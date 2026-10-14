Os dados a favor, as urnas contra: o método que falta ao liberalismo brasileiro

Por Gabriel Costa

No 1º turno de 4 de outubro, as candidaturas presidenciais da Missão e do NOVO, que se apresentam como liberais, somaram 2,51% dos votos válidos (2,24% e 0,27%, respectivamente). O NOVO passou de 2,5% em 2018 e 0,47% em 2022 para 0,27%, seu pior resultado em três disputas presidenciais. A explicação está menos nas ideias do que na forma de disputá-las.

O tripé que sustenta qualquer resultado

Vicente Falconi resumiu em O Verdadeiro Poder (2009) o que aprendeu em décadas de consultoria: "existem três fatores fundamentais para a obtenção de resultados em qualquer iniciativa humana: Liderança, Conhecimento Técnico e Método". Na política, o conhecimento corresponde às boas políticas públicas, a liderança, a quem as encarna, e o método, à comunicação, à organização e às alianças que transformam ideias em votos. Quando um desses pilares falta, os outros dois não compensam a ausência.

Ideias certas, quadros capazes e método frágil

O conhecimento está do lado liberal: segundo o Economic Freedom of the World 2025, a renda média dos países mais livres economicamente é 6,2 vezes a dos menos livres. A liderança também existe, embora costume vencer dentro de coalizões alheias. Pedro Malan e Gustavo Franco integraram a equipe do Plano Real, que derrubou a inflação de 2.477% em 1993 para 22% em 1995, e, mais tarde, quadros liberais à frente da política econômica aprovaram a Reforma da Previdência e a Lei da Liberdade Econômica.

O que falha é o método, a começar pela comunicação. Em 2020, ao defender a reforma administrativa, o então ministro Paulo Guedes afirmou que "o hospedeiro está morrendo, o cara virou um parasita". O diagnóstico sobre o custo da folha tinha base, mas a metáfora ajudou a transformar o funcionalismo em adversário, e a PEC 32/2020 nunca foi votada em plenário. A privatização dos Correios, aprovada na Câmara em 2021, parou no Senado, onde a comissão responsável se recusou a pautá-la invocando o "lucro histórico" de R$ 3,7 bilhões da estatal, argumento de uma linha que ficou sem resposta igualmente curta.

A segunda falha é estratégica. Coerente com seus princípios, o NOVO disputou 2018 e 2022 sem coligações, viu sua bancada federal cair de oito para três deputados e, em 2022, não atingiu a cláusula de barreira. No mesmo ano, o PT formou a primeira federação partidária registrada no TSE e escolheu como vice Geraldo Alckmin, que havia enfrentado Lula em 2006.

O manual que o liberal não aprendeu

Em The Art of Political War (1999), David Horowitz, que militou na Nova Esquerda americana antes de se tornar conservador, acusa os republicanos de tratar a política "como se estivessem indo debater na União Política de Oxford", quando o eleitor concede "apenas trinta segundos" a cada argumento. O que interessa no livro é o método, e não a ética de destruir adversários, que o autor também defende.

Lidos a partir do Brasil, seus princípios são lições ainda não aprendidas. Quem não se define acaba definido pelo adversário, e Guedes, ao escolher como inimigo um eleitorado inteiro em vez de um privilégio, entregou essa definição de graça. Os símbolos são as armas: Horowitz critica um projeto batizado, na tradução brasileira, de "Proposta de Redução de Gastos na Educação", nome que reforçava a imagem de "mesquinhos contabilistas", e o "teto de gastos" de 2016 repetiu o erro ao virar "PEC da Morte". A vitória fica do lado do povo, o que exige apresentar a liberdade econômica como causa de justiça para quem trabalha e empreende. E o purismo cobra seu preço, pois "política é a arte do possível; religião é a busca de um ideal".

A objeção mais séria vem da própria tradição liberal. Mancur Olson mostrou, em 1965, que grupos pequenos com ganhos concentrados se organizam melhor do que maiorias com ganhos difusos, o que explica parte das derrotas. O argumento, porém, reforça a tese, porque cabe ao método dar ao benefício difuso um rosto e uma frase.

A esquerda aprendeu primeiro

Horowitz codificou o que aprendera na Nova Esquerda, cuja tradição inclui Saul Alinsky, para quem de nada adianta o que se sabe quando não se consegue comunicá-lo ao próprio povo. No Brasil, o PT nasceu sobre as Comunidades Eclesiais de Base, pequenos grupos de fiéis católicos, e os sindicatos, e levou 22 anos até chegar à Presidência. Em 2025, a derrubada do decreto do IOF virou, em poucos dias, a campanha "Taxação BBB", e a aprovação do governo passou de 40% para 48% entre maio e outubro, segundo a Quaest, numa recuperação que coincidiu também com a reação ao tarifaço americano.

O terceiro pé

O movimento liberal não precisa importar a ética desses manuais, como a ideia de Horowitz de que destruir a efetividade do oponente, inclusive pela difamação, é prática "comum e razoável". Precisa importar o método e abrir mão da desculpa de "culpar o povo", que o próprio Horowitz condena. Conhecimento e liderança já existem; falta aprender a responder em trinta segundos o que hoje se responde em trinta páginas.

Gabriel Costa é associado do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo (IFL-SP). O artigo expressa a opinião do autor e não reflete necessariamente a posição do instituto.