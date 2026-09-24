O tamanho do Estado e o preço da irrelevância: o que a Flórida ensina e o Brasil não aprende

Como um pedaço de terra do tamanho do Ceará, com população parecida com a de Minas Gerais, consegue produzir uma riqueza equivalente a quase 80% de todo o Produto Interno Bruto do Brasil? A pergunta parece retórica, mas não é. A Flórida, com seus 170 mil quilômetros quadrados e pouco mais de 23 milhões de habitantes, fechou 2025 com um Produto Interno Bruto de aproximadamente US$ 1,8 trilhão, tornando-se a 15ª maior economia do planeta, à frente de países como Espanha e Austrália. O Brasil, com seus 8,5 milhões de quilômetros quadrados, mais de 210 milhões de habitantes e um Estado que consome cerca de 40% do PIB em arrecadação, produziu, no mesmo período, algo próximo de US$ 2,3 trilhões. A conta é esta: um estado americano, sozinho, quase equivale a um país continental que insiste em se ver como potência emergente. A explicação para esse abismo não está na sorte, no clima ou na geografia. Está na forma como cada um decidiu organizar o papel do Estado na vida econômica.

A Flórida não tem imposto de renda estadual. Não tem uma máquina pública inchada regulando cada detalhe da vida do cidadão e da empresa. O que ela tem é infraestrutura de qualidade, um sistema educacional competitivo o suficiente para atrair famílias e empresas de outros estados, segurança pública funcional e um ambiente regulatório que facilita, em vez de sufocar, a abertura e a manutenção de negócios. O crescimento da última década não veio de estímulo fiscal, de expansão de gasto público ou de programas assistenciais desenhados em Washington. Veio de migração de capital e de gente. Empresas de todos os segmentos e famílias inteiras deixaram estados de tributação pesada e regulação excessiva, como Nova York e Califórnia, para se instalar num território onde o Estado cobra menos e entrega mais. Esse é o núcleo do argumento sobre o tamanho do setor público: não é o volume de gasto que garante bem-estar, é a qualidade da entrega e o espaço que sobra para a iniciativa privada crescer.

É preciso, no entanto, evitar a caricatura fácil de que o modelo americano significa ausência total do Estado, sobretudo na saúde. A Flórida não tem um sistema universal como o SUS, isso é verdade, e a maior parte da população depende de seguro privado, contratado individualmente ou por meio do empregador. Mas o Estado americano não abandona quem não tem condições de pagar. A Emergency Medical Treatment and Labor Act, lei federal de 1986, obriga qualquer hospital com pronto-socorro a estabilizar qualquer paciente em quadro de emergência, independentemente de seguro ou capacidade de pagamento, e proíbe a cobrança antecipada como condição para o atendimento. Para famílias de baixa renda, existe o Medicaid, financiado por recursos estaduais e federais, que cobre gestantes, crianças e adultos em situação de vulnerabilidade comprovada. Hospitais mantêm ainda programas de assistência financeira que perdoam ou reduzem drasticamente contas de pacientes sem condição de arcar com o custo do tratamento. O desenho é diferente do brasileiro, focado em catástrofe financeira e não em cobertura universal irrestrita, mas a rede de proteção para o caso grave existe, é financiada com recursos públicos e cumpre a função que se espera de um Estado minimamente decente: não deixar ninguém morrer à porta do hospital por falta de dinheiro.

O contraste com o Brasil não poderia ser mais desconfortável. Aqui, o Estado que mais arrecada da América Latina entrega hospitais sucateados, filas quilométricas para exames simples, escolas públicas que reprovam ano após ano nos rankings internacionais de aprendizagem, e uma insegurança que já naturalizamos como parte da paisagem urbana. Enquanto isso, o debate público nacional segue capturado por pautas de segunda ordem, moralismos travestidos de política pública, disputas ideológicas sobre costumes que não produzem uma vaga de escola, um leito de UTI ou um quilômetro de rodovia pavimentada. O Congresso que discute com fervor a regulação de apostas esportivas ou o comportamento de influenciadores digitais é o mesmo que há décadas trata a reforma administrativa, o ajuste das contas públicas e a simplificação tributária como tabus intocáveis. O resultado é um Estado caro, ineficiente e onipresente na vida do cidadão, mas curiosamente ausente exatamente onde deveria ser mais forte: na entrega dos serviços básicos que justificam sua própria existência.

Os números da última década tornam essa leitura ainda mais contundente. Segundo dados do Bureau of Economic Analysis dos Estados Unidos, o PIB nominal da Flórida saiu de cerca de US$ 870 bilhões em 2015 para os atuais US$ 1,85 trilhão, mais que dobrando em dez anos. Mesmo descontada a inflação americana do período, o crescimento real da economia estadual ficou em torno de 50% na década, ritmo bem superior à média nacional dos Estados Unidos. A população cresceu cerca de 15% no mesmo intervalo, saindo de pouco mais de 20 milhões para os atuais 23,4 milhões de habitantes, e ainda assim a renda por habitante avançou de forma consistente: a renda pessoal per capita chegou a US$ 76,4 mil em 2025, um salto expressivo frente ao início da década. O Brasil, no mesmo período, capengou. Somando os resultados anuais do PIB entre 2015 e 2025, período que inclui a recessão de 2015 e 2016, a lenta recuperação seguinte e o choque da pandemia, a expansão acumulada da economia brasileira fica perto de 10% em toda a década, segundo dados do IBGE. Como a população também cresceu, ainda que a um ritmo bem mais lento do que o da Flórida, o PIB per capita real do brasileiro médio andou de lado: o avanço acumulado em dez anos não passa de três pontos percentuais, uma diferença dramática frente aos quase 40 pontos percentuais de ganho de renda por habitante observados na economia da Flórida no mesmo período.

O contraste se repete, e piora, quando se olha para o tamanho da máquina arrecadadora. O orçamento total do estado da Flórida saiu de US$ 78,7 bilhões no ano fiscal de 2015-2016 para US$ 115,1 bilhões no ciclo 2025-2026, crescimento nominal de 46% em uma década, abaixo da inflação acumulada do período. Em termos reais, portanto, o tamanho do Estado da Flórida praticamente não cresceu enquanto a economia mais que dobrava de tamanho. O Brasil trilhou o caminho inverso. Segundo a Receita Federal e o Tesouro Nacional, o total arrecadado pelo Brasil em 2025 foi de R$ 2,88 trilhões, contra R$ 1,22 trilhão em 2015, um crescimento nominal superior a 250% ao período e muito acima da inflação (66,3%). Em outras palavras, enquanto a economia brasileira mal crescia, o Estado ampliou sua fatia sobre uma torta que praticamente não aumentou de tamanho. O resultado é uma combinação perversa: mais imposto sobre menos riqueza gerada por habitante, exatamente o oposto do que se observa na Flórida, onde a economia cresceu de forma vigorosa ao mesmo tempo em que o peso relativo do setor público sobre o PIB diminuía.

A comparação entre Brasil e Flórida também expõe a falácia de que crescimento e prosperidade dependem de mais gasto público. A Flórida cresce de forma consistente há anos, atraindo população e capital, sem um Estado que se proponha a planejar a economia de cima para baixo. O Brasil, ao contrário, elevou o gasto público continuamente na última década, ampliou programas sociais, criou novas obrigações fiscais permanentes, e mesmo assim segue crescendo abaixo do potencial, com produtividade estagnada e uma das cargas tributárias mais altas do mundo emergente. Gasto público não é sinônimo de desenvolvimento. Em muitos casos, é o obstáculo que impede o setor privado de ocupar o espaço que naturalmente ocuparia se tivesse menos peso regulatório e tributário sobre os ombros.

Voltemos, então, à pergunta inicial. Como um pedaço de terra do tamanho do Ceará, com a população de Minas Gerais, produz quase 80% da riqueza de um país de dimensões continentais? A resposta é que a Flórida escolheu ser um Estado pequeno em tamanho, mas eficiente em função, concentrado na entrega de bens públicos essenciais e disposto a confiar na capacidade dos indivíduos e das empresas de gerar riqueza sem tutela excessiva. O Brasil escolheu o caminho oposto: um Estado gigantesco em arrecadação e em ambição regulatória, mas incapaz de entregar o básico, e cada vez mais irrelevante no cenário econômico global. A diferença não está no tamanho do território ou da população. Está na escolha, deliberada e recorrente, sobre o papel que se decide dar ao Estado. E enquanto o Brasil não fizer essa escolha de frente, continuará vendo pedaços de território do tamanho de um estado nordestino produzirem mais riqueza do que a nação inteira.