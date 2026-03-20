Os 250 anos de A Riqueza das Nações e o lugar do Brasil na história

Em 9 de março de 1776 era lançada aquela que se tornaria a obra monumental de um filósofo moral posteriormente consagrado como o pai da economia moderna. Ao comemorarmos os 250 anos da publicação de A Riqueza das Nações: Uma investigação sobre sua natureza e suas causas, do iluminista escocês Adam Smith (1723-1790), celebramos mais do que uma obra que trata sobre o mercado. Celebramos uma obra que trata de uma investigação filosófica, histórica e institucional sobre o por que algumas nações prosperam enquanto outras permanecem pobres. Cabe lembrar que, sem entrar no mérito das críticas que Smith possa ter recebido, inclusive de outros renomados autores, como Murray Rothbard (1926-1995), para quem Smith teria sido superestimado como fundador da economia moderna e, em vários aspectos, apenas condensado ideias já presentes nos escolásticos e nos fisiocratas, é inegável que sua obra marcou o início de uma nova era no pensamento econômico. A partir dela, consolidou-se uma tradição intelectual que influenciaria diversos outros autores de grande relevância, como Frédéric Bastiat (1801-1850) e John Stuart Mill (1806-1873), que deram continuidade e aprofundaram muitos dos princípios apresentados pelo escocês.

Um ponto importante nesta data especial é que ela nos convida a lançar um olhar para o Brasil de hoje, ao constatarmos o quão distantes estamos das premissas apresentadas há dois séculos e meio para alcançarmos o tão almejado desenvolvimento como nação. Ao escrever A Riqueza das Nações, Smith sintetizava em sua obra uma crítica ao pensamento dominante na época do Império Britânico, que era o mercantilismo. Para o escocês, tratava-se de um sistema econômico baseado em erros teóricos e interesses políticos, que identificava a riqueza de uma nação com o acúmulo de metais preciosos, como ouro e prata, pregava a proteção à indústria nacional, o uso de tarifas, a defesa de monopólios e uma forte intervenção estatal, além de colocar o Estado a serviço de grupos privilegiados. Para uma pessoa desatenta que acabasse de cair de paraquedas no planeta Terra e recebesse um exemplar do livro de Smith em mãos, seria possível jurar que o escocês estivesse dirigindo uma crítica nada sutil ao Brasil. Ainda assim, isso não respondia ao ponto central de sua investigação: por que certas sociedades produzem em abundância enquanto outras vivem em escassez?

Adam Smith propôs, então, uma nova teoria para responder a essa questão, segundo a qual a prosperidade de uma nação estaria baseada no trabalho, na produtividade, no livre comércio e na solidez das instituições. Ao tratar das relações livres de troca, Smith produziu um dos excertos mais difundidos de sua obra, que, felizmente, parece perpetuar-se ao longo da história, quando afirma, com simplicidade e genialidade, que “não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que esperamos nosso jantar, mas da consideração que eles têm pelos próprios interesses”. Ao observarmos os dias atuais, contudo, parece que se espera cada vez mais depender da benevolência do governo para o próprio sustento. Quando o Estado decide, por meio de medidas simplistas e populistas, sem o devido critério e análise de políticas públicas, criar infindáveis bolsas e auxílios, esse movimento se intensifica. O mesmo ocorre quando exerce uma regulação asfixiante, como na tentativa de enquadrar novas formas de trabalho — a exemplo das plataformas digitais — em modelos rígidos definidos pelo poder público. Ou ainda quando concede subsídios direcionados para defender monopólios e criar campeões nacionais, distorcendo o mercado de crédito, piorando a qualidade dos produtos e elevando seus preços. No fim, substitui-se a lógica da cooperação voluntária pela dependência da decisão política.

Dentro de um conjunto de regras claras, quase como um manual de funcionamento da sociedade, Adam Smith acreditava que a prosperidade derivava da estabilidade, da previsibilidade, do respeito à propriedade, de leis simples e de uma justiça imparcial, pois, sem essas condições, não haveria poupança, não haveria investimento e, consequentemente, não haveria crescimento. Ora, é justamente na ausência desse conjunto de regras que nos encontramos atualmente. No Brasil, normas mudam com frequência, contratos são revistos após firmados, tributos se multiplicam em um sistema caótico e decisões políticas ou judiciais frequentemente substituem critérios estáveis, criando um ambiente de permanente incerteza. Somos também o país dos privilégios institucionalizados, no qual determinadas categorias, sobretudo no topo do funcionalismo público e da estrutura política, desfrutam de benefícios que não se submetem às mesmas regras impostas ao restante da sociedade, aproximando-nos mais de um sistema de castas do que de uma ordem baseada na igualdade perante a lei. Ao mesmo tempo, insistimos em manter barreiras comerciais elevadas e políticas de proteção setorial, movidos pelo temor da concorrência externa, o que nos condena a uma produtividade historicamente baixa e reproduz, em versão moderna, o mesmo sistema mercantilista que Adam Smith criticava no século XVIII.

Isto posto, existe um caminho claro a ser seguido. Há muito as diretrizes foram estabelecidas, e não por improviso, mas por uma reflexão profunda. Em A Riqueza das Nações, Adam Smith não ofereceu apenas uma teoria econômica, mas um verdadeiro manual sobre como sociedades livres se organizam, prosperam e se sustentam ao longo do tempo. Uma obra que merece e deve ser celebrada, e que não sejamos obrigados a esperar por mais 250 anos para nos livrarmos das mazelas que ainda impedem o nosso desenvolvimento.