o eleitor concede "apenas trinta segundos" a cada argumento. O que interessa no livro é o método, e não a ética de destruir adversários, que o autor também defende.
Lidos a partir do Brasil, seus princípios são lições ainda não aprendidas. Quem não se define acaba definido pelo adversário, e Guedes, ao escolher como inimigo um eleitorado inteiro em vez de um privilégio, entregou essa definição de graça. Os símbolos são as armas: Horowitz critica um projeto batizado, na tradução brasileira, de "Proposta de Redução de Gastos na Educação", nome que reforçava a imagem de "mesquinhos contabilistas", e o "teto de gastos" de 2016 repetiu o erro ao virar "PEC da Morte". A vitória fica do lado do povo, o que exige apresentar a liberdade econômica como causa de justiça para quem trabalha e empreende. E o purismo cobra seu preço, pois "política é a arte do possível; religião é a busca de um ideal".
A objeção mais séria vem da própria tradição liberal. Mancur Olson mostrou, em 1965, que grupos pequenos com ganhos concentrados se organizam melhor do que maiorias com ganhos difusos, o que explica parte das derrotas. O argumento, porém, reforça a tese, porque cabe ao método dar ao benefício difuso um rosto e uma frase.
Horowitz codificou o que aprendera na Nova Esquerda, cuja tradição inclui Saul Alinsky, para quem de nada adianta o que se sabe quando não se consegue comunicá-lo ao próprio povo. No Brasil, o PT nasceu sobre as Comunidades Eclesiais de Base, pequenos grupos de fiéis católicos, e os sindicatos, e levou 22 anos até chegar à Presidência. Em 2025, a derrubada do decreto do IOF virou, em poucos dias, a campanha "Taxação BBB", e a aprovação do governo passou de 40% para 48% entre maio e outubro, segundo a Quaest, numa recuperação que coincidiu também com a reação ao tarifaço americano.
O movimento liberal não precisa importar a ética desses manuais, como a ideia de Horowitz de que destruir a efetividade do oponente, inclusive pela difamação, é prática "comum e razoável". Precisa importar o método e abrir mão da desculpa de "culpar o povo", que o próprio Horowitz condena. Conhecimento e liderança já existem; falta aprender a responder em trinta segundos o que hoje se responde em trinta páginas.
Gabriel Costa é associado do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP). O artigo expressa a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição do instituto.